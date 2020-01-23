В Тадже новые: министр экономики (Завкизода) и культуры (Давлатзода)

12:21 24.01.2020

Рахмон уволил министров экономики и культуры Таджикистана



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ о снятии с должности главы Минкульта Шамсиддина Орумбекзода и министра экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозоды, сообщает корреспондент Sputnik Таджикистан.



На посту министра культуры Шамсиддина Орумбекзоду сменила Зульфия Давлатзода.

Также своей должности лишился и министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода.

Отмечается, что Негматулло Хикматуллозоду глава государства назначил помощником президента страны по экономическим вопросам, а министром экономразвития Рахмон утвердил Завки Завкизода.



Рахмон уволил министра образования и науки Таджикистана

Зульфия Давлатзода до нового назначения пребывала на посту первого заместителя председателя Комитета по делам женщин и семьи.

В свою очередь, первым заместителем главы Минэкономразвития стал Ашурбой Солехзода, который ранее работал помощником президента по экономическим вопросам.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Напомним, в пятницу утром Рахмон также снял с поста министра образования и науки республики Нуриддина Саида, возглавлявшего ведомство с 2012 года, и назначил его на должность главы Комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве Таджикистана.