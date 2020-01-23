Новым министром образования Таджикистана назначен академик-филолог М.С.Имомзода

12:36 24.01.2020

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон снял с должности министра образования и науки республики, сообщил Sputnik Таджикистан источник в ведомстве.



С поста министра был уволен Нуриддин Саид, возглавлявший ведомство с 2012 года.



Он был назначен на должность главы Комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве Таджикистана.

На посту главы Комитета по телевидению и радиовещанию он сменил Махмадсаида Шохиена.

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На пост министра образования и науки Таджикистана назначен ректор Таджикского Государственного университета Имомзода Мухаммадюсуф Сайдали.



Мухаммадюсуф Сайдали Имомзода родился 28 апреля 1959 года в Республике Таджикистан.



После школы он пошел учиться на факультет таджикской филологии Таджикского национального университета, завершил его на специальности "Таджикский язык и литература" в 1981 году.



После получения высшего образования стал работать лаборантом в Институте языка и литературы имени Рудаки Академии наук Таджикистана. А через три года перевелся на работу в Институт мировой литературы имени М. Горького АН СССР.



Затем Имомзода стал работать на должности научного сотрудника в Институте языка и литературы Академии наук Таджикистана, там он занимался научной деятельностью до 1991 года.



После 1991-го его назначили сначала преподавателем, а затем и доцентом кафедры теории и новейшей персидско-таджикской литературы в Таджикском национальном университете. В 1999-м он дослужился до должности декана этого вуза.

Правительство Таджикистана в декабре 2004 года назначило Имомзода на должность ректора Российско-Таджикского (славянского) университета.

За долгие годы работы в университете он создал огромный вклад в развитие отношений между Россией и Таджикистаном. В 2006 Мухаммадюсуф Имомзода получил звание профессора, а в 2008 году был избран членом-корреспондентом Академии наук Таджикистана.

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С 2012 года профессор стал управлять Таджикским национальным университетом на должности ректора.

В 2014 году Имомзода был избран академиком Академии наук Таджикистана и академиком Академии социально-педагогических наук Российской Федерации.

В 2020 году указом президента назначен на должность министра образования и науки Таджикистана.