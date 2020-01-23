Россия ведет Первую смысловую войну, - Геворг Мирзаян

13:41 24.01.2020

23 января 2020,



Да, Польша стала жертвой пакта Молотова – Риббентропа, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью.

Между Россией и Польшей разворачивается очередной политический конфликт. На этот раз – вокруг поведения Варшавы до и во время Второй мировой войны.

Ну, было же!

На первый взгляд, нападающей стороной тут был Владимир Путин. Именно российский президент в конце 2019 года расчехлил артиллерию и в ходе публичных встреч несколько раз очень жестко прошелся по политике Польши в конце 30-х годов. По словам Владимира Путина, польское руководство придерживалось антисемитских взглядов, а кроме того, Польша является одной из стран, виновных в развязывании Второй мировой войны.

По сути, конечно, Путин абсолютно прав. Антисемитизм в Польше существовал до, во время и (зря, конечно, президент об этом не упомянул) – после Второй мировой. Те евреи, которые вернулись в Польшу, были подвергнуты преследованиям, и многих из них вынудили навсегда покинуть польскую землю. Да, в Польше было значительное число людей, которые помогали евреям – но это не отменяет и значительного числа жителей, которые по материально-финансовым или идеологическим причинам ненавидели евреев и потворствовали их преследованию и/или истреблению.

Прав Путин и в том, что Польша является одной из стран, ответственных за начало войны. Исторические факты – упрямая вещь. Можно переписать их трактовку, но нельзя переписать сами факты. Например, факт того, что Польша помогла Гитлеру подавить Чехословакию, получив за это долю малую в виде Тешинской области. Или то, что польское руководство, по словам Марии Захаровой, "торпедировало создание европейской системы коллективной безопасности". Именно отказ Варшавы от сотрудничества с Москвой стал одной из главных причин провала московских переговоров летом 1939-го, успех которых позволил бы создать антифашистский блок и сдержать агрессию Гитлера. Именно после провала этих переговоров у Советского Союза не осталось иных вариантов, кроме как заключить пакт о ненападении с Германией. Да, Польша стала жертвой этого пакта, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью.

Мемориальная история

Вопрос лишь в том, зачем Владимиру Путину было нужно тыкать в это носом? Зачем создавать конфликтную ситуацию? Российский президент же прекрасно понимал, как в Варшаве отреагируют на подобные заявления. По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, для польского исторического сознания характерны некоторый догматизм и явная неготовность анализировать свои ошибки и мотивы других сторон. Стремление установить историческую правду подменяется стремлением доказать собственную правоту – стремлением, которое всегда было питательной основой для национальных мифов, ксенофобии и геноцида. А история для поляков всегда была преимущественно основой мемориальной культуры, а не наукой, дающей окуляры и позволяющей по-новому смотреть на сегодняшние проблемы и искать решения для будущего.

Именно поэтому реакцией Варшавы было не покаяние, а поток лжи, обрушившийся на Москву – причем поток, который тиражировался на самом высоком уровне. "Советский Союз был не освободителем, а помощником нацистской Германии. К тому же он сам совершал преступления – до и после освобождения Освенцима", – написал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.



По мнению главы польского кабмина, Вторая мировая война была возможной благодаря "альянсу", заключенному Сталиным и Гитлером. Да и вообще без советских поставок ресурсов и военного сотрудничества с Москвой Третий рейх не смог бы так быстро победить Польшу и Францию, а также подготовить Холокост. Розочкой же на тортике обвинений в адрес Советского Союза стала история с Освенцимом. Да, признает Моравецкий, именно советские войска освободили Освенцим – но они могли это сделать на полгода раньше, однако вместо этого остановили наступление и "позволили" немецким властям проводить массовые убийства до января 1945 года. А президент Польши Анджей Дуда называет обвинения Москвы "частью идеологии", "элементом постсталинистского ревизионизма".

Евросоюз также поддержал Варшаву. "Еврокомиссия полностью отрицает любые лживые действия, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны или же превратить ее жертвы – например, Польшу – в преступников", – говорит вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценности и транспарентности Вера Юрова. И эта позиция предсказуема. Да, у Брюсселя сейчас конфликт с польскими властями из-за крайне правой политики последних.

Однако антисоветизм, стремление дедемонизировать преступления нацистов и позиционировать итоги войны не как победу над ними, а как "общеевропейское примирение" – все это является интегральной частью европейской идеологии. И даже Израиль особо не солидаризируется с Москвой. Да, тамошние власти недовольны отказом Польши признать антисемитизм. Да, там признают стремление Варшавы пересмотреть историю (одна из влиятельнейших местных газет Haaretz выпустила статью с примечательным заголовком: "Освенцим, режиссерская версия: как Польша переписывает историю Холокоста"). Однако израильское руководство по политическим причинам старается все-таки дистанцироваться от российско-польского конфликта.

Наконец-то расчехлились

Так зачем Путину было начинать эту "смысловую войну" с Варшавой? Ответ прост – Путин ее и не начинал. Ее начала сама Варшава.

Современное обострение началось с войны, объявленной властями Польши памятникам советским воинам. Тогда, в 2016 году, Институт национальной памяти предложил превратить памятники в экспонаты. Формально не уничтожать, а демонтировать и перенести их в одно место (например, какой-нибудь "музей тоталитарных ужасов) – что фактически эквивалентно уничтожению. Из недавних же атак стоит отметить резолюцию Европарламента об уравнивании сталинизма и нацизма. Все это время Москва слишком пассивно реагировала на подобные действия, отделывалась лишь гневными отповедями – и хорошо, что хоть сейчас она решилась в ответ расчехлить артиллерию.

Сделать это нужно было по двум причинам. Во-первых, этической – наши деды защитили наше (и не только наше, но и других народов, спасенных от истребления "высшей расой") будущее, и теперь мы просто обязаны защитить их память. Во-вторых, политико-прагматической. История Великой Победы является одной из важнейших скреп российского исторического сознания, а также одной из последних смысловых скреп, которые объединяют Россию со странами постсоветского пространства. В ряде из них местные элитки сделали многое для вымарывания общей истории и цивилизаторской миссии России, понасоздавали "музеи оккупации" – но убрать историю общей Победы они не могут. Точнее, не могут без помощи Европы, без ее инструментов массовой пропаганды – которые Брюссель при помощи Варшавы и использует. Поэтому Москва вынуждена защищаться – что Путин и делает.

#{author}К сожалению, не в формате диалога – от него польское руководство отказывается. 23 января прошли две церемонии, посвященные 75-й годовщине освобождения узников Освенцима. Одна в Польше, другая – в Израиле. Польский президент Анджей Дуда отказался поехать в Израиль – потому что ему, в отличие от Путина, не дадут выступить. Не дадут превратить траурную церемонию в площадку для тиражирования антисоветских фейков и фобий. Так что ему гораздо комфортнее находиться в этот день в Освенциме, куда российского президента – главу страны, чьи солдаты Освенцим и освободили – даже не пригласили. Ну, чтобы он не мешал тиражированию фейков и фобий.