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Население Земли устало от капитализма, - Павел Волков
13:46 24.01.2020

Население Земли устало от капитализма

22 января 2020

Хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки. А вот стейкхолдер-капитализм – нет.
В швейцарском Давосе начался очередной Всемирный экономический форум (ВЭФ), главной темой которого заявлено "формирование капитализма для всех заинтересованных сторон", так называемый stakeholder capitalism.

Председатель ВЭФ Клаус Шваб в конце прошлого года написал: "Какой капитализм нам нужен? Быть может, это определяющий вопрос нашего времени. И нам нужно ответить на него правильно, если мы хотим сохранить нашу экономическую систему для будущих поколений".
Кому это "нам", что именно "они" хотят сохранить и для чего?

Вопрос, что бы такого сделать с капитализмом, чтобы он не рухнул, встал в этом году перед капиталистами неспроста. Сама директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева прямо в Институте международной экономики Петерсона в Вашингтоне заявила, что мировая экономика стоит на пороге новой Великой депрессии, в том числе из-за катастрофического социального неравенства. Она даже сослалась на свежее исследование МВФ, где сказано, что сегодняшняя ситуация "похожа на "бурные 1920-е годы", которые в конечном итоге привели к краху финансового рынка в 1929 году".

"Бурные 20-е" и "Великая депрессия" – это фигуры речи. Экономически же за ними стоят бурный рост производства в США вследствие Первой мировой войны в Европе, погоня капиталистов за повышением нормы прибыли единственным тогда возможным путем увеличения объемов производства (дешевую рабочую силу еще было взять неоткуда), кризис перепроизводства, вызвавший массовое закрытие предприятий и дикую безработицу – и выход из кризиса через еще одну мировую войну, снова открывшую для США европейские рынки.
Но, говоря о депрессии в мировой экономике, госпожа Георгиева слегка лукавит. В 30-е годы XX века в СССР не было никакой экономической депрессии, совсем наоборот. А сегодня в том же Китае, где основная часть экономики работает в плановой системе, тоже никаких признаков депрессии не наблюдается. Есть некоторый спад роста ВВП, но связано это не столько с торговыми войнами, сколько с повышением уровня благосостояния самих китайцев, развитием внутреннего рынка и вывода части иностранных производств с использованием дешевой низкоквалифицированной рабочей силы во Вьетнам, Камбоджу, Мьянму и т. д. Таким образом, говорить надо об экономическом кризисе не в мире, а в капиталистической его части, что, по сути, в Давосе и обсуждается.
Помимо исследования МВФ, к "спасению капитализма" капиталистов мотивирует и свежее исследование Edelman Trust Barometer, проведенное в 28 странах мира. По мнению 56% респондентов, капитализм никуда не годится. И, если в России с этим тезисом согласны 55% опрошенных, то в Индии, которая по словам Трампа, "самая большая демократия в мире" и наряду с США является "оплотом свободы, процветания и мира", аж 74% недовольны капитализмом. В этом "оплоте процветания" социальное неравенство таково, что почти ежегодно там одновременно выходят на забастовки 200-250 млн человек, то есть в полтора раза больше, чем все население России, и примерно половина всего населения Евросоюза. Впрочем, с сомнением относятся к прелестям капитализма и в сытой Европе. В Великобритании он не нравится 53%, в Германии – 55%, в Нидерландах – 59%, в Италии – 61%, а во Франции – аж 69%. Выражают свое недовольство текущим положением вещей трудящиеся европейцы примерно так, как и их коллеги в Индии.

В 2019 году прошли массовые забастовки в Венгрии, Италии, Великобритании, Германии. В Финляндии из-за забастовок даже вынужден был уйти в отставку премьер-министр. О французских "желтых жилетах" знают все. Давосских заседателей безусловно не может не беспокоить, что 83% респондентов по всему миру боятся потерять работу (это к слову о новой Великой депрессии). А верит, что через пять лет жизнь станет лучше, вообще мизерное количество: в Италии – 29%, в Великобритании – 27%, в Германии – 23%, во Франции – 19%. А в суперразвитой Японии, где скоро вместо человека все будут делать роботы, только 15% верит в светлое будущее.
Симптоматично, что аж 57% опрошенных заявили, что органы власти служат интересам "немногих", и только 30% верит, что это не так. Таким образом, миф о том, что государство это такая штука, которая действует в интересах всех, а не в интересах правящего класса, потихоньку развеивается, а это катастрофа. Поэтому в Давосе все-таки снова попробуют объяснить, почему капитализм – это хорошо для всех. Просто сейчас он "неправильный", а надо, чтобы стал "правильным".
"Цель компании – вовлечь все заинтересованные стороны в совместный и устойчивый процесс создания стоимости. Создавая ее, компания служит интересам не только своих акционеров, но и всех стейкхолдеров – сотрудников, клиентов, поставщиков, местных сообществ и общества в целом. Понять и согласовать различные интересы всех заинтересованных сторон наилучшим образом возможно через общую готовность проводить политику и принимать решения, обеспечивающие процветание компании в долгосрочной перспективе", – сказано в манифесте ВЭФ.
То есть "правильный" капитализм, который для всех – это некий стейкхолдер-капитализм, который согласует интересы всех заинтересованных сторон. Но так как на форуме наемных работников в роли докладчиков не предвидится ("большой эксперт" по экологии Грета Тунберг не в счет – она, в отличие от ее сверстников в Танзании, еще не работает), то, по всей видимости, организаторы форума не считают этих людей заинтересованной стороной в борьбе с бедностью и безработицей. О том, как осчастливить трудящихся, самим трудящимся сказать не дадут, прежде всего потому, что тема форума не "счастье трудящихся", а "спасение капитализма".

Обычно смычка тем экологии, "устойчивого развития" (концепция, придуманная в свое время Элом Гором для обоснования экологических пошлин для развивающихся стран) и улучшения капитализма заканчивается запретом ограбляемым странам третьего мира развивать свою промышленность, поскольку странам первого мира для улучшения своего капитализма нужна дармовая рабочая сила.

Будто специально Грета Тунберг, эта новая совесть человечества, в первый день форума предрекает катастрофу, если срочно не снизить выбросы углекислого газа. А лидеры по этим выбросам как назло Китай, США, Индия и Россия. И вот Трамп, буквально только что написавший в своем Twitter, что США теперь и надолго "номер один во Вселенной", обещает использовать это лидерство "для восстановления, выращивания и лучшего управления нашими деревьями и лесами в целом", и при этом отвергает предрекающие апокалипсис капитализма пророчества, заявляя, что не позволит "радикальным социалистам разрушить нашу экономику". Ну конечно, ведь именно радикальные социалисты виноваты в том, что несколько миллиардов людей не только в Индии, Бангладеш, Никарагуа и Мьянме, но даже, как выясняется, в благополучных европейских странах и благословенной Америке вынуждены заниматься низкоквалифицированным ручным трудом за три копейки и им почему-то это не нравится. Не верите, что виновники катастрофы – радикальные социалисты? Тогда Грета Тунберг расскажет, что все беды из-за того, что в мире осталось мало панд.
Правда здесь девочке Грете и президенту лучшей в мире страны слегка не по пути. Грета ведь говорит, что панды вымирают по всему миру, а Трампу нужно, чтобы они вымирали по всему миру, кроме США.

И хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки, а вот стейкхолдер-капитализм – нет.

Источник - vz.ru
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