В Алматы продается легендарный "Дом кинематографистов"

17:23 24.01.2020

На сайте недвижимости krisha.kz размещено объявление о продаже знаменитого исторического объекта, известного как дом кинематографистов или "лауреатник". Общая площадь составляет 1 400 кв. м, стоимость - 900 млн тенге, сообщает krisha.kz.



Здание находится на Богенбай батыра (бывш. Кирова) - Зенкова. Его сдали в эксплуатацию в декабре 1941 года. По некоторым сведениям, дом строили для профессорско-преподавательского состава КазПИ имени Абая, но история внесла свои коррективы. В годы Великой Отечественной войны туда заселили наиболее статусных эвакуированных деятелей кино.



Среди знаменитых жильцов - режиссер, народный артист СССР, профессор Борис Бабочкин, деятели советского кино Григорий Рошаль, Григорий Козинцев, Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, братья Васильевы, Иван Пырьев и другие.



В распоряжении кинематографистов было всего восемь трехкомнатных квартир, поэтому лауреаты и их родные, порядка 70 человек, жили по несколько семей.



Атмосферу той эпохи передают многочисленные мемуары героев. Григорий Козинцев, режиссер с мировой известностью, описывал быт так: "Полное "На дне" Горького. Со стен течет - сырость. Четыре койки. "..." Трауберги жили впятером. Бабочкин, приехав позднее, долго добивался ордера в этот дом, а когда добился, вынужден был вселиться туда вдесятером - с женой, детьми и родственниками, приехавшими из Саратова. Эйзенштейн разместил свою огромную библиотеку, которую вез из Москвы, ибо без книг существовать не мог, в одной комнате. Но никто не роптал. Вся страна жила так".



Долгое время дом хранил изначальный облик. В начале 2000-х объект реконструировали и перепрофилировали в коммерческий, надстроили дополнительный уровень. О богатой истории дома теперь свидетельствуют только памятные таблички.



Как сообщил представитель продавца, здание не нуждается в ремонте. Установлены пожарная сигнализация и видеонаблюдение, ведется круглосуточная охрана.



Напомним, ранее krisha.kz писала о других знаменитых зданиях, выставленных на продажу. Среди них - бывшие кинотеатр "Казахстан" и дом быта "Асем".



Алина Буравцева