В Узбекистане создан "Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа"

17:28 24.01.2020

В Узбекистане создан фонд поддержки и развития национальных масс-медиа, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Фонд будет содействовать созданию равных условий для СМИ на медиарынке, их развитию, а также реализации прав журналистов и блогеров.



Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа зарегистрировался в Министерстве юстиции Республики Узбекистан в качестве негосударственной некоммерческой организации и официально приступил к своей деятельности.



Цель организации - содействие созданию равных условий для средств массовой информации на медиарынке, их развитию, а также реализации прав журналистов и блогеров.



Фонд также ставит перед собой задачу содействовать созданию механизмов самоуправления национального сообщества масс-медиа.



"В число приоритетных задач фонда также входят укрепление материально-технической базы средств массовой информации, поддержка деятельности журналистов и блогеров, оказание им юридической, организационной, технической и другой помощи", - говорится в сообщении.