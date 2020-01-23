Центральную Азию трясет: как подготовиться к сильному землетрясению

17:31 24.01.2020

Сильных толчков в Алматинском регионе интенсивностью 7 баллов и выше не ожидается



Каждый день появляются сообщения о новых землетрясениях в странах Центральной Азии и Западном Китае. Сейсмологи уверяют: постоянные слабые колебания земной коры – нормальный для нашего горного региона сейсмический фон. Но когда случается подряд несколько ощутимых землетрясений силой выше 4 баллов, как 17 и 19 января в западном Китае и недалеко от Текели, жители начинают беспокоиться. Поводов для паники нет, в этом твердо убеждены как органы гражданской обороны, так и сами ученые. Главное, постоянно быть начеку. О том, как в Алматы оповещают горожан о действиях, которые нужно предпринять в случае землетрясения, в обзоре корреспондента zakon.kz.



Заведующая лабораторией региональной сейсмичности, секретарь прогнозной комиссии Института сейсмологии Алла Садыкова пару дней назад говорила, что в любой момент в Алматы может произойти сильное землетрясение, это не будет неожиданностью, и каждый житель мегаполиса должен знать, понимать, как себя вести, что делать в случае этого катаклизма.



- Изучая сейсмический режим территории Северного Тянь-Шаня и всего юга-востока Казахстана сейсмологи пришли к выводу: по закону повторяемости землетрясений, а это известный закон Гутенберга-Рихтера, сейсмическая деятельность происходит с некоторой повторямостью землетрясений. Если мы говорим о сильных землетрясениях, то повторяемость землетрясений такого уровня, как Верненское 1887 года с магнитудой 7,3, или Кеминского 1911 года с магнитудой 8,2, повторяемость оценивается десятками лет. Для землетрясений уровня Верненского период повторения составляет от 100 до 140 лет для территории Северного Тянь-Шаня, и с момента последнего такого землетрясения прошло уже 130 лет. Можно говорить, что здесь было затишье, и в любой момент землетрясение такого уровня может произойти, - сказала Алла Садыкова.



Сейсмологи надеются, что по предвестникам, которые они изучают, получится заранее сообщить властным структурам о приближающихся сильных толчках. А пока все спокойно, горожан обучают тому, как правильно себя вести в случае сильных подземных толчков.



- Департаментом по ЧС проводится большая работа по обучению населения тому, что делать до землетрясения, во время и после. У нас имеются обучающие курсы, где мы, в первую очередь, обучаем представителей государственных учреждений, в том числе образовательных, медицинских, до них доводится информация, которую они про окончании курсов доносят до своих сотрудников, учеников, - сказал начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Турысбек Сартаев.



По его словам, на курсах рассказывают о неструктурном сейсмоусилении, то есть, прикреплении всех габаритных предметов (мебели, бытовой техники) к капитальным стенам.



- Потому что во время толчков больше травм население может получить от габаритных предметов. Дом может не разрушиться, но мебель может придавить человека или нанести травму. Человек может с помощью подручных средств это сделать- уголки, шурупы, ленты, может быть, приспособить. Во всех школах, детских садах произведено неструктурное сейсмоусиление, то есть, габаритные предметы закреплены, - сообщил Сартаев.



Также спасатели советуют приготовить "тревожный чемоданчик", то есть, собрать в него предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты, запас воды, ножик, фонарик, радио, и в случае сильного землетрясения успеть его быстро схватить и эвакуироваться из помещения.



В соответствии с Законом о гражданской защите ежеквартально во всех организациях проводят сейсмотренировки.



В Алматы за прошлый год в различных организациях прошло более 3 тыс. сейсмотренировок. На общегородской сейсмотренировке всем жителям Алматы рассказывают о 10 простых правилах, которые необходимо соблюдать при землетрясении.



- Такие памятки размещены во всех учреждениях образования, в медицинских организациях, а также в зданиях, где большой поток людей. Наглядная агитация проводится на постоянной основе. В школьной программе внедрены методические пособия, по которым преподаватели проводят на внеклассных часах беседы, - добавил представитель ДЧС Алматы.



На случай, если в Алматы когда-нибудь случится сильное землетрясение, есть план действий по ликвидации ЧС на территории города, где предусмотрено эшелонирование.



- Если произойдет крупное, разрушительное землетрясение, к нам из других областей эшелонированно прибудут силы и средства для ликвидации последствий ЧС, - сказал начальник Управления гражданской обороны ДЧС Алматы.



Добавим, что на основании заседания еженедельной прогнозной комиссии Института сейсмологии в период с 23 по 29 января 2020 года сильных толчков в Алматинском регионе интенсивностью 7 баллов и выше не ожидается.



Альберт Ахметов