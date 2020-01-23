Смертоносный коронавирус может быть предвестником заката Компартии Китая

17:56 24.01.2020

В социальных сетях Поднебесной гадают, откуда мог взяться штамм nCoV



МАРИЯ БЕРК



Самая населенная страна мира продолжает бороться с неизвестной формой коронавируса. Число погибших уже возросло до 26 человек, а количество заразившихся превысило 850.



Первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV появились в южно-центральной части Китая в провинции Хубэй. 11-миллионный город Ухань взяли в блокаду: закрыли въезды и выезды, приостановили движение общественного транспорта, отменили авиасообщение. Вслед за Уханем закрыли еще несколько городов - Чиби, Эчжоу, Хуанган и Сяньнин.



24 января появились сообщения, что загадочный коронавирус распространился за пределы провинции Хубэй. Вирус обнаружили у двух человек. Один - житель провинции Хэбэй, другой - из города Суйхуа, расположенном примерно в 400 км от границы с Россией в провинции Хэйлунцзян.



В китайском Ухане распространяется коронавирус.



Впрочем, отчаиваться не стоит. Врачам уже удалось вылечить от опасного вируса 34 человека. Они уже покинули больницы. Правда, состояние 177 человек оценивается медиками как тяжелое. Еще 1072 пациента находятся под наблюдением. Врачи пока не смогли установить у них наличие смертоносного коронавируса.



Тем временем, на просторах китайского интернета распространяется масса слухов вокруг охватившей страну эпидемии. Например, штамм коронавируса nCoV разработали в США специально для атаки на Китай. Хотя среди этих домыслов встречаются и весьма здравомыслящие рассуждения о природе появления вируса.



- Первоисточником нового коронавируса могли стать морепродукты. Именно на "мокром рынке" в Ухане, где продают свежую рыбу и морских гадов, и был обнаружен опасный вирус. "Мокрые рынки" в Китае - это настоящий рассадник бактерий и микроорганизмов. Товары сомнительного качества и свежести, отсутствие дезинфекции и центральной канализации… в таких условиях может зародиться все, что угодно.



- В 2003 году Китай уже сталкивался с подобным вирусом. Тогда источником распространения стал подобный "мокрый рынок" в южнокитайском городе Гуандун. Тогда погибли тысячи человек. Власти страны замалчивали информацию об эпидемии и не ввели должных мер безопасности, позволив вирусу распространиться за пределы страны. Мир узнал об эпидемии, когда вирус проник в Гонконг.



- Шествие коронавируса nCoV по Китаю началось месяц назад из деревушки Бай Бу Тинь. Она располагается в 7 км от Уханя и того самого "мокрого рынка".



Больницы города Ухань переполнены.



- В конце декабря прошлого года в деревне Бай Бу Тинь был организован праздничный фуршет на 100 тысяч человек, несмотря на то, что за два дня до мероприятия появились сообщения о 59 заболевших неизвестным вирусом. На подобных торжествах за соблюдением элементарной гигиены не следят. Поэтому неудивительно, что вирус стремительно стал распространяться по провинции.



- Из-за новогодних каникул вирус может распространиться и охватить всю страну. Празднование китайского нового года длится в течение нескольких недель. В этот момент китайцы уезжают из городов, чтобы навестить своих друзей и родственников, живущих в других провинциях.



Во время эпидемии коронавируса китайцы вспомнили о "небесном мандате". В Поднебесной на протяжении многих столетий бытует верование: когда правящей династии приходит конец, на страну обрушивается страшное несчастье. Неужели неизвестный до этого коронавирус станет закатом правлению Коммунистической партии Китая…?