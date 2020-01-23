 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.01.2020
17:56  Смертоносный коронавирус может быть предвестником заката Компартии Китая
17:53  Америка тоскует по временам и ценностям Белых людей, - Кейси Чок
17:31  Центральную Азию трясет: как подготовиться к сильному землетрясению
17:28  В Узбекистане создан "Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа"
17:23  В Алматы продается легендарный "Дом кинематографистов"
15:37  Рахмон послал самых влиятельных генералов ТаджМВД-"южан" Шох Искандара и Навджувонова служить на север. Быть беде?
14:12  Токаев анонсировал "модернизацию" пенсионной системы Казахстана

13:46  Население Земли устало от капитализма, - Павел Волков
13:41  Россия ведет Первую смысловую войну, - Геворг Мирзаян
12:37  Газ заглянул в колодец. Цены на сырье идут к историческим минимумам
12:36  Новым министром образования Таджикистана назначен академик-филолог М.С.Имомзода
12:21  В Тадже новые: министр экономики (Завкизода) и культуры (Давлатзода)
11:11  Таджикские оппозиционеры скрываются в России, - "Yeni Akit"
10:57  АфганПрез Гани, похоже, в конец разругался с главой АфПравительства Абдуллой
10:49  Мирзиеев поручил до 1 апреля "подготовить предложения по изменению существующей системы прописки". Хоть поржем
10:38  "Выговоры - неэффективны"... КазПрез-2 Токаев отложил на весну расправу с нерадивыми чиновниками
10:36  Обращение кампании "Покажите их живыми!" к президенту Туркменистана
10:02  Новый министр культурки РФ Оля не-Бузова оказалась матершинницей-инстаграмщицей
09:57  Укрепление прозападных националистических сил в Казахстане идет рука об руку с дерусификацией, - А.Курманов
09:47  У хунвэйбинов Каз-елбасариума (Жас Отана) новый мини-кормчий - Бейсенбаев
09:43  Маммин миа... В Казахстане от премьер-министра хоть что-то зависит? - Д.Ашимбаев
09:34  ЦРУ слило в общий доступ архив зверств фашистского прихвостня Бандеры
09:29  Аркадаг выгнал из Секретарей Совбеза и разжаловал на 2 звания генерала Бердыева
09:15  В Туркмении понижен из министров в заместитети главный по энергетике - Мурад Артыков
08:41  Путин и холокост. РосПреза знойно заботит судьба мирового еврейства (репортаж из Израиля)
08:37  В Ташкенте откроют филиал еще одного рос-вуза - РГПУ имени Герцена
08:04  Мигранты-нарушители угрожают бюжету России, - Е.Трифонова
07:06  Нью-Йорк помог саудовцам увидеть в Асаде брата. Эр-Рияд и Дамаск перезагружают дипломатические контакты, - "НГ"
07:00  Жээнбеков рассказал, из-за кого борьба с коррупцией в Киргизии сходит на нет
02:25  Формирование нового суперконтинента во главе с Китаем, - Кент Калдер
01:22  Новый вирус из Китая: пять вопросов, которыми задаются ученые
01:18  Лобби застройщиков. В Кыргызстане упразднили разрешения на строительство
01:10  В Узбекистане за принуждение к труду несовершеннолетних теперь установлена уголовная ответственность
01:09  Отношения США и Саудовской Аравии резко осложнились
01:02  Однажды в долине пяти львов. Как проходили переговоры с Ахмад Шах Масудом (история), - И.Тараненко
01:01  Возможный поворот к варварству. Тень Ирана нависла над Средним Востоком, - Захар Гельман
00:30  Британский суд официально выдал своим спецслужбам лицензию на убийство
00:00  National Interest: Вашингтону пора положить конец шалостям Турции и Катара
Четверг, 23.01.2020
19:18  "К сожалению, у нас нет кадров", - удручен Мирзиеев. Кругом только гниды казематные
17:35  Греф угрожает уйти в отставку из РосСбера. Родной, не томи...
17:01  США-Иран: цивилизационное противостояние. Заметки на полях событий, - Рашид Гани Абдулло
16:25  Таджикистан получит от вхождения в ЕАЭС больше пользы, чем вреда, - профессор Умаров
16:16  Жизнь в Нур-Султане парализовал снежный буран (видео). Белое безмолвие
16:15  В Конституционной палате Киргизии ждут обновления. Что известно о претендентах
16:14  "Ташкент-Нью-Васюки". На месте бывшего текстильного комбината планируют построить два 230-метровых небоскреба
16:11  Уханьский синдром: как мир реагирует на вспышку нового вируса
16:03  Ферганскому предпринимателю после телефонной беседы с "Президентом Мирзиеевым" грозит реальный срок
15:21  "Он прошел через клевету, но не сломался", - Мирзиеев об Арипове. Судьба человека..
14:39  "Кумтор" возобновляет добычу золота в Киргизии. Вали в отвал
14:38  В казахской Вандее - Жанаозене протестующие вновь трясут акимат
10:47  Антихристианство в Европе набирает силу, - В.Гулевич
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Смертоносный коронавирус может быть предвестником заката Компартии Китая
17:56 24.01.2020

В социальных сетях Поднебесной гадают, откуда мог взяться штамм nCoV

МАРИЯ БЕРК

Самая населенная страна мира продолжает бороться с неизвестной формой коронавируса. Число погибших уже возросло до 26 человек, а количество заразившихся превысило 850.

Первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV появились в южно-центральной части Китая в провинции Хубэй. 11-миллионный город Ухань взяли в блокаду: закрыли въезды и выезды, приостановили движение общественного транспорта, отменили авиасообщение. Вслед за Уханем закрыли еще несколько городов - Чиби, Эчжоу, Хуанган и Сяньнин.

24 января появились сообщения, что загадочный коронавирус распространился за пределы провинции Хубэй. Вирус обнаружили у двух человек. Один - житель провинции Хэбэй, другой - из города Суйхуа, расположенном примерно в 400 км от границы с Россией в провинции Хэйлунцзян.

В китайском Ухане распространяется коронавирус.

Впрочем, отчаиваться не стоит. Врачам уже удалось вылечить от опасного вируса 34 человека. Они уже покинули больницы. Правда, состояние 177 человек оценивается медиками как тяжелое. Еще 1072 пациента находятся под наблюдением. Врачи пока не смогли установить у них наличие смертоносного коронавируса.

Тем временем, на просторах китайского интернета распространяется масса слухов вокруг охватившей страну эпидемии. Например, штамм коронавируса nCoV разработали в США специально для атаки на Китай. Хотя среди этих домыслов встречаются и весьма здравомыслящие рассуждения о природе появления вируса.

- Первоисточником нового коронавируса могли стать морепродукты. Именно на "мокром рынке" в Ухане, где продают свежую рыбу и морских гадов, и был обнаружен опасный вирус. "Мокрые рынки" в Китае - это настоящий рассадник бактерий и микроорганизмов. Товары сомнительного качества и свежести, отсутствие дезинфекции и центральной канализации… в таких условиях может зародиться все, что угодно.

- В 2003 году Китай уже сталкивался с подобным вирусом. Тогда источником распространения стал подобный "мокрый рынок" в южнокитайском городе Гуандун. Тогда погибли тысячи человек. Власти страны замалчивали информацию об эпидемии и не ввели должных мер безопасности, позволив вирусу распространиться за пределы страны. Мир узнал об эпидемии, когда вирус проник в Гонконг.

- Шествие коронавируса nCoV по Китаю началось месяц назад из деревушки Бай Бу Тинь. Она располагается в 7 км от Уханя и того самого "мокрого рынка".

Больницы города Ухань переполнены.

- В конце декабря прошлого года в деревне Бай Бу Тинь был организован праздничный фуршет на 100 тысяч человек, несмотря на то, что за два дня до мероприятия появились сообщения о 59 заболевших неизвестным вирусом. На подобных торжествах за соблюдением элементарной гигиены не следят. Поэтому неудивительно, что вирус стремительно стал распространяться по провинции.

- Из-за новогодних каникул вирус может распространиться и охватить всю страну. Празднование китайского нового года длится в течение нескольких недель. В этот момент китайцы уезжают из городов, чтобы навестить своих друзей и родственников, живущих в других провинциях.

Во время эпидемии коронавируса китайцы вспомнили о "небесном мандате". В Поднебесной на протяжении многих столетий бытует верование: когда правящей династии приходит конец, на страну обрушивается страшное несчастье. Неужели неизвестный до этого коронавирус станет закатом правлению Коммунистической партии Китая…?

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579877760
Новости Казахстана
- Д.Назарбаева: Сенаторы будут работать над законами по повышению гарантий защиты прав граждан
- Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева
- В Казахстане от премьер-министра хоть что-то зависит?
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам улучшения бизнес-климата
- Почему Казахстан дрейфует в сторону России?
- Министерство энергетики презентовало Мажилису поправки по вопросам использования атомной энергии
- Кадровые перестановки
- Казахский нефтепровод и "Дружбу" вывели из строя одним приемом
- Лукашенко заявил, что Россия не пустила в Белоруссию нефть из Казахстана
- "Рост в рамках старой модели уже невозможен" - Хазин о пессимизме на рынках
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  