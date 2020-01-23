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Переселение уйгуров в Казахстан в XVIII-XIX вв. (история), - Аян АденПереселение уйгуров в Казахстан в XVIII-XIX вв. (история), - Аян Аден
19:29 24.01.2020

Переселение уйгуров в Казахстан в XVIII-XIX вв.

Минь Жуй наносит поражение Джахан-ходже

Согласно переписи населения Казахстана 2009 года, уйгуры были пятым по численности народом, проживающим на территории республики

На тот момент их количество превышало 200 тысяч человек, что составляло порядка 1,5% от общей численности населения страны. Портал Qazaqstan Tarihy расскажет, что заставило тысячи уйгурских семей бросить Восточный Туркестан и отправиться в центральноазиатский регион

Маньчжурская оккупация Восточного Туркестана, который испокон веков принадлежал уйгурам, закончилась в 1760 году. Тогда же западная граница Маньчжурской династии Цинь получила название "Синьцзянь", что означало "новые территории". Цинский двор из соображений превентивной национальной обороны поощрял приток поселенцев из Центрального и Восточного Китая для "умиротворения" этого стратегически важного региона. Следует сказать, что уйгурский народ никогда не мирился с потерей собственной независимости. Первое крупное восстание, произошедшее в Синьцзяне после перехода региона в руки империи Цинь, произошло в 1760 году, еще пять лет спустя произошло многомесячная вооруженная борьба уйгуров под командованием Рахматуллы против оккупационных войск китайцев. За этот акт непокорности маньчжуро-китайские власти насильственно переселили часть уйгурского населения с юга на север региона, в надежде тем самым разрядить обстановку и использовать труд уйгуров для содержание оккупационной армии на севере.

В течение всего следующего столетия в Синьцзяне происходили регулярные восстания коренных народов, самые крупные из которых имели место быть в 1815, 1817-1826, 1830-1835, 1847, 1854, 1857 и 1862-1878 годах. О восстание 1817-1826 года под предводительством Джахангира-ходжи Чокан Валиханов писал:

"После джангирского восстания обнаружилась вся слабость китайцев, которые до тех пор для азиатцев казались непобедимыми. Кашгарские патриоты ожили духом и получили новую и сильную надежду к возвращению самостоятельности своего Отечества"

Исследователи отмечают, что восставший народ уйгур выражал недовольство по поводу масштабной коррупции в рядах военных офицеров и религиозной напряженности в регионе между местным населением и китайскими поселенцами. Австралийский ученый-синолог, автор трудов об истории уйгурского народа Колин Маккеррас писал: "Многие [уйгуры] рассматривали введение цинского правления как посягательство на их традиционный образ жизни [т.е. не в соответствии с исламскими принципами]".

В 1860-х годах очередную волну народного волнения подхватил военный помощник командующими силами повстанцев Кашгара Якуб-бек, который, узурпировав власть в Кашгаре, в 1867 году основал государство Йеттишар в западном Синьцзяне. К слову, следует отметить, что в этот период вся территория к северу и югу от Тянь-Шаня была захвачена повстанцами и вышла из-под контроля Цин.

Вместе с тем, размах уйгурских восстаний и неспособность китайского военного командования подавить их способствовало увеличению количества т.н. новообразованных султанатов, один из которых (Илийский султанат) находился в непосредственной близости от населяемых казахами территорий. Следует сказать, что к тому моменту территория Казахстана принадлежала Российской империи. Востоковед Владимир Моисеев в своей статье "К истории занятия Кульджинского края русскими и вопрос о его возвращении Китаю в 1870-1871 гг." писал, что отношения Илийского султаната с властями Российской империи оставались напряженными из-за предоставлений султанатом убежища беглецам и государственным преступникам с территории России, нарушений границ и многочисленных грабежей. Поэтому, по мнению ученого, летом 1871 года Россия выступила против илийского правителя Алахан султана, который, впрочем, добровольно передал власть российской стороне. Когда в 1869 году Цинское правительство, наконец, восстановило контроль над ситуацией, мятежники двинулись в Монголию и угрожали основным коммуникациям и торговым линиям России с Китаем. В то же время часть мятежников решила отступить в долину реки Или. Таким образом, Россия, оперируя "актом самообороны" и "защитой российских интересов в регионе" оккупировало территорию Цинской Империи.

К концу 1870-х годов восстание Якуб-бека было подавлено, тогда Китай потребовал безоговорочного возвращения долины реки Или. Начались переговоры. В 1879 году был сформирован т.н. Ливадийский договор, который не был ратифицирован из-за того, что император Китая не был удовлетворен положениями договора. В 1881 году был подписан Договор об Илийском крае, который состоял из двадцати статей и включал следующие пункты:

1. Китай должен был вернуть себе контроль над всей Илийской долиной, за исключением ее самого западного участка [на берегах озера Капшагай].
2. Россия получит территорию вокруг озера Зайсан в горах Алтая.
3. Жители или, которые предпочитали российское гражданство, должны были переехать в западную часть или, оставленную Россией, и китайское правительство не должно было вмешиваться в выбор российского гражданства.
4. Китайское правительство не должно было наказывать жителей или за действия, предпринятые во время восстания.
5. Российские консульства должны были открыться в Цзяюгуане (провинция Ганьсу) и Турфане.
6. По обе стороны монгольской границы должна была быть введена 33-мильная беспошлинная зона, но торговцы должны были пересекать ее только в определенных пунктах.

Поражение восстания привело к иммиграции некоторых уйгур и дунган в Имперскую Россию. Исследователь Раис Тузмухаммедов в своем труде "How the national question was solved in Soviet Central Asia (a reply to falsifiers)" писал, что три отдельные группы уйгур бежали в Российскую империю через Тянь-Шань во время суровой зимы 1877-1878 гг. Первая группа состояла из порядка 1000 человек, вышедшая из Турфана и возглавляемая Ма Дареном, достигла Оша на юге Кыргызстана. Вторая группа из 1130 человек, вышедшая из Ганьсу и возглавляемая ахуном А Елаореном, была расселена весной 1878 года примерно в 15 километрах от Каракола на востоке Кыргызстана. Третья группа, вышедшая из Шэньси и возглавляемая одним из лидеров восстания Бай Яньху, была поселена в селе Каракунуз (ныне Масанчи), в современной Жамбылской области. По прибытии эта группа насчитывала 3314 человек.

Еще одна волна иммиграции последовала в начале 1880-х гг. в соответствии с условиями Договора об Илийском крае, который требовал вывода российских войск из верхнеилийского бассейна (район Кульджи), а дунганам и уйгурам этого региона было разрешено выбрать путь перемещения на российскую сторону границы. Как отметил исследователь Р. Тузмухаммедов, многие выбирали возможность остаться на территории российского государства. Согласно российской статистике, 4 682 дунган и уйгур переехали в Российскую империю. Они мигрировали небольшими группами в период между 1881 и 1883 годами, поселившись в деревне Сокулук, примерно в 30 километрах к западу от Бишкека, а также в ряде населенных пунктов между китайской границей и Сокулуком, в Юго-Восточном Казахстане и Северном Кыргызстане.

Потомки этих повстанцев и беженцев до сих пор живут в Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане.

Автор: Аян АДЕН

Источник - Портал "История Казахстана"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1579883340
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