 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Гости и хозяева грузинской политики, - А.Арешев
19:39 24.01.2020

Гости и хозяева грузинской политики
В преддверии октябрьских выборов

АНДРЕЙ АРЕШЕВ

На фоне падения авторитета правящей партии "Грузинская мечта" и ее лидера миллиардера Бидзины Иванишвили прозападная оппозиция пригрозила республике очередной волной протестов. "Единственное, что [власти] понимают, – это сила. Поэтому эта сила будет использована, и мы покажем волю народа", – заявил глава парламентской фракции "Единое национальное движение" (ЕНД) Роман Гоциридзе.

Грузинская оппозиция угрожает продолжить акции протеста

На 4 февраля намечено начать пикетирование здания на проспекте Руставели и не прекращать его до тех пор, пока "мечтатели" не проведут обещанную ими реформу избирательной системы.

"Националы" и их сторонники требуют отмены одномандатных округов. Власти предлагают компромисс, предполагающий сокращение "одномандатников" с 73 до 50, в пользу увеличения избираемых по партийным спискам – с 77 до 100. Если не удастся договориться, "выборы пройдут по существующей смешанной системе", заявил глава парламента Арчил Талаквадзе. Пока попытки урегулировать разногласия в рамках политических консультаций ничего не дали.

Конгрессмены в США и представители "Европейской народной партии" в Европарламенте критикуют Тбилиси за отказ полностью перейти к пропорциональной избирательной системе уже в этом году (вместо 2024-го, как предполагает конституция). "Сегодня Адам Кинзингер, Герри Конноли, Эллиот Энджел и Майкл Маккол направили премьер-министру Грузии письмо, где они серьезно озабочены тенденцией политических преследований и спадом экономики, что создает проблему на пути Грузии к демократическим реформам и интеграции с Западом", – написал 21 января конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

Уверенности оппозиционерам придают данные декабрьского опроса американской организации NDI***, которая зафиксировала растущее недовольство "Грузинской мечтой" и ее лидером. Не радует положение дел в экономике. Нервозности добавил призыв Бидзины Иванишвили уезжать из Грузии и искать работу где-то еще. Среди последствий значительного превышения импорта над экспортом – нестабильный курс лари, стагнация производства, судорожная распродажа остатков государственной собственности. Ключевой инфраструктурный проект по строительству на берегу Черного моря порта Анаклия стал заложником непростых отношений правительства с консорциумом инвесторов (его глава Мамука Хазарадзе тоже пошел в политику, создав оппозиционную партию Lelo). Это не может не тревожить западных партнеров, которых притягивают стратегические выгоды глубоководного порта.

В эти дни в Грузии ждут начала военных маневров США и НАТО "Защитник Европы – 2020" (Defender Europe 2020 – самые масштабные учения НАТО со времен холодной войны). Реформы военной организации Грузии привели к более тесной ее интеграции с альянсом. Одновременно после почти двухгодичного перерыва в Тбилиси появился "полноформатный" американский посол, коим стала Келли Дегнан, имеющая опыт службы в Италии, Косово, Турции, Афганистане, а также практику военно-дипломатической работы. "Подобно Америке, и Грузия боролась за достижение свободы, но эта с трудом обретенная независимость остается под угрозой из-за России", – успела уже заявить новый посол США.

Противостоянию "российской угрозе" и будет подчинена деятельность американского дипломатического представительства в Тбилиси в оставшееся до выборов время. "С нетерпением ожидаем работы с Вами для продвижения европейских и евроатлантических устремлений Грузии и придания еще большей динамичности стратегическому партнерству между Грузией и США" – с такими словами обратился к новому американскому послу глава правительства Грузии Георгий Гахария.

Оппозиционные партии (прежде всего, ЕНД и "Европейская Грузия") также не обделены вниманием американского посольства.

Одна из акций "Альянса патриотов Грузии"

Между тем парламентская партия "Альянс патриотов Грузии" заявила на 26 января митинг с требованием запретить деятельность в стране американских организаций NDI и IRI***. В июле 2019 года активисты "Альянса..." собирали довольно многочисленные сходы в Батуми и некоторых других городах под лозунгами восстановления отношений с Россией, отмены визового режима, возобновления авиационного сообщения. "Альянсом патриотов...", как и партией "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе или движением Левана Васадзе, движут и соображения прагматического характера, и приверженность национальным традициям.

Нино Бурджанадзе

Инициативы возникают и на другом фланге. В декабрьском интервью грузинскому "Первому каналу" президент Саломе Зурабишвили высказалась за переговоры с Россией в формате наподобие нормандского, где Грузия "была бы представлена вместе со своими партнерами", так как "вести переговоры в одиночку" ей не под силу. А недавно, находясь в Израиле, она поделилась соображениями о посредничестве "в отношении продолжающейся оккупации Абхазии и Южной Осетии". Однако эти экстравагантные идеи представительницы французской дипломатической школы, в июне прошлого года объявившей Россию "врагом" и "оккупантом", чья пятая колонна якобы стоит за протестами в стране, энтузиазма не вызывают.

Достаточно частый гость в Москве Нино Бурджанадзе выступает за прямой диалог между Тбилиси и Москвой: "Если реально хочет президент или кто-то из [грузинского] руководства начать новый этап в грузино-российских отношениях, для этого нужно начать готовиться к прямому диалогу. Да, диалог не означает уступок, да, диалог не означает отказа от интересов своего государства. Не разговаривать, отказываться от диалога, придумывать какие-то форматы, которые, заранее знаем, будут отвергнуты Россией, это означает уступать и сохранять тот статус-кво, который устраивает Россию и ни в коем случае не Грузию".

Леван Васадзе

Согласно подсчетам научного сотрудника "Института Кавказа" Гранта Микаэляна, экономический эффект в случае приобретения Грузией нейтрального статуса принес бы республике в предстоящее десятилетие миллиарды долларов инвестиций, снизил риски в сфере безопасности, привел бы к восстановлению практически полностью исчезнувших в постсоветское время производственных отраслей.

Вряд ли, конечно, предстоящие в октябре парламентские выборы переломят ориентацию грузинского политического класса на Запад (слишком велика инерция этой тенденции), но даже относительный успех сил, выступающих за конструктивный диалог с Москвой, пойдет на пользу Грузии и всему Кавказу.

Заметим, что проблема поддержки Москвой "отколовшихся территорий" волнует всего 6% населения. Однако националистическую карту разыгрывать нетрудно, и многие этим пользуются. В то же время опрошенные IRI грузинские граждане на первый план выносят проблемы безработицы – 68%, высоких цен – 45%, бедности – 21%... И с теми, кто при таких настроениях заиграется в националистические игры, может получиться как в грузинской поговорке: "Гость гостя пригласил, а хозяин обоих из дома выгнал". Хозяином остается народ Грузии.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
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