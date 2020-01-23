Ливия и окрестности: от конкуренции к войне, - С.Кожемякин

19:41 24.01.2020 Ливия и окрестности: от конкуренции к войне



Покровители воюющих сторон в Ливии выходят из тени, вступив в открытую борьбу за ее ресурсы. Но эти события - лишь одна из граней явления, которое коммунисты характеризуют как обострение конкуренции больших и малых империалистических держав.



Предупреждение Каддафи



Выступая незадолго до начала интервенции НАТО в малийском городе Томбукту, Муамар Каддафи подчеркнул, что "империализм и колониализм остались такими же, как и прежде". Это, продолжал он, выражается в агрессиях, насаждении военных баз и экспансии корпораций. Еще более смелые обличения содержала речь Каддафи на сессии Генассамблеи ООН в 2009 году. Ливийский лидер припомнил США и их союзникам о кровавых вторжениях и расправах над неугодными. "Это вы породили Гитлера, не мы!" - закончил он, сходя с трибуны.



Западные СМИ не жалели яда, издеваясь над этим "чудачеством". Но история доказала правоту Каддафи. Его трагическая судьба стала печальным, но предельно ясным свидетельством того, что империализм никуда не делся.



Сегодня Ливия переживает глубочайший кризис, подпитываемый внешними силами. Напомним, в апреле прошлого года командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу. Саудовская финансовая подпитка, авиация Египта и ОАЭ, французское оружие, наемники из Судана, Чада и России (показательное соседство!) придали ему решимости.



То, что иностранное вмешательство является главным фактором, доказывает пример и другой стороны конфликта. Созданное для противовеса Хафтару "правительство национального согласия" (ПНС) не имело даже минимальной опоры внутри страны. Его глава Фаиз Сарадж несколько недель не решался сойти на берег с итальянского корабля, а затем обосновался на военной базе под защитой иностранных штыков. Путем подкупа и угроз внешние силы склонили ряд ополчений (а точнее, банд) на сторону ПНС, но пространство власти Сараджа все равно ограничивается Триполи и прилегающими районами.



Однако этому разношерстному скопищу удалось не только остановить ЛНА, но и нанести ей чувствительные контрудары. Причина та же: поддержка из-за рубежа. Помимо Италии, Сарадж получает помощь от Турции, Катара, Великобритании. Как и покровители Хафтара, они используют своего ставленника для доступа к месторождениям.



Отсутствие решающего перевеса привело к тому, что на смену опосредованному вмешательству пришло неприкрытое. В начале января парламент Турции одобрил запрос Сараджа на оказание военной помощи. В Ливию отправлен контингент во главе с бригадным генералом Халилем Сойсалом. "Наши солдаты обеспечат защиту легитимного правительства, - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. - Если путчист Хафтар продолжит действовать против наших братьев, мы преподадим ему урок". Помимо регулярных частей, Анкара перебрасывает боевиков-исламистов из Сирии и бойцов частной военной компании (ЧВК) "Садат".



В ответ Хафтар объявил всеобщую мобилизацию, а заседающая в Тобруке Палата представителей предоставила ЛНА расширенные полномочия. Депутаты проголосовали за разрыв отношений с Турцией, предание Сараджа суду и формирование полноценного правительства. Прежде орган исполнительной власти на востоке Ливии носил статус временного. Наконец, Хафтар занял Сирт и блокировал работу подконтрольных ему нефтеналивных портов. Это привело к обрушению экспорта сырья. Тем самым фельдмаршал рассчитывает лишить ПНС доходов. По требованию Запада доходы от продажи нефти шли в Триполи, где находится офис Национальной нефтяной корпорации.



Спонсоры Хафтара тоже не дремлют. Египет и ОАЭ наращивают поставки вооружений, их авиация патрулирует ливийское воздушное пространство. "За сохранение Ливии выступает только Ливийская национальная армия, остальные поддерживают террористов", - заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.



У Тобрука появились и новые союзники. Греция выслала назначенного ПНС посла и 16 января подчеркнуто торжественно приняла Хафтара. Укрепляет связи с восточноливийским правительством Республика Кипр, а Париж усилил активность на дипломатическом фронте. 8 января прошла встреча глав МИД Франции, Греции, Кипра и Египта. Отдельные переговоры с ас-Сиси и главой греческого правительства Кириакосом Мицотакисом провел Эмманюэль Макрон. Сквозной темой стало недопущение турецкого вторжения.



Жажда нефти



Но Ливия и ее безопасность волнуют все эти государства в последнюю очередь. События в африканской стране - лишь фасад противоречий, которые вызваны борьбой за прибыль. Напомним, в Восточном Средиземноморье открыты крупные залежи нефти и газа. Их поделили Израиль, Египет и Республика Кипр, заключившие договоры о морских границах и приступившие к добыче.



2 января Греция, Израиль и Республика Кипр подписали межгосударственное соглашение о строительстве газопровода "ИстМед". Согласно плану, 10 млрд кубометров газа будут ежегодно перекачиваться с морских месторождений Кипра и Израиля в Грецию и другие страны южной Европы. Возможность присоединения к проекту рассматривают Египет - в качестве поставщика и Италия - в качестве потребителя. Кроме того, в проект так или иначе вовлечены США, Великобритания, Франция, Италия и ряд других стран, чьи компании допущены к добыче.



Этот "праздник жизни" корпораций и правительств пришелся не по вкусу турецким властям, которые не прочь отхватить свой кусок изобильных морских недр. "В Восточном Средиземноморье ни один проект экономически, юридически, дипломатически не может быть реализован без участия Турции. В этом регионе у нас самое длинное побережье, и мы имеем право говорить свое слово по любому проекту", - заявил Эрдоган. По его словам, без разрешения Турции "ИстМед" проложен не будет.



Чтобы угрозы не растворялись в воздухе, Анкара заключила договор с ПНС о разграничении морских зон. И хотя документ нарушает суверенитет Греции и противоречит Конвенции ООН по морскому праву, Турция отступать не намерена. По данным МИД, в скором времени турецкие компании получат нефтяные концессии у берегов Ливии. "Нам нужны нефть и газ, и мы получим их от Ливии", - бесцеремонно добавил Эрдоган.



Еще одним инструментом притязаний служит непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), созданная в 1974 году после оккупации части острова турецкой армией. Как утверждают в Анкаре, Республика Кипр игнорирует права турок-киприотов на ресурсы. Объявив себя защитницей интересов ТРСК, Турция отправила к ее берегам буровые суда в сопровождении боевых беспилотников. База последних размещена на острове с декабря.



С каждым днем разногласия углубляются. 14 января в Египте арестовали турецких журналистов, обвинив их в связях с запрещенным, в том числе в РФ, движением "Братья-мусульмане". Только за два дня - 14 и 15 января - ВВС Турции свыше 200 раз нарушили воздушное пространство Греции…



Острота противоречий обрекает на неудачу попытки урегулирования. Российско-турецкая инициатива по организации прямых переговоров Хафтара и Сараджа в Москве окончилась безрезультатно. Не принесла прорывов и конференция по Ливии в Берлине 19 января. Прибывшие в Германию Сарадж и Хафтар отказались встречаться, а "страны-гаранты" ограничились благими пожеланиями, повторяющими многочисленные резолюции Совбеза ООН.



Порочный круг



Провал диалога связан в том числе с тем, что, помимо стран региона, в противостояние втянуты и более отдаленные государства. В пакете законов о финансировании работы правительства США на 2020 год указано: Вашингтон должен стать "ключевым игроком на рынке природного газа благодаря партнерству со странами Восточного Средиземноморья в области безопасности и энергетики". В соответствии с этой установкой отменено действовавшее больше тридцати лет эмбарго на поставки оружия Республике Кипр. Немалые средства Вашингтон обещает выделить на подготовку кипрской армии.



После убийства Касема Сулеймани власти Кипра одобрили запрос США на размещение подразделения быстрого реагирования с военно-транспортными самолетами C-130 и вертолетами "Чинук". По официальной трактовке, эти силы будут задействованы в случае эвакуации американских граждан с Ближнего Востока.



Еще дальше зашло сближение с Грецией. Во время январского визита Мицотакиса в США обсуждались очередные соглашения в военной сфере. Среди них - контракт на модернизацию 84 истребителей F-16, закупка новейших боевых самолетов F-35 и беспилотников MQ-9. Кроме того, в Греции на постоянной основе могут быть размещены атомные подводные лодки. Возможности для этого есть: несколько месяцев назад Вашингтон и Афины договорились о передаче США новых военных баз и расширении действующих.



В администрации Трампа понимают, что в споре за ресурсы нейтралитет невыгоден, а потому приняли сторону тех, кто, по их расчетам, эту выгоду принесет. Соглашение Анкары и Триполи о разделе морских зон госдепартамент США назвал "контрпродуктивным и провокационным" и потребовал вывести войска из Ливии.



Все более энергичным участником империалистических игр становится Россия. Больше года российские власти гневно отвергали обвинения ПНС и западных СМИ в помощи "ЧВК Вагнера" войскам Хафтара. "Мы не выступаем на чьей-то стороне в конфликте. Российская политика в Ливии исключительно ответственна, не имеет геополитического измерения и ставит во главу угла интересы ливийцев", - еще в декабре заверял глава МИД Сергей Лавров, призывая не верить "слухам" о наемниках.



И вот спустя месяц присутствие ЧВК фактически подтверждено, причем на высшем уровне. "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - признал Владимир Путин. Слова, надо сказать, симптоматичные. Наемники в самом деле защищают интересы не государства, а корпораций.



Это подтверждают обстоятельства, толкнувшие президента на откровенность. Эрдоган обвинил Москву в отправке 2 тыс. бойцов "Вагнера" в Ливию и намекнул на нежелательные последствия. Заявление было сделано накануне запуска газопровода "Турецкий поток", который в Кремле выставляют как успех путинской дипломатии. В итоге Москва пошла на уступки, выступив в роли миротворца и пригласив Сараджа в Москву. "Вагнеровцы", по данным турецких СМИ, с линии фронта отведены.



Покровы с гнусных сделок за спинами простых людей срывают коммунисты. "Вместо того чтобы приносить процветание народам, энергетические богатства оборачиваются проклятием, - говорится в заявлении Компартии Греции (КПГ). - Империалистические, монополистические интересы пересекаются вокруг того, кто будет эксплуатировать ресурсы… Абсолютным критерием этих интересов является прибыль, а не потребности народов. Эти противоречия с математической точностью ведут к новым империалистическим войнам".



КПГ предостерегает Грецию и другие страны от вхождения в "порочный круг империалистической конкуренции", указывая, что миллионы людей становятся заложниками авантюр. В связи с этим коммунисты требуют разрыва оборонных соглашений с США и вывода иностранных баз.



Такой же позиции придерживается Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЕЛ). "Наш народ заинтересован в мире, а не в выборе империалистического лагеря", - заявляют там. АКЕЛ выступает за мирное объединение острова и избавление от зависимости от зарубежных стран, будь то Турция или западные державы.



Глубокий анализ провела Коммунистическая партия Турции (КПТ). "Каждая капиталистическая страна пытается захватить энергоресурсы, найти новые рынки, получить доступ к дешевой рабочей силе и сырью. Они готовы на все ради этой цели, - заявил Генеральный секретарь ЦК КПТ Кемаль Окуян. - Турция тоже использует любые средства, чтобы найти более влиятельное место в империалистическом мире. Маневры неоосманизма ставят под угрозу наш народ и народы региона. Капитализм - это постоянное стремление к прибыли, и внешнюю политику нельзя понять без конкуренции международных монополий".



Остановить империализм и порождаемые им войны могут только народы. Но сначала они должны осознать, что капитализм не бывает "своим" и "чужим", "хорошим" и "плохим", что он по природе своей враждебен трудящимся.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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