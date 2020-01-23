УкрАрмия возобновили обстрел Донецка из тяжелой артиллерии. Пока Путин хлобучит фуражки арабам..

22:34 24.01.2020

Донецк под мощным обстрелом, обострение по всей линии фронта



Из Донецка сообщают об обстреле города из тяжелого вооружения.

Местные жители говорят, что по звуку похоже на 152-мм снаряды. Предположительно, падают в районе Первой площадки, "Вольво-центра".

Telegram-канал "WarGonzo" пишет, что звуки разрывов слышны в Донецке даже на площади Ленина на протяжении получаса.

"Было как минимум 15 прилетов. Вероятно, тяжелое. Возможно, гаубичная артиллерия. По информации с мест - под огнем так называемая Первая площадка. Там многоэтажные дома и плотная застройка. Полно гражданских. Ждем официальных данных от донецкого СЦКК", - сказано в сообщении.

ОБНОВЛЕНО

Представительство ДНР в СЦКК выпустило срочное сообщение с просьбой всем покинуть улицы в Киевском и Куйбышевском районе Донецка, а также во всех прифронтовых районах.



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Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:

16.18 - н. п. Пески - н. п. Донецк ("Вольво-Центр"), произведено 2 выстрела из СПГ и 20 выстрелов из зенитных установок.

16.40 - н. п. Водяное - н. п. Ленинское, выпущено 5 мин калибром 120 мм.

"Запуски продолжаются, фронтовым районам - в укрытие!!!";

"От взрывной волны трухануло дома под Ясиноватой";

"Громко в аэропорту";

"На протяжении 2-х часов укры с Константиновской трассы кидают в сторону Донецка. И со стороны Скотоватой периодически бьют по Горловке. Бьют из дальнобойной артиллерии";

"Укры на Песках и на Светлодарской дуге озверели вконец. Октябр



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Находясь с визитом в Вифлееме В.Путин подобрал на полу фуражку офицера арабского палестинского почетного караула и встав на цыпочки нахлобучил ее обратно на макуху незадачливого командира.



видео тут -

https://yandex.ru/news/story/Putin_podnyal_furazhku_oficera_palestinskoj_gvardii--08968213e4cf5d64e75430b2c5c421fa?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=85683150&rubric=politics&stid=PRsqY_nG-kvlXlX7_kZx&tt=true&wizard=story