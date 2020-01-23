|УкрАрмия возобновили обстрел Донецка из тяжелой артиллерии. Пока Путин хлобучит фуражки арабам..
22:34 24.01.2020
Донецк под мощным обстрелом, обострение по всей линии фронта
Из Донецка сообщают об обстреле города из тяжелого вооружения.
Местные жители говорят, что по звуку похоже на 152-мм снаряды. Предположительно, падают в районе Первой площадки, "Вольво-центра".
Telegram-канал "WarGonzo" пишет, что звуки разрывов слышны в Донецке даже на площади Ленина на протяжении получаса.
"Было как минимум 15 прилетов. Вероятно, тяжелое. Возможно, гаубичная артиллерия. По информации с мест - под огнем так называемая Первая площадка. Там многоэтажные дома и плотная застройка. Полно гражданских. Ждем официальных данных от донецкого СЦКК", - сказано в сообщении.
ОБНОВЛЕНО
Представительство ДНР в СЦКК выпустило срочное сообщение с просьбой всем покинуть улицы в Киевском и Куйбышевском районе Донецка, а также во всех прифронтовых районах.
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Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:
16.18 - н. п. Пески - н. п. Донецк ("Вольво-Центр"), произведено 2 выстрела из СПГ и 20 выстрелов из зенитных установок.
16.40 - н. п. Водяное - н. п. Ленинское, выпущено 5 мин калибром 120 мм.
"Запуски продолжаются, фронтовым районам - в укрытие!!!";
"От взрывной волны трухануло дома под Ясиноватой";
"Громко в аэропорту";
"На протяжении 2-х часов укры с Константиновской трассы кидают в сторону Донецка. И со стороны Скотоватой периодически бьют по Горловке. Бьют из дальнобойной артиллерии";
"Укры на Песках и на Светлодарской дуге озверели вконец. Октябр
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Находясь с визитом в Вифлееме В.Путин подобрал на полу фуражку офицера арабского палестинского почетного караула и встав на цыпочки нахлобучил ее обратно на макуху незадачливого командира.
видео тут -
https://yandex.ru/news/story/Putin_podnyal_furazhku_oficera_palestinskoj_gvardii--08968213e4cf5d64e75430b2c5c421fa?from=newswizard&lang=ru&persistent_id=85683150&rubric=politics&stid=PRsqY_nG-kvlXlX7_kZx&tt=true&wizard=story