Восток Турции сильно землетряхнуло. Елбасы выразил соболезнования

07:45 25.01.2020

Назарбаев выразил соболезнования народу Турции

24 января на востоке в Турции произошло сильное землетрясение.



Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о гибели людей в результате сильного землетрясения в провинциях Элязыг и Малатья в Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на elbasy.kz.



В это трудное время, разделяя горечь утраты, выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всему народу Турции. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к семьям, - говорится в телеграмме.



Напомним, 24 января на востоке в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Погибли 18 человек, под завалами ищут еще более 30, травмы получили не менее 225 человек.