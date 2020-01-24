Валюты отправляют в виртуальный мир. Центробанки заинтересовались выпуском цифровых денег

08:36 25.01.2020

Несколько ведущих центробанков мира, включая Банк Англии и Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также Банк международных расчетов (БМР) создали рабочую группу для обсуждения возможного выпуска легальных цифровых валют. По оценке экспертов Всемирного экономического форума, у регуляторов есть две основные альтернативы: выпуск ритейловой цифровой валюты либо предназначенной только для банков и ряда других финучреждений. Первый сценарий более сложен в реализации, второй для стран с развитым межбанковским рынком дает не так уж много новых возможностей.

Как сообщили в Банке международных расчетов (Базель, Швейцария), в рабочую группу войдут представители Банка Канады, Банка Англии, ЕЦБ, центробанков Швеции и Швейцарии. Целью создания такой группы является оценка экономических и технических параметров потенциальных цифровых валют, а также последствий их появления для финансовых рынков.



Этой же темой озабочены и эксперты Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе, выпустившие руководство по запуску цифровых валют. Ранее свой вариант возможного появления цифровых валют предлагал Международный валютный фонд. Но он описывал выпуск таких платежных средств частными игроками (к примеру, платежными сервисами) - для обеспечения стабильности валют их предлагалось обязать иметь резервы в центральных банках.



Эксперты WEF предполагают, что эмиссию цифровых валют могли бы проводить сами центробанки и такие средства платежа будут равны по статусу наличной валюте (сейчас помимо наличности центробанки также оперирует резервами финансовых учреждений - цифровая валюта могла бы стать третьим компонентом).

От криптовалют вроде биткойна такие инструменты будут отличаться как легальностью, так и тем, что выпускаться они могут централизованно, а не на технологии распределенных реестров.



Основных вариантов запуска такой цифровой валюты, по оценке экспертов WEF, всего два. Первый - "ритейл" - цифровая валюта доступна всем участникам рынка через какую-либо форму электронного кошелька. Второй, "оптовый" вариант предполагает выпуск такой валюты только для коммерческих банков для ее использования на межбанковском рынке (счета с "цифровалютой" будут аналогичны текущим депозитам в центробанке).

Как криптовалюте пропишут международные правила

В первом случае основным риском является существенный пересмотр условий работы всей банковской системы, которая сейчас выступает в роли посредника между экономическими агентами. В этом варианте эксперты предлагают передать сервис по управлению счетами с валютой банкам и другим учреждениям, чтобы снизить степень централизации (иначе центробанк фактически станет крупнейшим ритейл-банком). У второго сценария рисков меньше - но и преимущества (если в стране уже существует развитый межбанковский рынок) неочевидны. Эта опция более актуальна для развивающихся стран, указывается в докладе WEF.



Как в "ритейловом", так и "оптовом" варианте центробанк может позволить зарубежным инвесторам открывать счета, что сделает валюту трансграничной.

Это позволит существенно облегчить переводы между юрисдикциями, но также ведет к резкому увеличению риска перетока капиталов. Основными, впрочем, в докладе WEF считают риски кибербезопасности - у потенциальных хакеров могут быть неограниченные ресурсы: "Нельзя исключать сценарий, при котором в такой роли будет выступать другое государство". Помимо этого есть риск многоразового использования валюты. Его могло бы свести к минимуму создание децентрализованного реестра (как в случае с блокчейном) - но это несет в себе риски снижения контроля со стороны регулятора.



Рынок криптоактивов на полпути к легализации

"Интерес к цифровым валютам объясняется тем, что некоторые центробанки боятся конкуренции со стороны частных инициатив, у других вызывает беспокойство сокращение использования наличных денег",- отмечают эксперты ING Bank. Ключевой проблемой, по их оценке, является внедрение таких валют без разрушения действующих банковских систем. К тому же появление цифрового аналога в случае кризиса усилит давление на валюты вроде швейцарского франка (в виде притока капитала) за счет облегчения операций, так как использование цифровой валюты фактически позволит держать безрисковые депозиты напрямую в швейцарском ЦБ.

Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №12 от 24.01.2020, стр. 2