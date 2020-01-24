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|Гран-при рос-кино-премии "Золотой орел" получил к/ф, в котором героиня Асмус делает минет. Куда дальше?
09:53 25.01.2020
Гран-при рос-кино-премии "Золотой орел" получил "Текст"
Кинопремию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина режиссера Клима Шипенко "Текст". Церемония награждения лауреатов премии прошла на киностудии "Мосфильм".
Фильм "Текст" был снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. В номинации также были представлены "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского и "Т-34" Алексея Сидорова.
Также лауреатами "Золотого орла" стали:
Лучшая мужская роль в кино - Александр Петров ("Текст")
Лучшая женская роль в кино - Виктория Мирошниченко ("Дылда")
Лучшая режиссерская работа - Алексей Сидоров ("Т-34")
Лучшая женская роль на телевидении - Анна Михалкова ("Шторм")
Лучшая мужская роль на телевидении - Павел Деревянко ("Домашний арест")
За вклад в российский кинематограф - Алиса Фрейндлих
видео тут -
https://compromat.group/blogs/23912-kristina-asmus-v-filme-tekst-postelnaya-scena.html