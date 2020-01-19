Союзное государство России-Белоруссии разбилось о быт, - С.Гамова

10:22 25.01.2020

России и Белоруссии лучше оставаться добрыми соседями, чем стать неудавшимися интеграторами



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

19.01.2020



Премьеры Латвии и Белоруссии – Кришьянис Кариньш и Сергей Румас согласились: соседи должны дружить.Фото со страницы Государственной канцелярии Латвии в Flickr

Минск делает разворот в сторону Евросоюза. Глава Центра Мизеса Ярослав Романчук сказал "НГ", что эта попытка скорее всего так и останется попыткой. Лукашенко может договориться со странами ЕС о продаже туда белорусского электричества, от которого отказывается Россия, он найдет там альтернативную российской нефть, решит другие экономические проблемы, но полного разворота на Запад не получится. Потому что в Белоруссии при Лукашенко не произойдут демократические преобразования. Он также не согласится ввести мораторий на смертную казнь, на чем настаивают в Брюсселе. Список расхождений во взглядах сторон на реформирование белорусского общества можно продолжить. По мнению Романчука, в Белоруссии в нынешнем году президентские выборы и Александр Лукашенко не может позволить, чтобы они проводились во время кризиса типа того, который был в 1995 году. И потому ищет пути, которые помогут ему залатать дыры в экономике, что он раньше успешно делал с помощью Москвы. Но теперь это не проходит. Москва вращается на своей орбите, не желая поступаться собственными интересами. Лукашенко стоит на своих позициях. Если говорить о рядовых гражданах, то они живут в российском информационном поле и поэтому к россиянам относятся хорошо. Работают в России. Москве и Минску, учитывая это, следовало бы остаться добрыми соседями, торговать, развивать культурные связи, а не заниматься интеграцией, которая только разводит две страны, заметил эксперт.

Наверное, он прав в том, что Москве, особенно после того, что произошло в Украине, нужно постараться сохранить добрые отношения с близким нам народом. Если интеграционные "дорожные карты" в Союзе Белоруссии и России не устраивают обе стороны, то, может, стоит не разбегаться, а сохранить то, что есть: братские отношения народов друг к другу.



Но пока этого не поняли в Москве и Минске, Лукашенко, обиженный несговорчивостью российской власти, ищет подходы к Европе. И находит. 3 апреля президента Белоруссии ждут с визитом в Латвии.

"Беларусь заинтересована в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза", – заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, передает "Белта". "И хотели бы шире использовать потенциал "Восточного партнерства" для развития белорусской экономики. И помощь Латвии в продвижении по этому пути мы очень ценим", – отметил Румас.

Он выразил признательность за конструктивную позицию Латвии в выстраивании полномасштабного диалога Белоруссии с Европейским союзом, включая поддержку усилий Минска по устранению любых препятствий на пути инвестиционного и кредитного сотрудничества со странами ЕС.



"Надеюсь, что наши встречи помогут сформировать серьезную основу для подготовки и проведения визита главы государства и встречи с вашим президентом уже в ближайшее время", – добавил глава белорусского правительства.



Кришьянис Кариньш, в свою очередь, отметил, что для Латвии Белоруссия – важный сосед. "И мы очень рады видеть независимую, стабильную и благополучную Беларусь. В ходе этого визита так же, как, наверное, и вы, надеюсь помочь укрепить отношения между нашими двумя странами", – сказал латвийский премьер.

Он подчеркнул заинтересованность Латвии не только в укреплении двусторонних отношений с Белоруссией, но и отношений между ней и Евросоюзом, особенно в "Восточном партнерстве". "В нем мы участвуем очень активно и с интересом наблюдаем, как Беларусь и ЕС могут укреплять свои отношения. И, конечно же, в этом ключе мы очень заинтересованы в том, чтобы продвигать позитивные отношения между Беларусью и НАТО", – добавил Кариньш.

Президент Александр Лукашенко предлагает серьезно расширить сотрудничество между Белоруссией и Латвией. Об этом он заявил на днях на встрече с премьер-министром Латвии.



Лукашенко подчеркнул, что еще во времена Советского Союза экономические связи двух стран были очень сильными, однако многое утеряно за последние годы. "Мне действительно приятно видеть вас с коллегами в Минске. Очень надеюсь, что для вас это не чужой город, точно так, как для меня столица нашей дружественной Латвии. Как бы там ни было, что бы мы ни говорили или кто-то, все-таки мы были частью некогда большой страны. У нас были не просто дружеские, а близкие отношения. Наши экономические связи были очень сильны, – отметил Лукашенко. – Многое мы утеряли за последние годы. Но важно не столько смотреть назад, сколько обращать внимание и взор вперед. И в этом плане наметилось много направлений сотрудничества между Беларусью и Латвией". "В отличие от других балтийских государств фон сотрудничества между нашими странами хороший. Я полагаю, что нам надо воспользоваться этим моментом и серьезно расширить наше сотрудничество. Тем более что от его расширения мы видим большую выгоду (если говорить об экономике) как для Латвии, так и для Беларуси", – подчеркнул Лукашенко.

В ответ Латвия открывает Белоруссии свои порты. Об этом заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, подтвердив возможность поставок нефти в Белоруссию через свою страну.



По его словам, латвийская сторона видит большое пространство для развития сотрудничества. "С одной стороны, можно экспортировать из Беларуси через латвийские порты нефтепродукты. Но можно обсуждать и другую возможность – импорт нефти со всего мира через Латвию в Беларусь. Мы обсуждаем уже такие возможности. Конечно, компаниям нужно исследовать этот вопрос, потому что бизнес должен быть взаимовыгодным. Здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси", – заявил Кариньш.



Отвечая на уточняющий вопрос о том, когда возможно достижение подобных договоренностей, премьер-министр сказал: "Этот вопрос следует задавать компаниям. Что касается правительства, оно в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей. Здесь вопрос практический. Нужно общаться с терминалами, железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки".



Накануне визита в Минск премьер-министра посол Латвии в Белоруссии заявил, что транзит нефтепродуктов ведется давно, и здесь есть стабильные традиции и хорошие связи. "Вопрос так называемых реверсных, или альтернативных, поставок нефти не нов в наших отношениях, эта тема появилась не в декабре минувшего года или в январе этого. Это вопрос, который в какой-то степени мы обсуждаем постоянно. Латвийское Министерство транспорта 3 января подтвердило, что всегда готово участвовать, если будут проекты по альтернативным поставкам нефти, – сказал он. – Что касается нефтепродуктов, то это отработанная схема белорусско-латвийского сотрудничества с хорошими результатами. Это традиционная отрасль, где две страны эффективно взаимодействуют". В 2019 году экспорт нефтепродуктов через латвийские порты в Белоруссию по железной дороге составил 3,7 млн т.



Как сообщалось, правительство Белоруссии продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал журналистам: "Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти. Все возможные страны: и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан".



"Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", – подчеркнул Дмитрий Крутой.

В то же время директор Центра Мизеса Ярослав Романчук отмечает, что альтернативные российским поставки нефти реальны, но за них надо будет платить больше, чем России.