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Священные рубежи: что заставляет Турцию бороться за "Голубую родину" , - Т.Ахметов
10:25 25.01.2020

Анкара стремительно наращивает военную активность в Восточном Средиземноморье

Тимур Ахметов
25 января 2020,

На днях турецкое буровое судно "Явуз" начало работы на южном участке исключительной экономической зоны непризнанной Анкарой Республики Кипр. Такая демонстративная акция наряду с недавним дипломатическим прорывом на ливийском направлении может рассматриваться как часть единой стратегии, которая свидетельствует о нарастании беспокойства по поводу ослабления турецкого влияния в регионе. Наметившаяся политическая изоляция и распространение антитурецких настроений ограничивают возможности Турции активно действовать даже вблизи собственных морских границ. Демонстрацией силы Анкара надеется выправить ситуацию. Подробности - в материале "Известий".

Игра на поражение

Планы по расширению формата своего участия в ливийском конфликте Турция вынашивала давно, ведь без заметного присутствия нельзя претендовать на один из перспективных рынков региона. Поначалу Анкара неофициально поддерживала Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи в его борьбе с командующим Ливийской национальной армии генералом Халифом Хафтаром. Но в ноябре 2019 года Турция решила играть в открытую. Между Анкарой и Триполи было подписано соглашение о морских границах в Средиземном море в дополнение к соглашению о безопасности и военном сотрудничестве.

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Соглашение об этом было достигнуто по итогам переговоров с делегацией США
Не успели региональные игроки обстоятельно осмыслить случившееся, как уже 2 января 2020 года Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект о развертывании военного присутствия в Ливии. Дипломатические усилия Турции были направлены на заморозку конфликта и содействие мирному урегулированию. Анкара рассчитывала привлечь Москву в качестве посредника в вопросе достижения договоренностей между конфликтующими сторонами: встреча Путина и Эрдогана 8 января, а затем и консультации представителей противоборствующих сторон в Ливии 12 января должны были подготовить почву перед международной конференцией по Ливии в Берлине, запланированной с прошлого года.
Увязка дипломатических инициатив Турции с обещаниями задействовать собственные вооруженные силы в Ливии указывают на то, что политическое выживание правительства Триполи в силу отсутствия равно значимых партнеров в регионе рассматривается Анкарой в качестве краеугольного камня в вопросе прочности турецкой позиций в конфликте вокруг морских границ в Восточном Средиземноморье.

Бойцы Правительства национального согласия Файеза Сарраджа во время перестрелки с Ливийской национальной армией Халифы Хафтара

Показательно, что особую обеспокоенность действия Турции в Ливии вызвали в Греции, на Кипре и в Египте: урегулирование вопроса по ливийско-турецкому участку морской границы усиливает дипломатическую позиции Турции и в вопросе определения суверенных прав на газоносные морские участки южнее Республики Кипр.

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Из-за своей позиции по статусу Турецкой республики северного Кипра Турция сегодня остается вне региональных механизмов по освоению богатых газом участков. Так, 2 января Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о трубопроводе EastMed, способный в будущем обеспечить до 10% потребностей Европейского союза. Проект по прокладке 1900 км трубы по дну Средиземного моря до берегов Италии должен занять семь лет и потребует инвестиций объемом $6 млрд. В ответ на это Турция расширила зону действия своего растущего национального исследовательского флота в спорных районах.
Изоляция в регионе подтолкнула Анкару к осознанию того, что неподкрепленная военной силой дипломатия неэффективна, а пассивность в вопросе определения статуса морских границ недопустима для благополучного будущего страны. Чувство срочности усиливается изменением глобального баланса сил: рост напряженности в отношениях Турции и США заставляет Вашингтон укреплять сотрудничество с Грецией и Кипром.

Прекращение американского оружейного эмбарго в отношении Кипра 18 декабря 2019 года, заключение договора с Грецией о размещении военных баз США 26 сентября, планы Афин по модернизации F-16 и возможной покупке F-35 - лишь часть веских причин, которые содействуют изменению баланса дипломатии и военной силы во внешней политике Турции.
Морской бой

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По мере ослабления политического влияния растет внимание Анкары к военному потенциалу турецкой армии. Власти планируют ввести в состав национальных ВМС в период 2022–2027 годов шесть подводных лодок Type-214, в 2020-м поставить на боевое дежурство уникальный универсальный корабль-амфибию "Анадолу", а также построить морскую базу на территории Кипра, где с 16 декабря находятся новейшие ударные турецкие БПЛА "Байрактар". Все это говорит о серьезности намерений Анкары.

Опора на силовой компонент в решении острых региональных вопросов создает запрос на идеологическое обоснование милитаризации внешней политики. Руководство страны не оставляет попыток склонить общественное мнение к допустимости участия Турции в будущих вооруженных конфликтах. Набирает популярность концепция "Голубой родины" (Mavi Vatan). По словам ее идейного вдохновителя адмирала в отставке Джема Гюрдениза, пространство "Голубой родины" турков - аналог входящих в Национальный обет территорий, на которых предполагалось построить Турецкую Республику после войны за независимость 1919–1923 годов. Как и не вся территория национального обета вошла в состав в нового государства, так и не все морские границы были закреплены за Турцией.

Политические амбиции Анкары требуют от Москвы серьезной ответной работы
Идеи адмирала Гюрдениза об установлении турецкого суверенитета над спорными морскими территориями официально звучат на самом высшем уровне в Анкаре. Необходимость сохранения за Турцией обширного пространства южного морского приграничья продиктованы как экономическими, так и геополитическим расчетом. Из всего объема внешней торговли страны - примерно 89% приходится на морские перевозки. Неспособность отстоять свое право на владение исключительной экономической зоной может дискредитировать политику Анкары по превращению страны в региональный транспортный и энергетический коридор.

Система приоритетов

Нет сомнений в том, что на примере сирийского конфликта Россия давно поняла особое отношение Турции к собственным приграничным регионам и ее растущую обеспокоенность по поводу ослабления своих позиций. Поэтому Москва разумно решила привлечь Анкару к соучастию в урегулировании конфликта, а не изолировать ее. В итоге обеим сторонам удалось, не толкаясь локтями, решить собственные первоочередные задачи в Сирии.

Кроме того, активность Турции способствует поддержанию контролируемой напряженности в Средиземноморье, тем самым снижает коммерческую привлекательность проекта, который составляет конкуренцию российским газопроводам. С другой стороны, военное присутствие в Восточном Средиземноморье дает возможность России проявить свой дипломатический потенциал.

При этом главное для России - иметь четкий приоритет интересов. Прежде всего не становиться прямым участником региональных конфликтов и, ведя диалог с Турцией, не допускать дисбаланса отношений с другими странами. Наконец, не забывать, что Турция - член НАТО и развитие турецкого флота укрепляет потенциал НАТО в других регионах, граничащих с Россией, прежде всего в Черном море.

Источник - iz.ru
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