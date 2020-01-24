Не порви сахасрару. Суркова выгнали из Кремль-советников за провал "украинской стратегии". Ушел в медитацию

10:37 25.01.2020

Политолог Чеснаков заявил об уходе Суркова с госслужбы



Владислав Сурков, занимавший должность помощника президента России, ушел с госслужбы, сообщил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к господину Суркову. По словам политолога, причиной ухода Владислава Суркова стала "смена курса на украинском направлении". Сам господин Сурков пока никак не прокомментировал информацию.

"В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах",- написал Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

Владислав Сурков начал работать в Кремле с мая 1999 года, когда занял должность помощника главы администрации президента РФ Александра Волошина. В августе того же года был назначен замруководителя администрации, с марта 2004 года - помощник президента Владимира Путина. С декабря 2011-го по мая 2013-го был вице-премьером, ответственным за вопросы модернизации и инноваций. В сентябре 2013 года стал помощником президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Он также курировал Украину, непризнанные республики Донбасса и переговоры между ними.



Накануне, 24 января, Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Два близких к Кремлю собеседника "Ъ" допускали, что господину Козаку может отойти часть обязанностей Владислава Суркова.