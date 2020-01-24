 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КазПрез Токаев объяснил, почему в Казахстане дорогое строительство - смета виновата
11:02 25.01.2020

Президент объяснил, почему в Казахстане дорогое строительство
Ежегодно, как отметил глава государства, из бюджета тратятся десятки миллиардов тенге только на ПСД.

Правительству нужно принять безотлагательные меры по кардинальному снижению непродуктивных расходов и при формировании сметной стоимости на этапе ее экспертизы, поручил на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Продолжается практика многократного удорожания проектов. Есть проблемы в формировании сметной стоимости строительства. Это огромная затратная статья бюджетов всех уровней. Нет прозрачности в формировании цен на материалы, стоимости работ машин и механизмов, разработке технологических карт и так далее. А это стартовая точка для расчета стоимости строительства. Потом мы удивляемся почему строительство в Казахстане такое дорогое, - отметил Токаев.

На сегодняшний день, по его словам, в стране более 14 тыс. проектных организаций, 126 экспертных организаций, а стоимость разработки ТЭО и ПСД , прохождение экспертиз составляет более 4% от общей суммы строительства.

Вот вам пожалуйста резерв. Мы ежегодно тратим десятки млрд тенге только на ПСД. При этом стоимость одних и тех же объектов может отличаться в разы. Правительству нужно принять безотлагательные меры по кардинальному снижению непродуктивных расходов и при формировании сметной стоимости на этапе ее экспертизы. Важно проконтролировать реализацию одобренного мной пилотного проекта по оптимизации процесса строительства бюджетных объектов. Требуется обеспечить прозрачность закупочных процессов, активней внедрять цифровые технологии для уменьшения человеческого фактора. Прошу правительству отчитаться по этому вопросу не позднее 1 мая, - поручил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Источник - zakon.kz
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