Вмешательство в дела других стран становится официальной политикой США, - В.Малышев

11:05 25.01.2020

Владимир МАЛЫШЕВ | 24.01.2020



Венесуэла и нефть



На днях госсекретарь США Майк Помпео заявил колумбийскому телеканалу Caracol TV: "Проект, над которым мы работаем, должен привести к тому, что президент Николас Мадуро уйдет... Мы работаем со странами Южной Америки, Центральной Америки и Европы, странами всего мира, чтобы добиться этого результата".

До сих пор все попытки организовать в Венесуэле "революцию по-американски", провокация с Хуаном Гуаидо, который объявил себя "президентом", с треском провалилась. На заседании парламента Венесуэлы 5 января 2020 года вместо Гуаидо на пост председателя парламента был избран Луис Парра. Однако вопрос об устойчивости власти в Венесуэле не закрыт; 20 января Майк Помпео в очередной раз встретился с Хуаном Гуаидо в Боготе.

Ставки высоки. По данным Геологической службы США (USGS), нефтегазовый бассейн, простирающийся от восточной Венесуэлы до северной Бразилии, является вторым по перспективности неисследованным месторождением в мире. Государственный департамент США оценивает неразведанные природные ресурсы бассейна в 15 миллиардов баррелей нефти и 42 триллиона кубических футов природного газа.



Вашингтон не оставляет попыток подчинить Венесуэлу. В августе 2019 года Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы, находящейся в американской юрисдикции, а также о блокировке активов Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA. В январе 2020 года Вашингтон наложил санкции на продажу венесуэльской сырой нефти, торговля которой составляет 95% поступлений от экспорта этой страны.



Ранее главным потребителем венесуэльской нефти были американские нефтеперерабатывающие заводы. Еще прошлым летом Венесуэла производила, по данным ОПЕК, от 734 тысяч до 1.05 миллиона баррелей в сутки, но после введения США эмбарго производство упало на 40%.

На помощь Венесуэле пришли Китай, Индия и Россия, которые стали главными покупателями венесуэльской нефти после введения американского эмбарго. Российская государственная компания "Роснефть" приобрела в июле 2019 года более 46% поставок нефти Венесуэлы и перепродала его окончательным покупателям в Азии. Турция купила у Венесуэлы золото на 900 млн долларов; на эти деньги Каракас приобретает у Турции продукты первой необходимости, ставшие основой в продовольственной программе Николаса Мадуро.



"Стратегическая важность Венесуэлы, – пишет итальянская Il Giornale, – состоит в том, что ее поставки нефти разветвлены по всему миру. Страны-антагонисты, такие как Эквадор и Колумбия, не имеют таких производительных мощностей и не могут с ней конкурировать. Кроме того, такие крупные страны, как Канада и Мексика, кажется, не в состоянии отказаться от ее поставок и переключиться на другие рынки".



Глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий говорит: "Мы должны поддерживать тех, кто готов поддержать нас. В Венесуэле происходят чудовищные вещи. Точнее, вокруг Венесуэлы… Люди моего поколения и старше помнят, что это была процветающая страна. Сегодня национальная экономика обрушена. И велика вероятность того же сценария, что в бывшей Югославии, Ираке, Ливии. У нас существует только одна страна в мире – США, которая позволяет себе на законодательном уровне вмешиваться в конституционный строй других государств. Именно это происходит в Венесуэле".



Российский самолет в аэропорту Каракаса

Сейчас в Венесуэле работает целый ряд крупных российских компаний. "Роснефть" участвует в совместных проектах по добыче нефти в Венесуэле в рамках совместных предприятий PetroVictoria, Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. "Газпромбанк" является участником совместного с PDVSA предприятия Petrozamora, занимающегося повышением нефтеотдачи на месторождениях озера Маракайбо. Работают также в Венесуэле компании "Интер РАО" и "Ростех".

Венесуэла – один из крупнейших покупателей российской военной техники. Суммарный объем венесуэльских закупок у России за период 2005-2017 годов оценивается более чем в $11 млрд. В частности, в эту страну были поставлены 36 истребителей Су-30МК, около 50 ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-35М, Ми-17 и Ми-26, более 120 танков и САУ, около 240 ББМ, несколько десятков РЗСО "Град" и "Смерч", средства ПВО. Важными сделками стали строительство завода по производству автоматов АК-103 и патронов к ним, а также сервисного центра по ремонту вертолетной техники.



"Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона... По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятый в России закон об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее. Зря только американские послы старались убедить общественность в миролюбивости и законности действий США по "экспорту свободы"", - написала официальный представитель МИД РФ на своей странице в Facebook.

США никогда не оставляли практику вмешательства в дела других государств и смены там режимов. Сейчас Вашингтон делает это своей официальной политикой. Венесуэла – только начало нового этапа.