Мирзиеев объявил 2020-й "Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики"

11:53 25.01.2020

Президент Узбекистана объявил текущий год "Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики"



Текущий 2020 год в Узбекистана назвали Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиеев в ходе послания к парламенту 24 января.

Говоря о важности цифровых экономики, Мирзиеев подчеркнул, что она станет приоритетной задачей на ближайшие пять лет. Как отметил президент, цифровая экономика является "эффективным механизмом в борьбе с коррупцией - самой серьезной проблемой, которая меня беспокоит".



Глава государства отметил, что в предыдущем 2019 году, объявленном Годом активных инвестиций и социального развития были достигнуты значительные успехи.

Прямые инвестиции в 2019 году достигли 4,2 млрд долларов США, что в 1,5 раза больше или на 3,1 млрд долларов больше, чем в 2018-м. Доля инвестиций в ВВП составила 37%.



Напомним, что это третье по счету обращение президента к парламенту. В послании законодательному органу страны президент подводит итоги минувшего года и обозначает основные направления развития республики на ближайшее будущее.