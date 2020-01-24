 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
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Суббота, 25.01.2020
20:38  Туркмения (с помощью Турции) будет строить транс-афганскую ЛЭП в Пакистан. Проект "TAPP-500"
18:35  В прошлом году почти 45 тыс. таджикистанцев получили рос-гражданство
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17:05  Опубликовано фото нового коронавируса - 5 ножек, 7 ручек, 2 рта, ужас...
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16:56  В Ташкенте построят башни-близнецы в 50 этажей. На крыше одной будет вращаться шняга в виде луны, на второй - солнце
16:55  "Куратором" СНГ в администрации Путина стал Козак. Засланный

16:50  Тайные активы сестры нового рос-премьера Мишустина тянут на 1 лярд рублей. Кто ж ей дал..?
11:53  Мирзиеев объявил 2020-й "Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики"
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11:02  КазПрез Токаев объяснил, почему в Казахстане дорогое строительство - смета виновата
10:37  Не порви сахасрару. Суркова выгнали из Кремль-советников за провал "украинской стратегии". Ушел в медитацию
10:25  Священные рубежи: что заставляет Турцию бороться за "Голубую родину" , - Т.Ахметов
10:22  Союзное государство России-Белоруссии разбилось о быт, - С.Гамова
09:53  Гран-при рос-кино-премии "Золотой орел" получил к/ф, в котором героиня Асмус делает минет. Куда дальше?
08:36  Валюты отправляют в виртуальный мир. Центробанки заинтересовались выпуском цифровых денег
07:45  Восток Турции сильно землетряхнуло. Елбасы выразил соболезнования
00:28  ОДКБ укрепляет коллективные силы. Согласован "совместный план боевой подготовки"
Пятница, 24.01.2020
22:34  УкрАрмия возобновила обстрел Донецка из тяжелой артиллерии. Пока Путин хлобучит фуражки арабам..
22:25  В Москве бесследно исчез сын тадж-оппозиционера М.Одинаева
19:41  Ливия и окрестности: от конкуренции к войне, - С.Кожемякин
19:39  Гости и хозяева грузинской политики, - А.Арешев
19:29  Переселение уйгуров в Казахстан в XVIII-XIX вв. (история), - Аян Аден
17:56  Смертоносный коронавирус может быть предвестником заката Компартии Китая
17:53  Америка тоскует по временам и ценностям Белых людей, - Кейси Чок
17:31  Центральную Азию трясет: как подготовиться к сильному землетрясению
17:28  В Узбекистане создан "Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа"
17:23  В Алматы продается легендарный "Дом кинематографистов"
15:37  Рахмон послал самых влиятельных генералов ТаджМВД-"южан" Шох Искандара и Навджувонова служить на север. Быть беде?
14:12  Токаев анонсировал "модернизацию" пенсионной системы Казахстана
13:46  Население Земли устало от капитализма, - Павел Волков
13:41  Россия ведет Первую смысловую войну, - Геворг Мирзаян
12:37  Газ заглянул в колодец. Цены на сырье идут к историческим минимумам
12:36  Новым министром образования Таджикистана назначен академик-филолог М.С.Имомзода
12:21  В Тадже новые: министр экономики (Завкизода) и культуры (Давлатзода)
11:11  Таджикские оппозиционеры скрываются в России, - "Yeni Akit"
10:57  АфганПрез Гани, похоже, в конец разругался с главой АфПравительства Абдуллой
10:49  Мирзиеев поручил до 1 апреля "подготовить предложения по изменению существующей системы прописки". Хоть поржем
10:38  "Выговоры - неэффективны"... КазПрез-2 Токаев отложил на весну расправу с нерадивыми чиновниками
10:36  Обращение кампании "Покажите их живыми!" к президенту Туркменистана
10:02  Новый министр культурки РФ Оля не-Бузова оказалась матершинницей-инстаграмщицей
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09:47  У хунвэйбинов Каз-елбасариума (Жас Отана) новый мини-кормчий - Бейсенбаев
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09:15  В Туркмении понижен из министров в заместитети главный по энергетике - Мурад Артыков
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В Ташкенте построят башни-близнецы в 50 этажей. На крыше одной будет вращаться шняга в виде луны, на второй - солнцеВ Ташкенте построят башни-близнецы в 50 этажей. На крыше одной будет вращаться шняга в виде луны, на второй - солнце
16:56 25.01.2020

В Яккасарайском районе, в самом центре Ташкента построят 230 - метровые башни-близнецы. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель хокима Ташкента Шароф Рахманов.

В рамках инвестиционного проекта Day and Night, на территории Яккасарайской малой промышленной зоны планируют построить деловой центр с башнями-близнецами высотой 230 м, каждая по 50 этажей. На вершине башен-близнецов устроят две вращающиеся сферы, олицетворяющие Солнце и Луну, передает пресс-служба столичной администрации.

Как сообщается, на реализацию проекта потребуется три года. Его стоимость оценивается в $1 млрд. Планируется создание 20 тысяч рабочих мест. На территории делового центра будут построены 16 торговых, жилых и культурных павильонов. Общая площадь составит 1,2 млн кв. м. жилых и нежилых помещений.

Источник - centralasia.media
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