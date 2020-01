Опубликовано фото нового коронавируса - 5 ножек, 7 ручек, 2 рта, ужас...

17:05 25.01.2020

Китайцы показали первое фото нашумевшего смертельного вируса Вирус в Китае. Фото опубликовало Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая. Биологи сделали снимок с помощью электронного микроскопа.



24 января стало известно, что китайские врачи сумели вылечить первого зараженного новым типом коронавируса, который провоцирует пневмонию.



Госдепартамент США отозвал сотрудников из Китая в связи с новым смертельный короновирусом.



Чумовые шутки подоспели. Лучшие мемы о китайском коронавирусе



История с коронавирусом в Китае стала главной на этой неделе. Как это заведено, любая важная тема становится поводом для шуток в соцсетях, тем более что каждый век, в 20-х годах, происходит эпидемия какой-нибудь болезни. Мы собрали для вас самые лучшие мемы о коронавирусе 2019-nCoV.



В конце 2019 года в китайском городе Ухань обнаружили новый тип вируса. Сначала никто не понимал, что это такое и почему он так напоминает обычную простуду, поэтому исследователи начали активно изучать заболевание. К моменту, когда специалисты поняли масштаб проблемы и установили, что виновник апокалипсиса (не буквально, конечно) коронавирус 2019-nCoV, скончались уже несколько человек. По состоянию на пятницу, уже 25 человек стали жертвами, а около 700 заразились. Если вас беспокоит, не будет ли проблем у россиян, то недавно мы разбирались, стоит ли спасаться бегством.



Сейчас Пекин объявляет высший уровень угрозы здоровью из-за коронавируса, генетики определяют, откуда взялся 2019-nCoV (предположительно, он передался людям от змей), а в Китае мобильная игра Plague Inc. (цель игрока - заразить весь мир вирусом собственного изобретения) начала набирать популярность. Интернет же плодит мемы и шутки.



Чума вошла в чат



Мобильное приложение Plague Inc. связали с коронавирусом потому, что в игре можно создать собственный вирус, чтобы заразить весь мир и не дать ученым изобрести вакцину. Болячкам можно давать любые имена.



"Похоже, что кто-то играет в Plague Inc. на реалистичных настройках".



Не один десяток пользователей искал спасения в Гренландии. Причина этого как раз в том, что в игре Plague Inc. крупнейший на земле остров - самое трудное место для заражения. В том числе потому, что при населении примерно 60 тысяч человек плотность его составляет меньше одного человека на квадратный километр.



"Поверьте, пацаны, я играл в Plague Inc. Переезжайте в Гренландию".



Многие пользователи искали закономерность между чумой и 20-ми годами. Кто-то запустил фейк о том, что в 1720-е, 1820-е и 1920-е годы мир страдал именно от чумы. В начале XIX и XX веков, действительно, по всему миру были зафиксированы некоторые болезни. Например, в 1820-х была эпидемия желтой лихорадки, а в 1920-х - пандемия испанского гриппа. Но в 1720-е действительно была эпидемия бубонной чумы, но только в Марселе и некоторых городах Прованса (заболевание унесло жизни 100 тысяч человек).



Шутки про чуму - не более чем тревожный юмор. Но все же 20-е годы разных веков задали какую-то странную тенденцию на мировые болезни.



"Настал 2020…Но ты понимаешь, что в 1720, 1820 и 1920 были эпидемии чумы".



"Чума вернулась в чат, парни!"



Чумовую шутку вбросил один из пабликов "ВКонтакте". Естественно, она связана со средневековой заразой.



Один пользователь даже очеловечил коронавирус и выложил фотографию, на которой 2019-nCoV в обличье китайца пытается покинуть Ухань.



Коронавирус пытается покинуть Ухань после того как китайские власти прекратили любое транспортное сообщение с городом



Недавно в России появились опасения, что из-за вируса нельзя заказывать посылки с AliExpress и других китайских интернет-магазинов. Это просто страшилка, не подтвержденная фактами. Но пошутить об этом - святая обязанность.



Заказал зонтик с Алиэкспресс, как думаете можно открыть спор или это он просто поражен китайским вирусом?



Пользователи думали не только про Китай и Россию, но и другие страны. Некоторые посмеялись над Северной Кореей, которая закрыла границы для иностранцев из-за китайского вируса.



Говоря о границах, автор этой фотографии задумался о психологическом состоянии жителей Благовещенска - российского города, который граничит с Китаем. Конечно, от Уханя он далеко, да и в России полно населенных пунктов, находящихся очень близко к границе. Но автор фото явно говорил обо всех россиянах, живущих около границы с КНР.



В любом случае весь мир уже начал готовиться к борьбе с китайской болячкой. В Китае построят больницу специально для зараженных, Россельхознадзор начал проверять багаж пассажиров из Азии, а рейсы из Уханя в Москву отменили.