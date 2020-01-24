Главарь правящей КазПартии "Нур-Отан" Байбек, - Мы напишем отдельную программу партии для каждого района! Пошла писать губерния...

17:48 25.01.2020

"То, что хотят люди". Байбек рассказал про планы Nur Otan

Нуротановцы планируют охватить все проблемные населенные пункты, в том числе самые отдаленные районы и села.



Первый зампред Nur Otan Бауыржан Байбек на встрече с представителями первичных партийных организаций рассказал о планах правящей партии на предстоящий период, передает zakon.kz.



По его словам, по поручению Елбасы партией Nur Otan совместно с Правительством проводится системная работа по подготовке региональных программ с учетом местной специфики и конкретных потребностей граждан. Нуротановцы планируют охватить все проблемные населенные пункты, в том числе самые отдаленные районы и села.



В каждом конкретном районе мы выработаем отдельную программу партии. С акцентом на местные проблемы и запросы. То, что хотят люди. Не какие-то заоблачные вещи, а конкретные вопросы. Во-вторых, мы планируем выдвигать наших кандидатов через праймериз, то есть через внутрипартийный отбор. Все это будет проходить через открытые дебаты. Мы же хотим сформировать эффективные маслихаты? Поэтому задача партии Nur Otan выдвинуть креативных, честных и ярких людей. Мы также будем активно продвигать наших женщин и молодежь. Это прямое поручение Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента страны Касым-Жомарта Токаева. 30% женщин и 20% молодежи должно быть на всех уровнях маслихатов, - подчеркнул Бауыржан Байбек.



Участвуя в организованных для партийцев обучающих тренингах, первый зампред Nur Otan также призвал поддержать врачей, делясь в социальных сетях историями, когда медики спасли их родных и близких.



Мы должны поддержать наших медиков. Пусть каждый расскажет о том, как врач спас кого-то из его родных и близких. Это будет серьезная моральная поддержка. Безусловно, есть вопросы к отдельным специалистам, управленцам. Но ведь в 99% случаев врачи помогают, спасают жизни и не пиарятся, как некоторые. Молча работают. Считаю, что мы также должны поддержать учителей, госслужащих, полицейских. Работают с утра до ночи, зачастую даже свои семьи толком не видят. Приглашали помню как-то на госслужбу человека с оппозиции. Неделю даже не выдержал, - сказал Бауыржан Байбек.



Стоит отметить, что в рамках партийной "перезагрузки" Школой политического менеджмента начата первая серия обучающих семинаров для более 10 тысяч нуротановцев. Представители региональных филиалов, первичных партийных организаций и победители пилотного внутрипартийного кадрового отбора проходят тренинги по развитию личностных компетенций, эффективному взаимодействию с населением и институтами гражданского общества, повышению уровня навыков в области кризисных коммуникаций и др.