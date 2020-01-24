В прошлом году почти 45 тыс. таджикистанцев получили рос-гражданство

18:35 25.01.2020

Почти 498 тыс. иностранцев получили российское гражданство в 2019 году. Это на 84% больше, чем в 2018 году, когда гражданами России стали 269 тыс. человек, передает ИА "Фергана" со ссылкой на данные Главного управления по миграции МВД РФ.



Основное большинство получателей паспортов России составили граждане Украины (около 300 тыс.). Следом за ними идут граждане Казахстана - 50,5 тыс. Обладателями российских паспортов также стали 44,7 тыс. граждан Таджикистана, 19,4 тыс. - Узбекистана, 9,3 тыс. – Кыргызстана и 1,4 тыс. -Туркменистана.



Разрешение на временное проживание получили 234,7 тыс. иностранных граждан (в 2018 году - 268,2 тыс.), вид на жительство - 182 тыс. (в 2018 году - 191,4 тыс.).

С 1 ноября 2019 года вид на жительство в России стал бессрочным.



Врачам-мигрантам хотят дать российское гражданство

В минувшем году на миграционный учет первично поставлены 13,8 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, из низ 5,5 млн целью прибытия в Россию указали работу. Патенты на право трудоустройства получили 1,77 млн приезжих (в 2018 году - 1,67 млн).

В 2020 году во многих регионах РФ повысилась стоимость патента. В частности, в Москве она возросла с 5000 до 5350 рублей, в Московской области - с 4750 до 5100 рублей. С помощью стоимости патента местные власти регулируют количество мигрантов в регионах.

В то же время, как предупреждают эксперты, повышение может стать психологическим барьером при принятии мигрантом решения об оформлении патента, и все больше мигрантов начнет уходить в тень.

Тут собрали для вас необходимую информацию о том, кто и как может получить российское гражданство.