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|Туркмения (с помощью Турции) будет строить транс-афганскую ЛЭП в Пакистан. Проект "TAPP-500"
20:38 25.01.2020
Туркменистан подписал с турецкой компанией соглашение о строительстве ЛЭП для поставок электроэнергии в Афганистан
CentralAsia (TM) - 24 январе в Ашхабаде состоялось подписание Соглашения по сотрудничеству в реализации проекта линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Оно было заключено между министерством энергетики Туркменистана и компанией "TAPP-500 Power Transmission Line FZE", являющейся дочерним предприятием компании "Çalyk Holding A.Ş." (Турция).
Как сообщает Turkmenportal, нынешняя встреча организована по поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова в целях разработки правовой базы взаимного партнерства по строительству линии электропередачи напряжением 220 kW. В соответствии с постановлением главы государства, были согласованы вопросы, связанные с прокладкой транснациональной энергетической магистрали непосредственно по территории нашей страны до туркмено-афганской границы по направлению Марыйская ГЭС – город Герат Исламской Республики Афганистан.
В январе 2018 года уже был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Туркменистана и компанией "Çalyk Holding A.Ş" по данному направлению.
Напомним, во время закладки фундамента участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) в феврале 2018 года было подписано Соглашение о линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) между Правительствами стран-участниц проекта.
Помимо энергоснабжения всех инфраструктурных объектов данной магистрали, будущая ЛЭП даст возможность экспорта электроэнергии в Пакистан и другие страны Южной Азии транзитом через Афганистан.