Исчезнувшие памятники советской эпохи в Душанбе

23:56 25.01.2020

Сегодня в рубрике "Старый город" мы расскажем вам об исчезнувших памятниках Душанбе.



Город – это зеркало людей, которые в нем живут. Меняются эпохи, политические строи, архитектурные стили, уезжают люди и приезжают новые. Некоторым городам везет. Там удается найти компромисс между модернизацией и сохранением исторической застройки.



Но бывает и по-другому. Новые исторические изменения подобно стихии, разрушают все на своем пути, оставляя от былых шедевров только черно-белые фотографии.



Памятник воинам – таджикистанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Находился в парке им. В. Ленина



Бронзовый памятник Иосифу Сталину, который находился перед современным зданием Академии наук Таджикистана. Демонтирован в 1961 году



Памятник Садриддину Айни на одноименной площади был демонтирован в конце 70-х годов прошлого века



Памятник Ленину и Сталину был установлен на Комсомольском озере, демонтирован в 1961 году (фото)



Памятник Ленину в Душанбе стал первым памятником, установленным в столице Таджикистана. Проект скульптора В.Козлова. В 1927 г. статуя отлита в бронзолитейной мастерской Академии художеств г. Ленинграда. Был установлен в городском парке им. Ленина, демонтирован в 2007 году и помещен на задворках Художественного Фонда РТ.



Памятник Феликсу Дзержинскому на площади с одноименным названием, демонтирован в 2004 году



Памятник борцам за установление Советской власти в Таджикистане, снесен в 90-х годах



Памятник Чеславу Путовскому, стоявший на Комсомольском озере, демонтирован в 90-х годах



Памятник В.Ленину, установленный в 1961 году перед зданием Академии наук Таджикистана, демонтирован в 90-е годы прошлого века



Памятник легендарному комбригу Тимофею Шапкину, стоявший на городском ипподроме и названный в честь него. Мало кто знает, что инициатором строительства ипподрома в Душанбе был Шапкин. В 1999 году обелиск был демонтирован.



Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



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