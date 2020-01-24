Усадьба Миловка и прочие заповедные "колыбы" экс-рос-премьера Медведева

00:01 26.01.2020

Куда "Димон" телят не гонял. Дачу Медведева "рассекретили" пастухи



Ролдугин Олег



Эх, не туда Медведева назначили: надо было не в Совбез, а в Минсельхоз



Накануне отставки Медведева Федеральная служба охраны получила на бывшего главу правительства очередной компромат.



Ремонт взяли под охрану



Началась эта история в августе 2018 года. Тогда малоизвестная войсковая часть 66631 в лице своего командира Сергея Сапунова заключила очередной контракт с еще менее известной фирмой из Люберец "Экология-Энергетика". Но неизвестно это все тем, кто далек от властных коридоров.



Эта в/ч относится к Федеральной службе охраны и обслуживает особо охраняемые объекты в столичном регионе. А "Экология-Энергетика" – ее давний партнер: по заказу ФСО выполняла ремонтные работы и в Кремле, и на секретной "Ледовой арене", где гоняет с клюшкой Путин, и в госрезиденции Медведева Горки-9.



Резиденции, бомбоубежища, конюшни, бассейны… За последние годы владельцы компании получили на ремонт имущества, которое находится на балансе ФСО, почти 660 млн рублей. И контракт с номером 18/3–400 был для фирмы лишь одним из многих.



По нему "Экология-Энергетика" обязалась "выполнить работы по текущему ремонту" на Рублевке целого комплекса зданий: в их числе оказались не только "резиденция" и "часовня", но и "колыба". Так называется традиционное жилье гуцульских пастухов на Западной Украине. Но где гуцулы, а где ФСО! В базе Росреестра в Подмосковье указано лишь одно здание с названием "колыба".



Приют для пастушка



Года три назад "Собеседник" уже упоминал об этой удивительной постройке. В небольшой заметке "Медведев оШАЛЕл" мы рассказывали, что проект усадьбы "Шале в лесу" в подмосковном селе Знаменское, которую олигарх Алишер Усманов "подарил" связанному с Дмитрием Медведевым некоммерческому фонду "Дар", был "сперт" у дизайнера Станислава Орехова. И что там, кроме главной резиденции и часовни (все как в контракте), как раз и расположена 200-метровая "колыба".



Съемка ФБК: та самая "колыба" в Знаменском



На кадастровой карте этот объект не указан, но, согласно выписке из того же Росреестра, расположен приют гуцульских пастухов именно по адресу бывшего усмановского шале и принадлежит сегодня тому самому Фонду поддержки социально значимых госпроектов, который входит в структуру фонда "Дар". Причем построили колыбу уже после того, как олигарх подарил имение фонду, то есть под вкусы нынешнего реального владельца.



Судя по историческим спутниковым снимкам, стоит колыба неподалеку от частного пруда, где находится знаменитый домик для уточки. Основная масса других построек появилась на участке значительно раньше.



Цитата



"Все, что я говорю, в граните отливается".



Дмитрий Медведев, для которого чиновники были готовы закупать гранит по цене вдвое выше рыночной.



Поволжское пастбище



Справедливости ради "Собеседник" отыскал в России еще одну колыбу. Правда, уже не в Подмосковье, а заметно дальше от столицы (но все так же близко к Медведеву).



Вторая колыба расположена на склоне Волги в окрестностях ивановского Плеса. На территории бывшей усадьбы Миловка. Которая через некоммерческий фонд содействия сохранению историко-культурного наследия "Градислава" сегодня также принадлежит все тому же фонду "Дар". Как известно, этот фонд находится под контролем однокурсников бывшего премьер-министра страны, а его семья – частый гость в Плесе.



Колыба в Плесе не похожа на карпатскую (стоп-кадр с видео ФБК)



Площадь этой пастушечьей хибарки – чуть больше знаменской, 265,8 кв. метра, достроена она была к 2015 году и в документах указана как "Колыба" турбазы "Бережок" села Миловка. Рядом с ней – вышки спецсвязи ФСО.



Других аналогичных колыб в России нам обнаружить просто не удалось. Есть, конечно, еще ресторан с таким названием, еще кафе, но там "Колыба" – просто звучная вывеска, которая намекает на блюда украинской кухни. Так что ФСО ремонтировала явно не их.



Справка



Рука, качающая колыбу



Коренные жители Карпат (гуцулы) издавна пасут скот на горных пастбищах, которые тут называют "полонины". Этим занимаются местные пастухи – вивчары. Пасут в основном коз, коров и овец (раньше выгоняли на полонины еще и свиней, но позже от этой практики отказались).



Основное здание на полонине называется "стая" – деревянная изба на несколько комнат. На отдаленных пастбищах или в лесу можно встретить и колыбу – это та же стая, только с одной комнатой и без окон. Жить в таких конструкциях можно только в теплое время года (ну как жить – ночевать: иные колыбы не превышают в высоту и метра). Ни даже пола там нет, ни печки (дым от костра – ватры выходит через отверстие в крыше), но укрыться от непогоды можно вполне.



Большинство таких построек до сих пор встречается на границе Украины и Румынии. Но для России колыба – явление уникальное.



Дареный конь



Теперь о ремонте. Проводившиеся под контролем спецслужбы работы включали в себя замену мощения вокруг колыбы: разборку старого тротуара и укладку новых гранитных плит из камня определенных месторождений: Капустинского, Константиновского, Войновского… Все они, кстати, находятся на Украине. Хотя и российских аналогов хоть отбавляй. И судя по акту приемки выполненных работ, за каждый метр этих импортных плит ФСО заплатила по 5,7 тысячи рублей, что на 2–3 тысячи выше среднерыночных цен.



В тех же актах сказано, что работы проводились в городском поселении Успенское, которое находится как раз по соседству со Знаменским. Если ремонт за госсчет вели на частном объекте фонда "Дар", это подтверждает, что фонд был создан для обслуживания интересов Дмитрия Медведева.



Конечно, непосредственно в Успенском расположена еще и медведевская госрезиденция Горки-9, а в тексте контракта, кроме колыбы, упомянут, например, Синий зал дома приемов, который в этой резиденции есть. Так что хотя ни один из объектов Горок по документам не проходит как "колыба", не исключено, что она просто указана как "нежилое здание", которых там несколько. Впрочем, даже если речь в госзаказе шла о ремонте колыбы, построенной в официальной госрезиденции, это опять-таки наводит на мысли о том, что остальные подобные жилища пастухов построены фондом "Дар" опять-таки для того же Дмитрия Медведева, поскольку других влиятельных козопасов и поклонников столь экзотичной архитектуры в российской верхушке просто нет. Во всяком случае, о таковых ничего не известно.



Цифра



4.496.527 рублей 82 копейки (вместе с НДС) заплатила ФСО только за "текущий ремонт мощения вокруг здания Колыбы".



Ответ без ответа



В "Экологии-Энергетике", которая работала на объекте, не стали спорить с тем, что ремонт колыбы мог проходить на частной территории. Однако назвать точный адрес постройки сын основателя компании и совладелец бизнеса Денис Манюгин отказался, сославшись на подписанные бумаги о неразглашении (в тексте госконтракта действительно есть такой пункт).



В ФСО аналогичный запрос "Собеседник" направил 13 января. Спустя день глава пресс-службы охраны Александр Рясков попросил его продублировать в веб-приемной ведомства. В полдень 15 января "Собеседник" так и сделал. Ответа мы пока не получили, но спустя несколько часов после того повторного обращения весь кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку. Будем считать, что это и был ответ.



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Материал вышел в издании "Собеседник" №02-2020 под заголовком "Куда "Димон" телят не гонял".