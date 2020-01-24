Казахи активно участвуют в крещенских купаниях: что говорят имамы?

00:08 26.01.2020

Анар Мустафина



С каждым годом все больше казахов принимают участие в празднике Крещения и спешат окунуться в прорубь. Как к этому относится шариат, и приветствуют ли такое христианские священнослужители? Stan.kz опросил религиоведов.



Купание в проруби - как хобби



Журналист отправился на водоем, где проходят крещенские купания, и пообщался с некоторыми казахами, которые решили принять в них участие.



"Помимо праздника я сам после тренировок окунаюсь в проруби. Но в основном люблю нырять в горные реки. Иногда специально ездим с друзьями. В крещенском купании сегодня принимаю участие первый раз. Хотел попробовать, мне понравилось", - рассказал Ержан, один из участников. По его словам, он не придерживается никакой религии.



Ержан считает, что раз Казахстан многонациональная страна, его граждане должны уважительно относится ко всем праздникам.









Не только в Алматы, но и в Нур-Султане среди казахов оказалось немало желающих окунуться. Некоторые ждали своей очереди часами. Казашка, которая в первый раз зашла в ледяную купель, пообещала себе непременно прийти и на следующий год.



"Классное ощущение. Участвую впервые. Я сама мусульманка, но хотела проверить себя, победить свой страх. Достигла своей цели, хочу снова прийти в следующем году", - сказала женщина.



Многие признались, что решили поучаствовать ради укрепления иммунитета.



Что говорят представители мусульман?



Заместитель руководителя отдела "Шариата и фетв" ДУМК Хасен Аманкулов пояснил, что шариат не приветствует такие действия со стороны мусульман.



Врачи предупредили об опасности купаний в проруби



"Ежегодно в январе проводятся крещенские купания. Этот день в христианстве считается священным. К проруби приезжает христианский священнослужитель и проводит соответствующую религиозную церемонию. Считается, что вода в озере или реке приобретает специфические лечебные свойства. Есть поверье: те, кто окунается в прорубь, избавляются от грехов", - пояснил имам.



Также он отметил, что мусульмане всегда уважительно относились к представителям других религий и не препятствовали выполнению ими религиозных обрядов. Однако это не означает, что мусульмане должны участвовать в церемонии проведения других религиозных обрядов.



"Некоторые говорят, что не имеют никакого отношения к религиозным обрядам, а пришли только ради здоровья. Конечно, ислам призывает следить за здоровьем и лечиться, но для этого лучшие найти другие дни", - высказался специалист ДУМК.



Что говорят представители православных?



Православный представитель отец Евгений рассказал, что ничего плохого в купании в крещенской воде нет, потому что это не религиозный обряд, а только традиция



"Праздник "Крещение Господне" – это не религиозный обряд. Это традиция, к религии она отношения не имеет. Поэтому в этот день могут купаться и те, кто придерживается, и те, кто не придерживается православной религии. В преддверии этого праздника некоторые окунаются в прорубь для здоровья, чтобы укрепить иммунитет. В эти дни вода бывает особенно чистой. И люди верят, что с водой уйдет все плохое. Все зависит от внутренней веры человека.



Но православные верующие в этот день должны прийти в церковь и помолиться. Представители других религий или люди, не входящие в ни одну религию, могут просто искупаться в чистой воде и очистить тело и дух от плохого. И в этом нет ничего предосудительного", - сказал отец Евгений.