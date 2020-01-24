Лю всем покажет... Что обещает смена спецпредставителя Китая по Афганистану

12:42 26.01.2020

Лю Цзянь станет новым специальным представителем Китая по Афганистану. О кадровых изменениях сообщило китайское дипломатическое ведомство, отметив, что страна активно принимает участие в мирном процессе. Институт спецпредставителя КНР стала использовать только в течение последних лет. В экспертной среде допускают, что переназначение специального посланника может говорить и о смене приоритетов на афганском направлении для Пекина, однако в то же время обращают внимание на проблемы, с которыми Китай стал сталкиваться в регионе.



Кадровые перестановки



О том, что Китай назначил Лю Цзяня новым специальным представителем по Афганистану, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан. "Специальный посланник Лю является старшим дипломатом, который работал послом КНР в Афганистане, Малайзии, Пакистане и других государствах", - сказал Гэн Шуан в ходе регулярного брифинга. По его словам, у Лю Цзяня есть релевантный опыт. Официальный представитель МИД Китая заявил, что КНР активно участвует в афганском мирном процессе и придает большое значение общению со сторонами конфликта и международному сотрудничеству, связанному с Афганистаном. "Китай будет и впредь играть конструктивную роль в скорейшем достижении мира и стабильности в Афганистане", – добавил он.



Гэн Шуан сообщил, что бывший специальный представитель Китая по Афганистану Дэн Сицзюнь внес огромный вклад в содействие политическому урегулированию афганской проблемы во время своего пребывания на этом посту. Он отправится на другую должность – китайского постпреда при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).



Война на уровне спецпредставителей



Примечательно, что накануне журнал Foreign Policy заявил о создании в Госдепартаменте США новой должности – специального представителя, который будет заниматься противостоянием влиянию Китая в ООН и других международных организациях. Новый пост, по этим данным, должен занять Марк Лэмберт, который до настоящего времени был спецпредставителем по Северной Корее. Как именно будет называться новый пост, пока не до конца ясно. Так, в одном из вариантов это звучит как "спецпосланник по обеспечению целостности многосторонних институтов". В другом – как "спецпосланник по борьбе с враждебным влиянием".



Сообщается, что одной из первоочередных задач Лэмберта станет противодействие избранию на пост гендиректора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) китайского кандидата Ван Биньин. Срок полномочий австралийца Фрэнсиса Гарри истекает 30 сентября 2020 года. Foreign Policy обращает внимание на то, что американская администрация решила учредить новую должность "антикитайского представителя", признав, что в последние годы потеряла свое влияние во многих международных организациях.



Стандартная процедура или признак перемен

Переназначение спецпредставителя КНР, по одной из версий, может быть обычной рутиной. "Похоже на стандартную ротацию высших дипломатических постов, – заявил порталу "Афганистан.Ру" эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц, который возглавляет Центр военно-политического анализа в Гудзоновском институте стратегических исследований. – Афганистан важен для Китая как напрямую – КНР имеет некоторые экономические интересы в стране, – так и косвенно из-за желания использовать афганскую территорию для некоторых маршрутов проекта "Один пояс – один путь" и для предотвращения нестабильности в более важных соседних странах или даже в Синьцзяне. Таким образом, мы видим, что Китай будет продолжать оставаться активным дипломатическим игроком по афганским вопросам".



Руководитель школы востоковедения ВШЭ (У) Алексей Маслов, в разговоре с "Афганистан.Ру", в свою очередь, обратил внимание на то, что Китай вводит систему спецпредставителей в течение последних нескольких лет. "Как правило, спецпредставители работают в тех странах, где есть либо интересы Китая, либо серьезные конфликты, – говорит Маслов. – Есть, например, спецпредставитель Китая по Ирану. В последнее время он сыграл большую роль. Например, считается, что этот спецпредставитель вылетел в Иран сразу же после убийства Сулеймани. Вероятно, именно он предостерег Иран от эскалации. Назначение спецпредставителя по Афганистану говорит о том, что у КНР сейчас очень большие экономические интересы в Афганистане, поскольку там проходит коридор Китай-Афганистан-Пакистан. Там есть целый ряд трудностей, потому что в Пакистане начинают выступать против этого коридора, а это очень важная часть "Шелкового пути" Китая".



По словам эксперта, это один из крупнейших коридоров, который было формально очень просто было реализовать в связи с его малой протяженностью, но сейчас именно там начинаются проблемы. "В чем заинтересован Китай? Сейчас КНР начинает репозиционировать себя как игрока в Центральной и Внутренней Азии и Ближнего Востока. Для этого нужны специалисты и спецпредставители. В связи с этим появление спецпредставителя по Афганистану говорит прежде всего о том, что интерес крайне возрастает, и нужно постоянно поддерживать рабочие контакты", - заключает Маслов.



24.01.2020



Григорий АЛЕКСЕЕНКО