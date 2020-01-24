 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 26.01.2020
15:59  Кашкадарьинский хоким Мирзаев обещает больше не безобразничать и не загонять дехкан стоять в арык
14:49  Нуриджан/Наровчат - могущественная Столица Золотой Орды времен хана Узбека находилась под Пензой
12:52  Степной генерал-губернатор Евгений Шмит. Забытые солдаты Империи-12
12:42  Лю всем покажет... Что обещает смена спецпредставителя Китая по Афганистану
11:32  Жээнбеков и Рахмон лично пытаются урегулировать границу
00:53  Foreign Policy: как предотвратить взрыв демографической бомбы в ЕС?
00:08  Казахи активно участвуют в крещенских купаниях: что говорят имамы?

00:06  Strategist: что мешает США полноценно бороться с КНР?
00:01  Усадьба Миловка и прочие заповедные "колыбы" экс-рос-премьера Медведева
Суббота, 25.01.2020
23:56  Исчезнувшие памятники советской эпохи в Душанбе
22:10  Россия дала рекорд на Чемпионате Европы по фигурному катанию - 10 медалей из 12-ти и все "золото"
20:38  Туркмения (с помощью Турции) будет строить транс-афганскую ЛЭП в Пакистан. Проект "TAPP-500"
18:35  В прошлом году почти 45 тыс. таджикистанцев получили рос-гражданство
17:48  Главарь правящей КазПартии "Нур-Отан" Байбек, - Мы напишем отдельную программу партии для каждого района! Пошла писать губерния...
17:05  Опубликовано фото нового коронавируса - 5 ножек, 7 ручек, 2 рта, ужас...
16:58  Чистюля и веган Грета Тунберг должна обратить свой "священный" взор на Китай, – Н. Даутбек-кызы
16:56  В Ташкенте построят башни-близнецы в 50 этажей. На крыше одной будет вращаться шняга в виде луны, на второй - солнце
16:55  "Куратором" СНГ в администрации Путина стал Козак. Засланный
16:50  Тайные активы сестры нового рос-премьера Мишустина тянут на 1 лярд рублей. Кто ж ей дал..?
11:53  Мирзиеев объявил 2020-й "Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики"
11:05  Вмешательство в дела других стран становится официальной политикой США, - В.Малышев
11:02  КазПрез Токаев объяснил, почему в Казахстане дорогое строительство - смета виновата
10:37  Не порви сахасрару. Суркова выгнали из Кремль-советников за провал "украинской стратегии". Ушел в медитацию
10:25  Священные рубежи: что заставляет Турцию бороться за "Голубую родину" , - Т.Ахметов
10:22  Союзное государство России-Белоруссии разбилось о быт, - С.Гамова
09:53  Гран-при рос-кино-премии "Золотой орел" получил к/ф, в котором героиня Асмус делает минет. Куда дальше?
08:36  Валюты отправляют в виртуальный мир. Центробанки заинтересовались выпуском цифровых денег
07:45  Восток Турции сильно землетряхнуло. Елбасы выразил соболезнования
00:28  ОДКБ укрепляет коллективные силы. Согласован "совместный план боевой подготовки"
Пятница, 24.01.2020
22:34  УкрАрмия возобновила обстрел Донецка из тяжелой артиллерии. Пока Путин хлобучит фуражки арабам..
22:25  В Москве бесследно исчез сын тадж-оппозиционера М.Одинаева
19:41  Ливия и окрестности: от конкуренции к войне, - С.Кожемякин
19:39  Гости и хозяева грузинской политики, - А.Арешев
19:29  Переселение уйгуров в Казахстан в XVIII-XIX вв. (история), - Аян Аден
17:56  Смертоносный коронавирус может быть предвестником заката Компартии Китая
17:53  Америка тоскует по временам и ценностям Белых людей, - Кейси Чок
17:31  Центральную Азию трясет: как подготовиться к сильному землетрясению
17:28  В Узбекистане создан "Фонд поддержки и развития национальных масс-медиа"
17:23  В Алматы продается легендарный "Дом кинематографистов"
15:37  Рахмон послал самых влиятельных генералов ТаджМВД-"южан" Шох Искандара и Навджувонова служить на север. Быть беде?
14:12  Токаев анонсировал "модернизацию" пенсионной системы Казахстана
13:46  Население Земли устало от капитализма, - Павел Волков
13:41  Россия ведет Первую смысловую войну, - Геворг Мирзаян
12:37  Газ заглянул в колодец. Цены на сырье идут к историческим минимумам
12:36  Новым министром образования Таджикистана назначен академик-филолог М.С.Имомзода
12:21  В Тадже новые: министр экономики (Завкизода) и культуры (Давлатзода)
11:11  Таджикские оппозиционеры скрываются в России, - "Yeni Akit"
10:57  АфганПрез Гани, похоже, в конец разругался с главой АфПравительства Абдуллой
10:49  Мирзиеев поручил до 1 апреля "подготовить предложения по изменению существующей системы прописки". Хоть поржем
10:38  "Выговоры - неэффективны"... КазПрез-2 Токаев отложил на весну расправу с нерадивыми чиновниками
10:36  Обращение кампании "Покажите их живыми!" к президенту Туркменистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   КАДРЫ   | 
Лю всем покажет... Что обещает смена спецпредставителя Китая по Афганистану
12:42 26.01.2020

Лю Цзянь станет новым специальным представителем Китая по Афганистану. О кадровых изменениях сообщило китайское дипломатическое ведомство, отметив, что страна активно принимает участие в мирном процессе. Институт спецпредставителя КНР стала использовать только в течение последних лет. В экспертной среде допускают, что переназначение специального посланника может говорить и о смене приоритетов на афганском направлении для Пекина, однако в то же время обращают внимание на проблемы, с которыми Китай стал сталкиваться в регионе.

Кадровые перестановки

О том, что Китай назначил Лю Цзяня новым специальным представителем по Афганистану, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан. "Специальный посланник Лю является старшим дипломатом, который работал послом КНР в Афганистане, Малайзии, Пакистане и других государствах", - сказал Гэн Шуан в ходе регулярного брифинга. По его словам, у Лю Цзяня есть релевантный опыт. Официальный представитель МИД Китая заявил, что КНР активно участвует в афганском мирном процессе и придает большое значение общению со сторонами конфликта и международному сотрудничеству, связанному с Афганистаном. "Китай будет и впредь играть конструктивную роль в скорейшем достижении мира и стабильности в Афганистане", – добавил он.

Гэн Шуан сообщил, что бывший специальный представитель Китая по Афганистану Дэн Сицзюнь внес огромный вклад в содействие политическому урегулированию афганской проблемы во время своего пребывания на этом посту. Он отправится на другую должность – китайского постпреда при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Война на уровне спецпредставителей

Примечательно, что накануне журнал Foreign Policy заявил о создании в Госдепартаменте США новой должности – специального представителя, который будет заниматься противостоянием влиянию Китая в ООН и других международных организациях. Новый пост, по этим данным, должен занять Марк Лэмберт, который до настоящего времени был спецпредставителем по Северной Корее. Как именно будет называться новый пост, пока не до конца ясно. Так, в одном из вариантов это звучит как "спецпосланник по обеспечению целостности многосторонних институтов". В другом – как "спецпосланник по борьбе с враждебным влиянием".

Сообщается, что одной из первоочередных задач Лэмберта станет противодействие избранию на пост гендиректора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) китайского кандидата Ван Биньин. Срок полномочий австралийца Фрэнсиса Гарри истекает 30 сентября 2020 года. Foreign Policy обращает внимание на то, что американская администрация решила учредить новую должность "антикитайского представителя", признав, что в последние годы потеряла свое влияние во многих международных организациях.

Стандартная процедура или признак перемен
Переназначение спецпредставителя КНР, по одной из версий, может быть обычной рутиной. "Похоже на стандартную ротацию высших дипломатических постов, – заявил порталу "Афганистан.Ру" эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц, который возглавляет Центр военно-политического анализа в Гудзоновском институте стратегических исследований. – Афганистан важен для Китая как напрямую – КНР имеет некоторые экономические интересы в стране, – так и косвенно из-за желания использовать афганскую территорию для некоторых маршрутов проекта "Один пояс – один путь" и для предотвращения нестабильности в более важных соседних странах или даже в Синьцзяне. Таким образом, мы видим, что Китай будет продолжать оставаться активным дипломатическим игроком по афганским вопросам".

Руководитель школы востоковедения ВШЭ (У) Алексей Маслов, в разговоре с "Афганистан.Ру", в свою очередь, обратил внимание на то, что Китай вводит систему спецпредставителей в течение последних нескольких лет. "Как правило, спецпредставители работают в тех странах, где есть либо интересы Китая, либо серьезные конфликты, – говорит Маслов. – Есть, например, спецпредставитель Китая по Ирану. В последнее время он сыграл большую роль. Например, считается, что этот спецпредставитель вылетел в Иран сразу же после убийства Сулеймани. Вероятно, именно он предостерег Иран от эскалации. Назначение спецпредставителя по Афганистану говорит о том, что у КНР сейчас очень большие экономические интересы в Афганистане, поскольку там проходит коридор Китай-Афганистан-Пакистан. Там есть целый ряд трудностей, потому что в Пакистане начинают выступать против этого коридора, а это очень важная часть "Шелкового пути" Китая".

По словам эксперта, это один из крупнейших коридоров, который было формально очень просто было реализовать в связи с его малой протяженностью, но сейчас именно там начинаются проблемы. "В чем заинтересован Китай? Сейчас КНР начинает репозиционировать себя как игрока в Центральной и Внутренней Азии и Ближнего Востока. Для этого нужны специалисты и спецпредставители. В связи с этим появление спецпредставителя по Афганистану говорит прежде всего о том, что интерес крайне возрастает, и нужно постоянно поддерживать рабочие контакты", - заключает Маслов.

24.01.2020

Григорий АЛЕКСЕЕНКО

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - afghanistan.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580031720
Новости Казахстана
- Д.Назарбаева: Сенаторы будут работать над законами по повышению гарантий защиты прав граждан
- Нурсултан Назарбаев принял помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности Асета Исекешева
- В Казахстане от премьер-министра хоть что-то зависит?
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам улучшения бизнес-климата
- Почему Казахстан дрейфует в сторону России?
- Министерство энергетики презентовало Мажилису поправки по вопросам использования атомной энергии
- Кадровые перестановки
- Казахский нефтепровод и "Дружбу" вывели из строя одним приемом
- Лукашенко заявил, что Россия не пустила в Белоруссию нефть из Казахстана
- "Рост в рамках старой модели уже невозможен" - Хазин о пессимизме на рынках
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  