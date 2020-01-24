 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нуриджан/Наровчат - могущественная Столица Золотой Орды времен хана Узбека находилась под ПензойНуриджан/Наровчат - могущественная Столица Золотой Орды времен хана Узбека находилась под Пензой
14:49 26.01.2020

Наровчат сегодня

Многие считают, что немногочисленные города Золотой Орды находились где то далеко в степях Азии, например наиболее известный город и столица Сарай находилась в дельте реки Волга в современной Астраханской области как и некоторые другие поселения, но так было не всегда. Здесь нужно отметить, что как государство Золотая Орда переживала различные периоды своей истории и в самый могущественный свой отрезок истории в 1313-1341 гг., правитель Орды Узбек-Хан перенес столицу в город, сейчас село в нынешней Пензенской области - Наровчат.

Изначально Наровчат назывался Нуриджан и был захвачен Ордынцами как и остальная Русь в 1237 году. Позднее, в 1313 году основной религией Орды становится ислам, Узбек-Хан объявляет об этом как раз в Наровчате, куда он перебирается и делает своей столицей. Сейчас сложно понять причины этого - возможно Узбек-Хан хотел отойти от кочующей жизни ордынцев и создать оседлое государство, возможно он опасался возвращаться в степи, где ему пришлось убить 112 чингизидов (прямых потомков Чингиз-хана) несогласных с новой религией. Тем не менее столицей становится Наровчат и переживает свои лучшие времена - строятся мечети, идет чеканка золотых, серебряных и медных монет, русские князья приезжают сюда за ярлыками.

После смерти Узбек-Хана в 1341 году значение города и Орды постепенно падает. Наконец Тамерлан в 1395 году окончательно разрушает город.

В настоящее время село Наровчат находится в Пензенской области и мало кто знает, что это была столица могущественной Орды. В то время как история Западной Европы в те времена хорошо известна, крестовые походы расписаны практически поминутно, в истории Орды и Руси того времени очень много белых пятен.

Источник - World history
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