Кашкадарьинский хоким Мирзаев обещает больше не безобразничать и не загонять дехкан стоять в арык

15:59 26.01.2020

Зойир Мирзаев впервые прокомментировал инцидент с арыком

Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев впервые прокомментировал инцидент с мужчинами, стоявшими в арыке с водой. Он сказал, что сделал серьезные выводы и понял, что нужно отвечать за ошибки.



Хоким Кашкадарьинской области Зойир Мирзаев в интервью проекту "Aytingchi…" юриста и блогера Хушнудбека Худойбердиева впервые прокомментировал случай в Аккурганском районе Ташкентской области, где шестерых мужчин заставили стоять в арыке с водой из-за несвоевременного полива пшеницы.

В октябре 2018 года в интернете распространилась фотография, на которой шестеро мужчин стоят, опустив головы, по колено в воде. Вскоре появился другой снимок, где также шестеро мужчин стоят, держа в руках крупные камни. За этим последовала отставка Зойира Мирзаева.

Указом президента в том же месяце он был освобожден от должности вице-премьера - руководителя правительственного Комплекса по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Премьер-министр Абдулла Арипов, комментируя инцидент, назвал ситуацию постыдной.



В ноябре Зойир Мирзаев был утвержден хокимом Шараф Рашидовского района Джизакской области, а в октябре 2019 года возглавил Кашкадарьинскую область.

Хушнудбек Худойбердиев в интервью спросил хокима, как он пережил увольнение.



"Руководитель должен быть готов к любым ситуациям, быть готов сдать свой пост. Это требование жизни. В такие моменты вы можете положиться только на семью. Если вы как глава семьи, попавший в такую ситуацию, превратите это в трагедию, знайте, что им в 10 раз тяжелее. Вы должны уметь держать себя в руках, преодолевать [трудности], показать настрой, занять себя чем-то", - сказал он.

"В течение 12 дней, когда я остался без работы, я прочитал книгу „Менким, Соҳибқирон - жаҳонгир Темур" („Я - Темур, властитель вселенной") Марселя Бриона. Я не мог прочитать ее три года. Приходил с работы, читал одну страницу и закрывал книгу, хотя она стояла у меня в кабинете… Но в тот момент я прочитал произведение за 9 дней", - рассказал Зойир Мирзаев.

Некоторые руководители поддерживали его в тяжелый момент, другие - нет, признал он.

"У меня, возможно, нет списка людей [которые перестанут общаться после увольнения], но я знаю тех, от которых что-то можно ожидать, и есть те, от которых я ничего не жду. От многих я ничего и не ждал", - сказал хоким.

По его словам, он сделал серьезные выводы и понял, что нужно отвечать за допущенные ошибки.

"Никто не застрахован от ошибок… Скажу, что потребуется время - год или больше, чтобы весь народ узнал, что было на самом деле. Повторю еще раз: это было моей ошибкой, что я не смог осознать изменения времени, не адаптировался к [новому] времени. Причина - не каждый может „усвоить" открытость", - отметил глава области.

Зойир Мирзаев подчеркнул, что руководители "полностью находятся под прицелом".

"Никто в тот день не искал меня со словами: „Ты допустил ошибку. Что это значит?", не было возможности. До этого момента я не говорил про тот случай, но суть всего этого мы объективно услышим, увидим. У человека не должно быть сердца, чтобы оскорблять и унижать свой народ таким образом… Мы не получали такого воспитания. Например, с моими учителями и наставниками, которые обучали меня и воспитывали, не было криков и [конфликтов]. Эта вина и ошибка - лично мой недостаток, я допустил равнодушие в этом вопросе. Жизнь, как дорога, извилиста и не всегда ровная. Она состоит из борьбы, если у вас есть должность, положение", - сказал он.

Еще один вывод из ситуации, по словам Зойира Мирзаева: "У каждого человека, с которым вы общаетесь, есть гордость и честь. Никто не вправе попирать их. Благодаря поддержке людей, руководителям, которые умеют прощать, мы находимся здесь. Я очень благодарен, что работаю".