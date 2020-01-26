 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Охота на ведьм": западные спецслужбы жестко зачищают Черногорию
18:32 26.01.2020

"Охота на ведьм": НАТО устраняет политических противников в Черногории

В Черногории в эти дни заметно накалилась обстановка. В стране прошли самые массовые за всю историю существования этого балканского государства акции протеста в поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ) с требованиями отмены дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В ответ власти начали проводить силовые акции в отношении оппонентов, арестовывать журналистов и лидеров сопротивления. При этом все это, по словам оппозиции, делается под четким руководством экспертов Североатлантического альянса, прибывших в страну для противостояния вымышленным российским гибридным атакам.

В Черногории борются с инакомыслием при помощи НАТО
Так, накануне вечером в столичном районе Златица полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона молодежи, вставшей на защиту старого черногорского красно-сине-белого флага, изображенного на стене, который намеревались закрасить коммунальщики. Сообщается, что в результате столкновений есть пострадавшие, в том числе и священнослужитель Бранко Тапушкович.

Также стало известно, что в субботу ночью десяток полицейских ворвались в дом к главе оппозиционной организации "Истинная Черногория" Марко Милачичу, который в это время находился в Белграде. Политик уже назвал произошедшее проявлением диктатуры со стороны режима президента Мило Джукановича.

Широкую огласку получила ситуация вокруг пятничного ареста обозревателя "Балканиста", лидера движения "анти-НАТО" Игоря Дамьяновича. После выхода на свободу оппозиционер в интервью агентству "Спутник" заявил, что к репрессиям черногорские власти подталкивают НАТО, посольство США в Подгорице и прозападные НПО, в частности, Атлантический совет Черногории. "Несколько недель назад в Черногорию прибыла специальная контргибридная группа НАТО, в отношении которой нам сообщили из министерства обороны Черногории, что в ее задачи входит оказание влияния на предстоящие парламентские выборы, - рассказал он. - Временно поверенная в делах США в Подгорице Джуди Куо недавно обвинила порталы "Ин4с" и "Борба", что те являются средствами политики Кремля, не предоставив ни одного доказательства такого рода утверждениям. Показательно, что редактора этих порталов были арестованы спустя всего три дня".

Дамьянович обращает внимание и на то, что именно западные посольства, так называемые натовские контргибридные группы и их локальные НПО - филиалы определяют цели и нападают на независимых журналистов. "По их инструкциям подключаются черногорская полиция и прокуратура, - констатирует он. - То, что сейчас происходит в Черногории и других странах НАТО, где поддержка членства в альянсе сомнительна, напоминает так называемый ремейк "Охоты на ведьм" в США в 50-х годах прошлого столетия".

Следует отметить, что задержания редакторов порталов "ФОС" Анджелы Джиканович, "Борба" Дражена Живковича и "Ин4с" Гойко Раичевича проводились в январе по абсолютно надуманным обвинениям в "распространении паники и беспорядков". О том же, что альянс направил специальную команду в Черногорию для противостояния российским гибридным атакам, рассказал сам председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич. "Первая контргибридная группа НАТО была развернута в Черногории - нашем союзнике, для оказания помощи в укреплении потенциала Черногории и устранении гибридных проблем", - заявил маршал в середине января в Брюсселе.

В защиту черногорских журналистов выступили свыше 100 интеллектуалов из региона и РФ, а председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев назвал аресты работников СМИ подавлением гражданского общества.

"То, что происходит в Черногории, все больше похоже на диктатуру, на подавление гражданского общества. Задержания журналистов недопустимы, - цитирует слова Владимира Соловьева портал "Балканист". - Я думаю, что все международные журналистские и правозащитные организации обязательно выскажутся на эту тему и дадут понять Мило Джукановичу, что подавление свободы слова - недопустимо! Эту информацию мы передадим руководству международной федерации журналистов".

Между тем, по словам Патриарха Сербского Иринея, в Черногории развернут "жестокий террор в отношении Сербской Православной Церкви (СПЦ), ее духовенства и верных людей". А епископ Бачский обращает внимание мировой общественности на то, что "новейший злокозненный замысел черногорского президента Мило Джукановича и его камарильи заключается в том, чтобы узаконенным беззаконием, нацеленным только и исключительно против нашей Церкви, запретить ее существование, уничтожить ее бытие, отнять ее святыни и ее имущество".

Текст: Александр Борисов (Подгорица)

26.01.2020

Источник - rg.ru
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