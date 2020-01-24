Китайский вирус мутировал и начал распространяться быстрее. Вот теперь точно пипец!

21:16 26.01.2020

Глава Госкомитета Китая по делам здравоохранения Ма Сяовэй заявил, что эпидемия смертельного коронавируса вступила в "сравнительно серьезную и сложную стадию".

По его словам, способность вируса к распространению усиливается, и теперь он будет еще быстрее передаваться от человека к человеку.

"Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS, он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку", - рассказал глава комитета на пресс-конференции.

Замминистра промышленности и информатизации Ван Цзянпин заявил об острой нехватке в КНР защитных средств, в первую очередь масок и костюмов. Производственные мощности работают лишь на 40% из-за праздников, поэтому страна может начать импортировать эти жизненно необходимые товары.

Тем временем со всех уголков мира приходят тревожные новости о новых случаях заражения. Так, число заболевших в США возросло до трех человек. Об этом сообщил отдел по борьбе с инфекционными заболеваниями агентства здравоохранения округа Ориндж в штате Калифорния. Как и в большинстве случаев, заболевший приехал из китайского Уханя - очага эпидемии.

По данным на воскресенье, коронавирусом заразились 1975 человек, скончались 56. В 25 китайских провинциях с населением 1,2 млрд человек объявлен высший уровень ЧС.