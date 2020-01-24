Три поросенка. Как Парнас, Трамп и Фруман решали судьбу Украины

21:19 26.01.2020

Опубликованы скандальные переговоры Трампа об Украине и России



Агентство Associated Press опубликовало в своем Youtube-канале видео встречи президента США Дональда Трампа с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Запись была сделана в 2018 году во время делового ужина в Trump International Hotel в Вашингтоне.

Отмечается, что разговор длился один час 23 минуты и был посвящен вопросу "противостояния" Украины "российской агрессии".



Трамп, в частности, поинтересовался у собеседников - выходцев с Украины, - как долго Киев сможет продержаться без помощи со стороны США.

На встрече также звучали призывы к увольнению американского посла на Украине Мари Йованович, так как она призывала привлечь Трампа к ответственности. По данным AP, говорил об этом Лев Парнас.

В конце встречи Парнас назвал Трампа "спасителем" Украины и вручил ему подарок от главного украинского раввина.



Напомним, Парнаса и Фрумана обвиняют в связях с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани. Ролик опубликован в качестве одного из доказательств по делу об импичменте президента США.