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Баальбек построили инопланетяне или великаны?
21:30 26.01.2020

Древний город Баальбек завораживает своим величием. И это не преувеличение автора. Действительно, даже то, что осталось от Гелиополиса, впечатляет. Бытует мнение, что шесть колон храма Юпитера поставили инопланетяне, по другой версии - великаны. Звучит неправдоподобно? А вот космонавт Гречко в этой связи сделал сенсационное заявление.

Al Mayadeen (Ливан): Баальбек построили инопланетяне или великаны?
Имад ад-Дин Раиф (عماد الدين رائف)

Сооружения древнего города Баальбек поражали своим величием многие поколения арабов, которые привыкли видеть их на ливанских банкнотах, нарисованные русским художником-эмигрантом Павлом Королевым. Одни на полном серьезе считают, что шесть колонн храма Юпитера поставили не люди, а другие говорят, что это просто миф. Тем не менее, вам будет любопытно узнать, что думал по этому поводу профессор физико-математического факультета, советский астронавт Георгий Михайлович Гречко (1931 - 2017), который провел в космосе более 134 дней.

На конференции в Бейруте в марте 2011 года Гречко недвусмысленно заявил, что Баальбек помогали строить внеземные цивилизации.




Он сказал: "Возможно, нет прямых доказательств того, что инопланетяне посещают нашу планету, но есть множество косвенных доказательств. Я приехал в Ливан, чтобы посетить храм Юпитера, возвышающийся на грандиозной каменной платформе. Тогда не было современных кранов, которые могли бы поднять гигантские камни весом в тысячи тонн и поставить их друг на друга так плотно, что между ними невозможно вставить лезвие самого тонкого ножа. Раньше я думал, что это просто образное выражение, но потом увидел все своими глазами. Пока нет таких технологий, которые могут обрабатывать и устанавливать каменные блоки подобного размера".

Раньше было девять колонн

Многие приписывают популяризацию Баальбека ирландскому архитектору Роберту Вуду (Robert Williams Wood, 1717-1771) и его коллеге Джеймсу Докинзу (James Dawkins, 1722-1757), которые посетили величественные сооружения города в 1751 году, а затем опубликовали книгу "Развалины Баальбека или Гелиополиса в области Сирии" в 1757 году.

Вуд пишет: "Руины Баальбека, если сравнивать их с древними городами, которые мы посетили в Италии, Греции, Египте и азиатских странах, представляются наиболее смелым архитектурным проектом, реализованным на сегодняшний день".

Храм Вакха (Бахуса, Меркурия) в храмовом комплексе древнего ливанского города Баальбек

Эта книга стала настоящим бестселлером и побудила многих искателей приключений совершить поездку в Баальбек. Кстати, следует особо отметить: авторы добавили в книгу потрясающие иллюстрации, включая архитектурные чертежи девятиколонного храмового комплекса. Однако спустя два года после выхода книги "Развалины Баальбека или Гелиополиса в области Сирии" в долине Бекаа началось землетрясение, разрушившее три колонны храма. Об этом землетрясении написал Иса Искандар аль-Маалуф (Isa Iskander al-Maaluf) в книге "История Бекаа и области Сирии", в которой также присутствуют исследования Зухейра Хавари (Zuheir Khawari), Ибрагима Махди (Ibraghim Mahdi) и Фаваза Тараблуси (Fawaz Tarablusi). По мнению исследователей, сила землетрясения была больше семи баллов по шкале Рихтера, поэтому оно принесло громадный ущерб - разрушило древние сооружения и колонны.

Григорович-Барский: первый путевой дневник

Примерно за четверть века до того, как Вуд и Докинз приехали в Баальбек, киевский паломник и путешественник Василий Григорьевич Григорович-Барский (1701-1747) совершил поездку на Ближний Восток. Он посетил Иерусалим и все города побережья Леванта, а также большинство храмовых комплексов Горного Ливан. Кроме того, Григорович-Барский долгое время жил в Триполи и Дамаске. Подробности своего путешествия он опубликовал в книге под названием "Странствия по святым местам Востока".

Профессор Игорь Осташ в книге "Украина и Ливан", которую я имел честь перевести с украинского на арабский, пишет: "Сегодня трудно представить, что Григорович-Барский путешествовал пешком на протяжении 24 лет (с 1723 года и до смерти) по странам Западной Европы и Ближнего Востока. Он оставил путевые заметки и около 150 рисунков, нарисованных чернилами. Это было потрясающим достижением в ту эпоху, потому что путешествия подобного рода были рискованным мероприятием. Тем не менее, он смог оставить после себя наследие благодаря образованию, которое получил в лучших академических кругах Киева и Львова".

В книге Осташа подробно описывается путешествие Григоровича-Барского в Левант, включавшее в себя наблюдения за путешественниками и его встречи с местными жителями, а также описание мест, которые он посетил.

Григорович-Барский описал дорогу из Аль-Арз в Баальбек: "Я прибыл в Гелиополис 2 сентября 1728 года и гостил 10 дней в православном христианском доме. Гелиополис - это греческое название города, а живущие в нем арабы называют его Баальбек - город, созданный могучими гигантами. Когда-то в нем жило много людей, но сегодня все совсем не так. Город превратился в заброшенное место и утратил свою былую красоту и величие".
Русский путешественник рассказал о том, что услышал от местных современников про гигантов: "Храм Юпитера до сих пор стоит, что, несомненно, заслуживает внимания, потому что во время моего долгого путешествия я не видел ничего подобного. Древние греки возвели храм вместе с великим народом - гигантами. Согласитесь, что если мы их никогда не видели, то слышать о творениях тем более странно. Гиганты - это люди, высокие как горы, но они делали вещи, которые требуют больших усилий. Храм Юпитера был построен из больших камней, вырезанных из бело-желтой скалы. Его стены очень высокие и толстые, а в верхней части храма есть секретный проход. И камни разных размеров… люди сегодня не могут, независимо от их силы, переместить такие камни".

Тем не менее, среди ученых до сих пор продолжаются споры о Баальбеке, который является крупнейшим историческим комплексом в Средиземноморском регионе. Существуют различные гипотезы о том, как были построены эти уникальные сооружения: начиная с простых идей или сложнейших технических устройств, и заканчивая предположениями о древних цивилизациях и пришельцах с других планет. Особо следует упомянуть гипотезу швейцарского писателя Эриха фон Дэникена (Erich von Däniken), которую он изложил в книге "Колесницы богов". Он поддерживает гипотезу визитов "древних астронавтов" или, другими словами, утверждает, что сооружения Баальбека возвели инопланетные создания. В 1970 году режиссер Харальд Райнль (Harald Reinl) снял по мотивам книги документальный фильм "Воспоминания о будущем", который был номинирован на "Оскар".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580063400
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