Начать с Пескова. В России пытаются лишить гос-чиновников ино-собственности

00:02 27.01.2020

Ответственность за страну



Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Она предложила включить в этот список и дипломатов. "Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству", - сказала Матвиенко. При этом она напомнила о непростой международной обстановке.



В ходе заседания Совета Федерации председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым...

Ранее президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции обязательное требование: не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, которые занимают в России ключевые государственные должности, включая премьера, министров и губернаторов.

Двойное, или, как его еще именуют, множественное гражданство - для России это чистый пережиток 1990-х. Оно и понятно. В момент крушения СССР история закончилась, как писал американский политолог Фрэнсис Фукуяма. И многое из того, что имело значение до этого, потеряло смысл, а что не имело - обрело.

Конец истории - это когда исчезает противостояние, повод для конфликтов, нет столкновения интересов. До 1991 года было: советский блок противостоял западному блоку. Мир был поделен и напряжен, каждый боролся за глобальное доминирование именно своего проекта, то есть чтобы именно на его аккорде закончилась история.



И тут - раз! Один проект самоликвидировался. Просто заявил, что больше не будет противостоять, и… просто сдался. Не ничья, не "победила дружба", как предлагали сторонники "конвергенции двух систем" - создания единой мировой модели управления на основе лучших проявлений социализма и капитализма. Не даже включение в проект "мондиализма" - управления миром единым правительством, созданным Западом, но с обещанием включить в него некоторых представителей советских элит. Этим, кстати, соблазняли сначала Хрущева, который повелся и чуть не угробил СССР уже тогда, в начале 1960-х. А потом Горбачева. Но тот недопонял. Решил, что обещали - значит женятся, и просто все "сдал по цене бутерброда".

Ну а с проигравшими, как говорится, не церемонятся. "Какое вхождение в единое правительство? Какое участие в мировом управлении? Мы выиграли, вы проиграли, подпишите здесь".



С этого момента РФ, сложенная младореформаторами 1990-х на обломках бывшего СССР, начала интегрироваться в единый мир. Но уже не на своих условиях, что предлагалось советскому блоку, а по остаточному принципу - куда возьмут. "Чем мы можем быть полезны? А может, и мы на что сгодимся? Чего изволите? Не хотите ли газа, или нефти, или других углеводородов? Возьмите недорого. Оборонку?" - заискивали новые русские элиты перед новыми хозяевами мира.

Россия встраивалась в глобалистский проект по факту, как могла, куда брали, даже готова была частями - хоть тушкой, хоть чучелком.



Западный проект не то что победил - он оглушил, ввел континентальное государство в геополитический нокаут.

Для жителей же бывшего великого советского государства выбор заключался в двух опциях - тихо подыхать с голоду, доедая последний гуманитарный паек без соли, либо сдаваться Западу с поднятыми руками, прихватив с собой, кто что может: военные секреты, остаточные советские технологии, куски Родины, совесть, честь - у кого что было.

Запад стал вожделением в первую очередь для новых элит - демократов, быстро распознанных как либералы, нуворишей, младореформаторов, олигархов и прочего жулья из окружения Ельцина и окружения его окружения.

Все хотели интегрироваться в Запад, но не вместе со страной - ее, понятно, такую никуда не возьмут, а каждый сам за себя, по отдельности. Украл, конвертировал, принес западному хозяину - и жди в предбаннике на откидном стуле, пока позовут.



Образ жизни Запада, образ мысли, западная культура, кино, музыка, общество потребления - все это стало матрицей для новых постсоветских элит, встраивавшихся туда, кто как может. Можно было, конечно, просто уехать, но как ехать без денег? Сначала надо что-то украсть.

Этот алгоритм культурного, идеологического, мировоззренческого воспроизводства будущих благодарных жителей священного Запада, отправляющихся туда при первой возможности, захватив с собой краденные у государства деньги, образование и жен с детьми, желательно предварительно там все обустроив, работает и сейчас.



Владимир Путин в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию уделил много внимания социальным вопросам, в частности демографии и...

Гражданство одной из западных стран, вид на жительство - это то, что является необходимым условием приближения к заветной цели. Работая здесь, "в этой стране", с омерзением, зажав нос, будущие граждане благословенного Запада спят и видят, как встретятся, наконец, со своими женами, обустраивающими новые дома и квартиры, детьми, получающими там, на Западе, единственно возможное для будущего гражданина западного мира образование.

Двойное гражданство - это когда ты все еще должен работать здесь, где тебя больше ничего не держит, но уже можешь бывать там, где собираешься прожить остаток дней со своими близкими. Хапнув последний транш, заведя последний перевод в офшор, кинув партнеров и прихватив государственные секреты, уже окончательно окунуться в ту жизнь, о которой мечтал и на которую работал. Но сначала вывезти все самое дорогое - семью, детей, деньги. Ведь понятно, что жить можно только там. Здесь только выживать или работать "на там". Видя во сне, как второе гражданство, наконец, становится первым и единственным.

Российский философ Александр Дугин назвал всю эту паразитическую массу хлестким термином - шестая колонна. Пятая колонна - это понятно, это откровенные враги, которые бросают открытый вызов государству, его политической системе, ее лидеру, народу, культуре, всему, что для них ненавистно. Это внутренние враги, и когда государство слабо, как в 1990-х, они лезут во власть, в СМИ, в образование, в культуру, разрушая с ненавистью все изнутри.



Немного иначе шестая колонна. Эти улыбаются и строят из себя "друзей президента". Они внешне мягки и покладисты и даже с удовольствием изобразят из себя патриотов, споют гимн России, приложив потную ладошку к груди, поздравят ветеранов с 9 Мая. Душа же их давно там, а помыслы ничем не отличаются от нуворишей, либералов и младореформаторов 1990-х, только не так открыто, не так вызывающе, ибо уже немодно.

Шестая колонна подобострастно преклоняется перед Западом, но ради сохранения хлебной должности изобразит вам что угодно. Узнать их нетрудно - по печати на правой руке и на челе… То есть нет. Пока. По двойному гражданству и виду на жительство.



Но времена изменились. Россия больше не колония Запада, а его главный противник, по крайней мере на внешнеполитической арене. Россия вернула суверенитет и помогает вернуть его многим другим. Россия - источник мира и законности, будь то Ближний Восток или Латинская Америка. Россия вновь имеет самое лучшее оружие и способна обеспечить свою безопасность, выстраивая геополитические союзы с Китаем, Индией, Ираном, загнав Запад в статус меньшинств на пути к многополярному миру.

Россия больше не сдается, но камарилья кровососущих вредителей еще продолжает высасывать российскую экономику, из года в год, из десятилетия в десятилетие, переводя в офшоры по $70 млрд. Дабы обеспечить своих близких, жен, детей, дома, виллы там, где и прописано их второе гражданство - на боготворимом ими Западе.

Путин запретил иметь двойное гражданство государственным чиновникам, и все повернули головы в их сторону. Шестая колонна, живущая в России ради Запада, - это прямая угроза. Ведь ради Запада, ради того, чтобы воссоединиться со своими семьями, прильнуть к своим деньгам, они готовы на все. И если Запад попросит… Ну как тут отказать. Ведь можно всего лишиться. "Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашему государству", - отметила Валентина Матвиенко. И в этом она абсолютно права.



23 января 2020,

Валерий Коровин

Публицист, политолог