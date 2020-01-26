 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турцию обвиняют в зависимости от Кремля, - И.Субботин
00:29 27.01.2020

Политику Турции назвали зависимой от Кремля
В США видят риски в сближении Анкары и Москвы

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

26/01/2020

Политика Турции уязвима перед военным и экономическим влиянием России. Такие выводы косвенно делают исследователи американской неправительственной корпорации RAND в докладе под названием "Националистический курс Турции". Заключения экспертов частично совпадают с мнениями оппозиционных турецких политиков.

Лидер Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу накануне посетовал, что теперь Москва формирует внешнеполитическую линию Анкары. В Ливии и Сирии, сказал он, слова Владимира Путина имеют решающее значение. Эксперты RAND считают, что РФ и Турция движутся к стратегическому партнерству. Несмотря на взаимодействие по ряду досье, турецкая элита относится настороженно к намерениям российского руководства, фиксируют американские исследователи.
В связи с этим турки склонны обращаться за помощью к своему главному партнеру по НАТО – США, когда случаются крупные форс-мажоры. Тем не менее эксперты не могут не признать, что турецкая внешняя политика сильно зависима от российской. "Из-за своей уязвимости перед российским военным и экономическим давлением Турция придерживается стратегии балансирования между НАТО и Россией", – говорится в докладе.

Выделяя пять элементов российско-турецких отношений (расширение партнерства в сфере торговли и энергетики, противодействие внешней политике западных стран, "ставка на авторитаризм", сохранение региональной автономии в Черноморском регионе и расширение влияния на Ближнем Востоке), американские исследователи делают вывод, что противоречия и расхождение интересов между Россией и Турцией будут сохраняться. Управление этими рисками будет зависеть от взаимного согласия на расширение влияния друг друга. "Однако даже если Турция готова принять Россию по многим вопросам, непреднамеренный конфликт может подорвать весь процесс долгосрочного сближения", – говорится в исследовании RAND.

"Стремление России оспаривать и подрывать западные институты представляет еще один набор возможностей и потенциальных проблем для отношений, – пишут эксперты неправительственной корпорации. – В то время как разочарование неудачным процессом вступления в Евросоюз и евразийские факторы внутри Турции могут привести ее к краткосрочному взаимодействию с Россией, долгосрочная стратегическая увязка потребует от Турции постоянного отказа от своих союзников по НАТО или по крайней мере дистанции от западных институтов, действующих против интересов России". Эксперты полагают, что это был бы очень рискованный курс в то время, когда РФ "все больше бросает вызов европейским нормам безопасности".

Теплые отношения между Турцией и Россией усугубили разрыв в исторически тесном союзе между Анкарой и Вашингтоном и подняли вопрос о перспективах их отношений, обращают внимание исследователи корпорации RAND, но делают оговорку: "Конкуренция интересов и потенциальные горячие точки в российско-турецких связях свидетельствуют о том, что преждевременно считать это новой парадигмой". С учетом того, что Турция была одним из немногих членов НАТО, которые взяли на себя обязательства по коллективной безопасности в тяжелые времена, она вполне могла бы заручиться "поддержкой Североатлантического альянса во время возможного кризиса с Россией", предполагают эксперты.

Частично опасения экспертов RAND по поводу уязвимости Турции перед российской политикой разделяет турецкий истеблишмент. Довольно громким в этом плане стало выступление Кылычдароглу, который возглавляет крупнейшую в турецком парламенте оппозиционную фракцию. "Зависимость Турции от России возрастает, – приводит портал Arab Weekly высказывания лидера РНП. – Мы зависим до 60% от России в сфере энергетики. Это неправильно". Касательно региональных кризисов, по которым пытаются сотрудничать Москва и Анкара, Кылычдароглу заметил: "Что еще более важно, Путин начал формировать внешнюю политику Турции. Особенно в Ливии и Сирии слова Путина имеют решающее значение".
Недовольство линией президента Реджепа Тайипа Эрдогана фиксируется и среди обычных турецких избирателей. Так, опрос, проведенный социологическим центром Metropoll, который базируется в Анкаре, свидетельствует, что парламентская коалиция президентской Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД) вызывает одобрение всего у 51% турок. Это означает, что население почти расколото в оценке госполитики. Критика ПСР связана, как правило, с продолжающимся в стране экономическим кризисом, а также с военными кампаниями в Ливии и Сирии. Директор Metropoll Озер Сенкар, впрочем, говорит: избиратель не уверен, что оппозиция может предложить что-то принципиально другое.

Определяющим фактором для турецких властей является атмосфера в армейских кругах, однако и она сейчас накопила негативный потенциал. "Офицеры среднего звена крайне разочарованы военным командованием и обеспокоены тем, что их лишат должности в ходе продолжающихся чисток, – говорится в докладе RAND. – Это недовольство даже может привести в какой-то момент к очередной попытке государственного переворота, и Эрдоган, похоже, воспринимает эту угрозу всерьез".

Источник - ng.ru
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