О том, как русские в 1970-ом прикрыли египетское небо

00:56 27.01.2020 50 лет назад была сформирована 18-я зенитная ракетная дивизия особого назначения войск ПВО



Михаил Викторович Рябов

подполковник в отставке, член президиума совета ветеранов действий в Египте.



18 января 2020 года Московский дом ветеранов войн и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте в Москве, как уже много лет подряд до этого, гостеприимно распахнет свои двери для большой группы пожилых людей. Состоится очередное ежегодное собрание Совета ветеранов боевых действий в Египте. Только в этот раз оно будет не обычное, а посвященное празднованию 50-летнего юбилея формирования 18-й зенитной ракетной дивизии особого назначения войск ПВО страны. Той самой 18-й дивизии, которая в 1970 году по личной просьбе тогдашнего президента Объединенной Арабской Республики (позднее – Арабской Республики Египет) Гамаля Абдель Насера и по решению высшего военно-политического руководства СССР прибыла в страну пирамид и приняла участие в боевых действиях между Египтом и Израилем.



В результате шестидневной войны, вспыхнувшей на Ближнем Востоке в начале июня 1967 года, Израиль захватил Синайский полуостров, Западный берег реки Иордан и Голанские высоты.



В ноябре 1967 года Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию № 242, в которой потребовал вывода израильских вооруженных сил с территорий, оккупированных во время конфликта, призвал к немедленному прекращению всех агрессивных деклараций и всякого состояния войны, к признанию суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств региона, а также к признанию права каждого из этих государств жить в мире, имея безопасные и признанные границы, не подвергаясь угрозам и насилию.



В ответ на перманентный отказ Израиля признать резолюцию № 242 президент Египта Гамаль Абдель Насер в феврале 1969 года отдал приказ о начале массированных артиллерийских обстрелов позиций израильских войск на Синае. Такое решение было принято в расчете на то, что подобные удары вкупе с ударами авиации и действиями диверсионных подразделений сделают Израиль более сговорчивым: как в силу вынужденной необходимости держать большое количество резервистов, что отрицательно сказалось бы на экономике страны, так и на израильском общественном мнении, очень чувствительном к понесенным потерям. Такие позиционные боевые действия получили название "война на истощение". Именно так выразился президент Г.А. Насер, когда 23 июля 1969 года в своей речи по случаю празднования очередной годовщины египетской революции 1952 года заявил: "Я не сумею отвоевать Синай, зато смогу сломать дух Израиля истощением".



8 марта 1969 года египетская артиллерия во взаимодействии с авиацией подвергла массированному удару позиции израильских войск на Синае. Израильская артиллерия открыла ответный огонь. С этого дня артиллерийские дуэли стали регулярными. Но, когда эти дуэли показали превосходство египетских артиллеристов, Израиль начал отвечать на артобстрелы воздушными налетами.



Сначала израильская авиация предприняла меры для подавления прикрытия артиллерийских батарей от ударов с воздуха. В 1969 году на Суэцком канале для прикрытия сухопутных войск в районах городов Порт-Саид, Исмаилия и Суэц было развернуто семь дивизионов ЗРК СА-75М. В течение пяти дней (с 20 по 24 июля 1969 года) противник поразил позиции шести зенитных ракетных дивизионов.



В результате группировка ЗРВ Египта в зоне канала фактически была уничтожена. Интенсивность обстрела израильских укреплений на восточном берегу Суэцкого канала упала.



После этого Израиль, не прекращая ударов по сухопутным войскам в зоне Суэцкого канала, начал использовать авиацию для нанесения чувствительных ударов с воздуха по объектам, расположенным в глубине территории Египта, дабы заставить Каир прекратить начатые им боевые действия. Так, утром 3 октября 1969 года мы с соседом по комнате в одном из домов в каирском районе Наср-Сити, где жили советские военные специалисты, проснулись от сильного шума. Бросились к открытому окну и увидели, как над нашими домами пролетают два израильских "Миража". Правда, в тот раз ни стрелять, ни тем паче бомбить израильтяне не стали, а просто попугали, преодолев звуковой барьер прямо над расположенным неподалеку зданием Генерального штаба Вооруженных сил ОАР. Но уже совсем скоро начались реальные бомбежки расположенных в пригороде Каира армейских учебных центров. Дальше – больше. Были нанесены бомбовые удары по промышленным предприятиям в окрестностях Каира, Суэца, Исмаилии, Порт-Саида. 12 февраля 1970 года был подвергнут варварской бомбардировке металлургический завод в пригороде Каира Абу Заабаль, погибли 70 рабочих. Подвергся бомбардировке и символ советско-египетской дружбы Хелуанский металлургический комбинат. А 8 апреля израильские ВВС нанесли удар по одноэтажной, состоящей всего из трех классных комнат начальной школе в местечке Бахр аль-Бакр. Из находившихся в школе 130 детей 46 были убиты и 50 ранены.



Учитывая складывавшуюся, крайне неблагоприятную обстановку, президент Гамаль Абдель Насер еще в декабре 1969 года нанес конфиденциальный визит в Москву и обратился к руководству СССР с просьбой срочно прислать современные зенитные ракетные комплексы ПВО.



Необходимость иметь такие комплексы заключалась для Египта прежде всего в том, что в сентябре 1969 года в Израиль прибыли новейшие американские истребители-бомбардировщики F-4E "Фантом", способные, используя равнинный характер местности, действовать на малых высотах.



В результате проведенных президентом Египта Г.А. Насером переговоров с Л.И. Брежневым и А.Н. Косыгиным советским руководством было принято решение удовлетворить просьбу египетской стороны. В том же месяце Генштаб ВС СССР и Главный штаб Войск ПВО разработали и представили руководству страны план операции, получившей кодовое наименование "Кавказ". Согласно этому плану, предполагалось разместить на территории Египта Оперативную группировку советских войск, включающую в себя зенитную ракетную дивизию, а также авиационную и военно-морскую группы. План был утвержден, 13 января 1970 года вышел приказ о формировании 18-й зенитной ракетной дивизии особого назначения Войск ПВО страны, имевшей на вооружении ЗРК С-125 "Печора".



К марту 1970 года группировка советских войск в Египте включала в себя:



1) 18-ю зенитную ракетную дивизию особого назначения (командир – генерал-майор А.Г. Смирнов, численность личного состава – 1,5 тыс. человек) в составе четырех зенитных ракетных бригад и центра радиоэлектронной борьбы;



2) истребительно-авиационную группу (старший группы – генерал-майор авиации Г.У. Дольников) в составе:



– 35-й отдельной истребительной эскадрильи (30 МиГ-21МФ, 42 летчика – командир полковник Ю.В. Настенко; весь личный состав – военнослужащие ВВС СССР);



– 135-го истребительного авиационного полка (40 МиГ-21МФ, 60 летчиков – командир полковник К.К. Коротюк; офицерский состав – военнослужащие ВВС СССР, остальные – военнослужащие Вооруженных сил Египта);



– 90-й отдельной дальнеразведывательной эскадрильи особого назначения (Ту-16Р, Бе-12, Ту-16П, Ил-38);



3) отряд кораблей Черноморского, Балтийского и Северного флотов в составе 5-й (Средиземноморской) эскадры ВМФ СССР;



4) группу военных советников и специалистов (старший группы – главный военный советник, он же главнокомандующий советской группировкой особого назначения в Египте генерал-полковник И.С. Катышкин (1968–1970).



5 и 8 марта 1970 года из порта Николаев в египетский порт Александрия прибыли два первых теплохода – "Роза Люксембург" и "Георгий Чичерин", на борту которых были советские подразделения ПВО. Всего для переброски дивизии было задействовано 16 судов Министерства морского флота, шедших под легендой "перевозки сельскохозяйственной техники". Каждый транспорт вез на борту два зенитных ракетных дивизиона С-125 вместе с техникой и личным составом, а также различную технику и вооружение для других подразделений. На верхней палубе были расположены только тягачи, грузовые автомобили, дизель-генераторы и "Шилки", накрытые сверху деревянными коробами для маскировки. Боевая техника грузилась на нижние палубы.



Что же касается личного состава, то в Николаеве всех переодели в гражданскую одежду, оформили в качестве туристов и спортсменов и разместили в трюме, строжайше запретив появляться на верхней палубе. Иностранных лоцманов, которые проводили суда через проливы, под разными предлогами не допускали на мостик к управлению. Маршрут держался в секрете даже от экипажей судов. Выйдя из Николаева, капитаны не знали, в какой порт они идут. О курсе и пункте следования они узнавали из секретных пакетов, которые вскрывались после прохождения контрольных точек на маршруте. Пакет № 1 вскрывали в Черном море, а пакет № 2 – пройдя Босфор и Дарданеллы.



По прибытии в Египет весь личный состав был сразу переодет в форму египетской армии без знаков различия. Все марши к стартовым позициям проходили только ночью. В светлое время суток войска находились в так называемых отстойниках, строго соблюдая маскировку.



Такая секретность, правда, действовала максимально эффективно только на начальном этапе операции. Так, в начале июня 1970 года один из офицеров соседнего с нами дежурного расчета египетской зенитной ракетной бригады на совмещенном командном пункте, расположенном на военно-воздушной базе "Каир-Вест", вручил мне номер американского журнала Newsweek от 1 июня, в котором была опубликована подробная схема дислокации всех наших зенитных ракетных дивизионов на территории Египта.



В период с середины марта по начало апреля все дивизионы заступили на боевое дежурство. Всего было развернуто 24 зенитных ракетных дивизиона, 4 технических дивизиона и 2 технические батареи.



Именно 18-я дивизия ПВО во взаимодействии с силами и средствами ПВО ОАР и образовала то, что чуть позже было названо "ракетным щитом", или по-арабски "ха’ит ас-савварих" (буквально "ракетная стена").



Части 18-й зрдон непосредственно вели боевые действия в период с 30 июня по 3 августа 1970 года. Именно в этот период ВВС Израиля предпринимали неоднократные попытки уничтожить систему ПВО Египта.



В результате действий советских зенитчиков ВВС Израиля потеряли 9 самолетов и еще 3 самолета были отнесены к разряду подбитых. Боевые потери дивизии составили 8 человек.



18 июля 1970 года противник предпринял попытку ликвидировать развернутую в приканальной зоне совместную советско-египетскую группировку средств ПВО. В налете на группу из 5 дивизионов участвовало 24 истребителя-бомбардировщика Ф-4 "Фантом II" (шесть групп по 4 самолета в каждой). На дивизион под командованием подполковника В.М. Толоконникова налет осуществлялся с разных направлений. В ходе боя дивизион израсходовал 6 ракет на 4 сдвоенных ПУ. В резерве оставались еще 2 ракеты. Но когда командир дивизиона отдал приказ перезарядить пусковые установки, в результате прямого попадания в пусковую установку ракеты с израильского самолета, зашедшего на позицию дивизиона с тыла, погибло еще 7 военнослужащих. Назову наших погибших боевых друзей пофамильно: Дибижа, Наку, Мамедов, Забуга, Диденко и братья-близнецы Иван и Николай Довганюки.



3 августа 1970 года противник предпринял еще одну попытку нанести массированный удар по группе зенитных ракетных дивизионов, выделенной для прикрытия войск. В итоге два действовавших в этой группе советских дивизиона сумели уничтожить три самолета израильских ВВС и один подбить, не понеся при этом никаких потерь. Несколько самолетов было сбито и нашими египетскими коллегами. Никогда еще в своей истории израильская авиация за один только день не несла таких потерь. За этот бой командиры зенитных ракетных дивизионов подполковники К.И. Попов и Н.М. Кутынцев были удостоены званий Героев Советского Союза.



По оценке израильских источников, летом 1970 года ВВС Израиля утратили превосходство в воздухе над западным берегом Суэцкого канала. Командующий ВВС Израиля Мордехай Ход сказал позднее, что "русские впервые надежно прикрыли египетское небо".



В результате 7 августа 1970 года было заключено перемирие, на Ближнем Востоке в очередной раз был установлен хоть и не очень продолжительный – всего только на 3 года, – но все-таки мир.



За успешное выполнение поставленной боевой задачи в рамках операции "Кавказ" 166 офицеров, сержантов и солдат 18-й зенитной ракетной дивизии особого назначения Войск ПВО страны еще в Египте были награждены орденами и медалями СССР. Более того, на большую группу военнослужащих (порядка 600–700 человек) представления были направлены по прибытии на родину.



Прошло полвека. К сожалению, уже многие наши боевые товарищи ушли в вечность. В октябре 2012 года мы проводили в последний путь нашего дорогого командира дивизии, генерал-полковника Алексея Григорьевича Смирнова (1923–2012). А в апреле 2019 года простились с замполитом нашей дивизии, генерал-лейтенантом авиации Вячеславом Григорьевичем Михайловым (1928–2019), который был одним из основателей и до самой своей кончины бессменным председателем совета Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил.



Вечная слава и вечная светлая память всем погибшим и ушедшим! Источник - НГ

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