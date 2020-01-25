Известный амер-баскетболист Коби Брайант сгорел вместе с дочкой в жуткой вертолетной катастрофе

05:18 27.01.2020

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета



Известный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калабасасе, Лос-Анджелес, в воскресенье утром, сообщает таблоид TMZ. В частном вертолете спортсмена вместе с ним находились девять человек.



В результате крушения вспыхнул пожар. Спасатели заявили, что на борту выживших нет. Позже TMZ сообщил, что в вертолете находилась его 13-летняя дочь Джианна. Вертолет, по данным источников, летел в спортивную академию на баскетбольную тренировку. О гибели Джианны Брайант также сообщили источники CNN и AP.

Офис шерифа округа Лос-Анджелес подтвердил гибель девяти человек при крушении в Калабасасе. Однако имена погибших названы не были. Федеральная авиационная администрация США (FAA) начала расследование крушения вертолета. "Вертолет S-76 разбился сегодня утром при неизвестных обстоятельствах вблизи Калабасаса, Калифорния. Местные власти говорят, что на борту находились пять человек",- говорится в сообщении FAA.



Президент США Дональд Трамп назвал гибель спортсмена "ужасной новостью". "Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и еще три человека погибли при крушении вертолета в Калифорнии. Это ужасная новость!",- написал президент в Twitter.



Коби Брайант выступал в НБА в течение 20-ти сезонов за одну команду - "Лос-Анджелес Лейкерс". Играл на позиции атакующего защитника. В 2015 году объявил о завершении карьеры. Баскетболист - двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион НБА. Ему был 41 год.