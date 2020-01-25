Нарушена система жизнеобеспечения... В заваленном снегом Нурс-Султане введен режим ЧС

08:02 27.01.2020

В Нур-Султане объявлена чрезвычайная ситуация

Причины объявления - это нарушение систем жизнеобеспечения, возможности доставки своевременно людей к местам проживания и местам работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами.



Заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК сообщил, что в столице из-за погодных условий объявлена чрезвычайная ситуация, передает корреспондент zakon.kz.



У нас по городу Нур-Султану чрезвычайная ситуация объявлена, она прошла регистрацию в управлении юстиции. На данное время готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в шести регионах - это Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, частично там, где имеются затруднения, в том числе в обеспечении населенных пунктов, она будет объявляться, - сказал Юрий Ильин.



Причины объявления - это нарушение систем жизнеобеспечения, возможности доставки своевременно людей к местам проживания и местам работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами.

Поэтому в зависимости от обстановки на территории акимата регионов принимают решение об объявлении чрезвычайной ситуации.