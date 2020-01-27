КПК нарастила ВПК. Китай обогнал Россию по производству вооружений

08:27 27.01.2020

Китайский военно-промышленный комплекс превзошел российский и теперь уступает только американскому. Такие выводы содержатся в новом докладе авторитетного Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). По подсчетам исследователей, три китайские корпорации входят в десятку крупнейших мировых производителей вооружений. Ранее компании из Китая в рейтинге не учитывались из-за нехватки данных.

Авторы доклада утверждают, что речь идет о наиболее серьезной попытке оценить потенциал военно-промышленного комплекса КНР, о котором в открытом доступе имеется довольно мало информации. Именно по причине нехватки данных SIPRI ранее не включал китайские компании в свой ежегодный рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений.



Чтобы оценить масштабы военного бизнеса ряда китайских военно-промышленных компаний, эксперты SIPRI проанализировали их финансовые показатели. Количество публикуемых данных выросло в последние годы в связи с размещением акций ряда предприятий отрасли на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Котирующиеся там компании публикуют довольно подробную финансовую отчетность.



Эксперты SIPRI поясняют, что китайские власти с 1999 года инвестировали существенные средства в развитие своего военно-промышленного комплекса, направляя основные суммы десяти корпорациям и одному крупному исследовательскому институту - Академии инженерной физики. При составлении доклада были использованы данные четырех китайских корпораций за 2015–2017 годы. В 2017 году из первых двадцати компаний рейтинга SIPRI одиннадцать были американскими, шесть - европейскими и три - российскими.

В докладе отмечается, что если бы китайские фирмы учитывались при составлении этого рейтинга, то все они вошли бы в первую двадцатку. При этом три китайские компании попали бы в топ-10.



Самый крупный производитель - Авиационная промышленная корпорация Китая (AVIC) - занял бы в рейтинге шестое место. Объем продаж корпорации превышает $20 млрд. По этим показателям она близка к американским Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и британской BAE Systems. Российская компания "Алмаз-Антей" на продажах вооружений в 2017 году, по подсчетам SIPRI, заработала $8,6 млрд. Объединенная авиастроительная корпорация - $6,4 млрд, а Объединенная судостроительная корпорация - $5 млрд. При этом в докладе отмечается, что AVIC является и крупнейшим работодателем военно-промышленного комплекса Китая, в корпорации работают 460 тыс. человек.

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Китайская северная промышленная корпорация (NORINCO) вышла бы на восьмое место с продажами в объеме $17 млрд. В докладе отмечается, что это крупнейший в мире производитель вооружений наземного базирования. Объем продаж третьей компании из КНР, которая вошла бы в рейтинг топ-20, Китайской корпорации электронных технологий (CETC), эксперты оценивают в $12,2 млрд.

В докладе говорится, что совокупный объем продаж вооружений четырех изученных экспертами китайских корпораций в 2017 году превысил $54 млрд. Это на $16,4 млрд больше, чем продажи десяти крупнейших российских военно-промышленных компаний в 2017 году. При этом в SIPRI убеждены, что имеющиеся китайские показатели могут не отражать реальность, в действительности цифры, вероятно, еще выше.



В любом случае можно с уверенностью сказать, что Китай - второй в мире производитель оружия. Уступает он только США",- отмечают эксперты.

Между тем ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин в беседе с "Ъ" отметил, что вычленить доходы от военного бизнеса китайских корпораций из их совокупных продаж очень сложно. "Все десять китайских военно-промышленных конгломератов уже превратились в диверсифицированные корпорации, некоторые из них заявляют о том, что их военный бизнес составляет лишь 10–20% выручки. В отчетности китайских компаний разделения на военный и гражданский бизнес с точки зрения долей в выручке и прибыли не дается",- поясняет эксперт.



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SIPRI попытался вычленить военный бизнес за счет анализа отчетности и отсечения явно гражданских частей деятельности китайских компаний. "Этот подход небезупречен, и в ряде построений видны изъяны",- говорит Василий Кашин. Например, по его словам, не вполне учтено наличие в рамках авиапромышленной корпорации AVIC мощного кластера производства авиационного оружия и систем ПВО - Лоянского центра развития оптико-электронных технологий, продукция которого не попадает в категорию летательных аппаратов и является почти целиком военной. Возможны, по мнению господина Кашина, небольшие завышения или занижения по другим компаниям.



"Тем не менее в целом оценки масштабов военной деятельности китайских компаний представляются верными и не должны вызывать удивления",- говорит собеседник "Ъ". Только официальный военный бюджет КНР составил в 2019 году $177 млрд. Около 40% этих средств тратятся на развитие, причем это именно серийные закупки без учета НИОКР. Василий Кашин резюмирует: "Китайские вооруженные силы по своим масштабам вторые в мире, правоохранительный аппарат - крупнейший в мире, естественно, что и китайский военно-промышленный комплекс по своим масштабам является вторым в мире с перспективами выхода на первое место".

Елена Черненко

Газета "Коммерсантъ" №13 от 27.01.2020, стр. 6