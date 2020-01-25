120 за доллар: Паника вокруг китайского коронавируса бьет экономику России

08:33 27.01.2020 120 за доллар: Паника вокруг китайского коронавируса добьет экономику России

Новая инфекция имеет все шансы стать детонатором глобального кризиса



Андрей Захарченко



Александр Абрамов

Леонид Хазанов

Сергей Мстиславский

Сергей Хестанов



Число заболевших смертельным коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 2000 человек. По данным Госкомитета здравоохранения Китая, число жертв возросло до 56 человек. Власти КНР предупреждают, что вирус мутирует и стремительно распространяется по миру.

Вспышка вызванной им пневмонии, пришли к выводу аналитики агентства S&P Global Ratings, приведет к спаду не только потребительских расходов, но и туризма, инвестиций и промышленного производства в Китае. Немногим ранее эксперты Goldman Sachs предрекали, что из-за распространения вируса упадут цены на нефть. В итоге Brent опустилась более чем на 2%, и в результате мировые рынки залихорадило.

"СП" попросила своих экспертов прокомментировать тревожные выводы зарубежных коллег и оценить, насколько критическим в итоге может оказаться влияние очередной атипичной пневмонии на мировую экономику вообще и российскую - в частности?



- Семнадцать лет назад в Китае уже происходило подобное, когда там приключилась эпидемия коронавируса атипичной пневмонии, известной как SARS, - напомнил "СП" приглашенный лектор РУДН и РГГУ, китаевед Сергей Мстиславский. - Тогда где-то примерно через месяц фиксации первых случаев заболевания в Гонконге фактически все крупнейшие китайские города тоже сели в карантин. В результате через три-четыре месяца SARS удалось локализовать, страна начала жить нормальной жизнью, после чего Всемирная организация здравоохранения сняла все ограничения и констатировала, что больше этот вирус не распространяется.



Население запугали мутирующим вирусом, а в это время люди гибнут от известных заболеваний

Учитывая имеющийся у Китая опыт в сфере борьбы с нетипичными вирусами, эксперт предположил, что и в данном случае сложится похожая ситуация. Однако, резюмировал он, экономических потерь избежать никак не удастся. И они могут оказаться куда более серьезными, чем те 40 миллиардов долларов убытков, причиненных мировой экономике эпидемией атипичной пневмонии в начале нулевых.



- Город Ухань провинции Хубэй, где был зафиксирован первый случай заболевания человека новым коронавирусом, по сути является мощным промышленным хабом Поднебесной. Там, в частности, располагается штаб-квартира одной из крупнейших автомобилестроительных корпораций в Китае, Dongfeng Motor, поставляющей свою продукцию в том числе и в Россию. Помимо этого, там присутствуют производственные мощности второй по объемам добычи китайской нефтегазовой компании Sinopec и других известных мировых брендов, - отметил экономист Леонид Хазанов. - Сейчас Ухань, как и ряд других близлежащих городов, блокирован, общественный транспорт остановлен. Предприятия, как я понимаю, остановлены тоже. Если вирус начнет ускоренное распространение по провинциям (а его пик, насколько мне известно, ожидается в феврале), то, соответственно, по этой причине в Китае может произойти спад промышленного производства.



Кроме того, может сократиться поток товаров из Китая на мировые рынки. И ассортимент здесь практически безграничен, начиная от пуховиков и заканчивая все теми же автомобилями. Люди из-за поднявшейся паники просто будут элементарно опасаться приобретать их. Сейчас, кстати, уже резко сокращается поток туристов в КНР. Ряд известных компаний, специализирующихся на организации групповых туров, свернули это направление вообще. Для глобальной экономики это будет означать спад. Конечно, пока лишь на десятые доли процента, но и это уже очень серьезно.



"СП": - Само собой, это не может не отразиться на России. Какой ущерб может понести наша экономика?



- Пока сокращения потока поставок китайских товаров в Россию не наблюдается. Впрочем, я не думаю, что наши люди будут гореть очень уж сильным желанием их приобретать. А вот снижение потока китайских туристов в нашу страну станет куда более серьезным уроном. Потому что ежегодно нашу страну, чаще всего - Москву и Санкт-Петербург, посещает примерно 2 миллиона жителей Поднебесной. А доходы российской экономики от этого вида деятельности колеблются, по моим грубым подсчетам, в диапазоне 40−50 миллиардов рублей. Это уже очень серьезные деньги. Естественно, спад турпотока тут же срикошетит по туркомпаниям и музеям, которые недополучат свой доход, и дальше пойдет по цепочке.



"СП": - Как долго будет продолжаться эта негативная ситуация?



- Тут все зависит от того, насколько быстро китайским властям при помощи мирового сообщества удастся заблокировать и погасить разрастающуюся эпидемию. Надо отдать им должное - они прикладывают просто-таки героические усилия в этом направлении, в полной мере используя все имеющиеся ресурсы, включая армию. Однако даже не будучи экспертом-вирусологом нетрудно предположить, что коль скоро источником появления вируса стал продуктовый рынок, на котором купить зараженную еду свободно мог кто угодно, то не исключено, что проявления заболевания могут начаться и в других районах.

Если распространение нового коронавируса удастся остановить за два месяца, то можно будет говорить о том, что, слава богу, все обошлось. Но если же нынешняя ситуация будет шириться в перспективе ближайших 6−12 месяцев, то это будет реальный кошмар.

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"СП": - То есть мировой кризис, наконец-таки, жахнет от души?

- По сути дела, мировой экономический кризис уже и так начался. Другое дело, что распространение коронавируса спровоцирует наступление его активной фазы.

Кстати, о том, что будет, если это произойдет, представители российского экспертного сообщества знают очень хорошо. Потому что вне зависимости от того, каким он будет в этот раз, структурным или циклическим, нашу страну накроет так, что мало никому не покажется.

Например, в 2008 году Россия пережила кризис циклический.



- В то время нефть упала до уровня в 40−45 долларов за баррель, - констатировал главный аналитик банка "Солидарность" Александр Абрамов. - Бюджет, конечно, даже при таких раскладах остался бездефицитным, однако отток капитала из страны тогда составил 130 миллиардов долларов, из-за чего национальная валюта резко ослабла, с 23 до 36 рублей за доллар, то есть примерно на 60%, если считать от минимума до максимума.

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В случае повторения такого сценария, предположил эксперт, рубль легко может достичь отметки в 100−120 единиц за доллар. Правда, столь глубокое падение едва ли будет продолжительным, но даже если после некоторой стабилизации финансовых рынков в дело вступят фундаментальные показатели, то рубль "отскочит" примерно до 80−90 единиц за доллар.



А вот в 1986 году тогда еще СССР, имевший куда более мощную ресурсно-материальную базу, чем современная Россия, пережил типичный структурный кризис.

- За него нам пришлось заплатить развалом СССР, а последствия мы преодолевали лет 15, - напомнил доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Сергей Хестанов. Только где-то в начале нулевых годов нового века нам удалось примерно достичь "доразвального" советского уровня жизни населения. Если, не дай бог, грядущий кризис окажется таким же, как в 1986, придется морально готовиться, мягко говоря, к большим переменам.

Утешением, пожалуй, в данном случае может служить только один факт.



- Нынешний коронавирус, о котором сейчас так активно говорят, известен уже очень давно, поскольку он входит в ту же большую семью коронавирусов, что и возбудитель SARS, - подчеркнул полковник медицинской службы запаса ВС РФ, кандидат биологических наук Михаил Супотницкий. - И то, что эта группа вирусов вызывает именно пневмонию, тоже известно уже давно. Где-то в 20% всех случаев пневмонии участвуют именно они. То, что сейчас происходит в Китае - это просто результат хорошо поставленной диагностики, только и всего.



Кстати, Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса. Как сообщил представителям СМИ глава Института вирусологии центра Сюй Вэньбо, ученым уже удалось успешно изолировать вирус, в настоящее время идет отбор штамма вируса и скрининг лекарственных препаратов от пневмонии, вызываемой им. Источник - svpressa.ru

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