Почему Казахстан дрейфует в сторону России? - Д.Ашимбаев

08:40 27.01.2020

Почему Казахстан дрейфует в сторону России?

Д.Ашимбаев: Путин ближайшие 10 - 15 лет никуда уходить не собирается. И может, как зонтик, прикрыть собой Казахстан, в случае если там – на Западе – захотят поменять что-либо у нас



23 января 2020



Как говорил Гораций, "если сосед твой горит, беда и тебе угрожает". Поэтому весьма неудивительно, что казахстанское общество внимательно следит за тем, что происходит в России. Особенно в свете последних событий, когда Владимир Путин затеял поправки в Конституцию.

К тому же не стоит забывать, что под занавес прошлого года в Казахстане была разработана Концепция развития внешнеполитической деятельности, в которой в списке приоритетных партнеров республики в первую очередь была обозначена Россия. Ко всему прочему обе страны тесно контактируют в рамках ЕАЭС.

Вполне понятно, почему казахстанцев волнует вопрос: как отразится российская конституционная реформа на Казахстане?

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев полагает, что опасаться нечего. Об этом он заявил в интервью StanRadar.com.

"Я думаю, что российская конституционная реформа никак не отразится на Казахстане. Россия и Казахстан находятся на одном континенте. Наше население жило несколько веков в составе одной страны. Информационное поле, менталитет и так далее у нас слишком близки, чтобы сильно отличаться. Если Украина может себе позволить уйти на Запад, хотя бы частями, то Казахстану уходить некуда", - считает эксперт.

Правда, в вышеупомянутой Концепции третье место в списке приоритетов отдано Китаю. Вслед за ним идут США, Евросoюз и страны Ближнего Востока.

Однако, по мнению Ашимбаева, у Казахстана нет другого такого союзника, как Россия.



"Ориентироваться на Пекин Казахстан сегодня не может, потому что в обществе сильны антикитайские настроения. Исламский мир, тюркский мир – представляют некую условность, разделяемую таким количеством противоречий, что ни о каком братстве речи не идет. В Вашингтоне – сами видите, что происходит: Трамп против всех, все против Трампа. И кто победит в этой войне – неизвестно.

А Россия – это стратегический союзник, который может быть сильно помочь и не может, но ссориться с которым – себе дороже. Понятно, что в этих условиях Казахстан дрейфует в сторону России, хотя ближе уже быть просто не может. Грубо говоря, казахстанские власти в пределах разумного пользуются сейчас поддержкой Путина: для обеспечения стабильности - внешнеполитической и внутренней. Поэтому Казахстан сделал несколько шагов в сторону Москвы, где ситуация более-менее стабильная", - поясняет Ашимбаев.

Собеседник редакции отмечает, что есть и другие причины, заставляющие Акорду ориентироваться в первую очередь на Кремль.



"Понятно же, что Путин ближайшие 10 - 15 лет никуда уходить не собирается. И может, как зонтик, прикрыть собой Казахстан, в случае если там – на Западе – захотят поменять что-либо у нас. Тем более, мы видим, что в рамках американско-китайских торговых войн спецслужбы и масс-медиа США вбухали немало сил, чтобы разжечь в Казахстане антикитайские настроения, разыгрывая национальную и религиозную карту.



Такой союзник нам сейчас не нужен. У нас с американцами в экономике все хорошо, а вот в политике – опять начинается период повышенной нервозности. Поэтому и Назарбаев, и Токаев делают определенные шаги в сторону Кремля. Но это не отменяет огромное количество закулисных договоренностей корпоративного сектора" - резюмирует он.