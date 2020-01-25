Индия дает Узбекистану льготный кредит в $1 лярд. До лета хватит...

08:51 27.01.2020

Индия предложила Узбекистану льготный кредит на $1 млрд для реализации инфраструктурных проектов

Индия предложила Узбекистану льготный кредит на 1 миллиард долларов для реализации инфраструктурных проектов, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на слова посла Индии в Узбекистане Шри Сантоша Джа.

"Еще одной сферой, в которой мы стремимся расширить наше сотрудничество с Узбекистаном – это развитие инфраструктуры. С этой целью Индия предложила Узбекистану льготную кредитную линию в размере 1 миллиарда долларов. Соглашение о предоставлении кредитной линии в размере 200 миллионов долларов США уже действует с января 2019 года", – заявил он в ходе приема, посвященного 71-й годовщине Дня формирования Индии.



По его словам, Индия также предложила поддержать небольшие проекты общественного развития в Узбекистане посредством грантовой помощи. В настоящее время, добавил он, рассматриваются проекты в различных сферах, исходя из приоритетов развития Узбекистана.

"Будучи в процессе экономических изменений и преобразований, наши страны, естественно, придают большое значение развитию нашего торгово-экономического сотрудничества. В сентябре 2019 года мы подписали Совместное заявление о создании совместной исследовательской группы для определения возможности заключения соглашения о преференциальной торговле. Мы также тесно сотрудничаем в целях обеспечения доступа к экспорту сельскохозяйственной продукции обеих стран", – рассказал индийский дипломат.



Он также добавил, что Индия заинтересована в создании воздушных транспортных коридоров с Узбекистаном наряду со стремлением к продвижению наземных транспортных связей.

"Прямое воздушное сообщение между Индией и Узбекистаном уже увеличивает количество туристов, и мы работаем над дальнейшим расширением таких связей", – подчеркнул он.



Темир Исаев