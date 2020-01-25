Глава "Казахмыса" сделал невнятное заявление по резне своих топ-менеджеров. Лучше б молчал

09:17 27.01.2020

Глава "Казахмыса" сделал заявление по ЧП в организации

Он считает необходимым воздержаться от преждевременных выводов.



Председатель ТОО "Корпорация "Казахмыс" написал обращение в связи с произошедшим в Жезказгане ЧП, передает zakon.kz.



Обращение было размещено 24 января.



Сегодня мы простились с председателем профсоюзной организации "Кәсіп Қорған" Тогузбаем Тажбеновым. С чувством глубокой печали воспринял скорбную весть о смерти Тогузбая Абсаматовича.



Как первый руководитель ТОО "Корпорация Казахмыс", я с полной ответственностью заявляю, что со стороны компании будут приложены все усилия для установления причин трагедии. В настоящее время правоохранительными органами производятся необходимые мероприятия, по окончании которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.



Вокруг данного трагического события в настоящее время высказываются различные мнения. Хочу отметить, что Тогузбай Тажбенов был рекомендован на данную должность мною за проявленную честность, порядочность и высокие профессиональные качества. По этой причине считаю необходимым воздержаться от преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.



Выражаю искренние слова сочувствия и скорби родным и близким Тогузбая Абсаматовича в связи с невосполнимой утратой.



21 января председатель профсоюзной организации "Кәсіпқорған" Тажбенов в ходе ссоры в кабинете ранил ножом генерального директора корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулова. Также ножевое ранение в грудь получил работник корпорации Сабыржан Тембаев, который в этот момент был в кабинете и пытался успокоить профсоюзника. После нападения Тажбенов, якобы совершил самоубийство. Прокуратура также рассматривает версию его убийства.

Врачи сообщили, что пострадавшим были проведены операции.

Председатель Отраслевого профсоюза работников Мурат Машкенов рассказал, что могло послужить причиной случившегося.