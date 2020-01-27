 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 27.01.2020
09:54  Америка без прикрас: насколько действительно сильна сверхдержава? - Handelsblatt
09:46  Не родись счастливым... Как казаху стать "кандасом"
09:35  "Армия" Асада опять штурмует Алеппо. Они вообще воевать будут?
09:28  Западная Азия - "могильник" для США, - Ханийе Масджуди
09:24  Вирус на вырост. Опасная болезнь из Китая распространяется по миру, - "Къ"
09:17  Глава "Казахмыса" сделал невнятное заявление по резне своих топ-менеджеров. Лучше б молчал
09:11  Житель Андижана Гойибназаров скончался после самоподжога против конфискации своего дома

09:06  Запад как добыча. Почему в Германии так уютно преступному интернационалу? - В.Агаев
08:51  Индия дает Узбекистану льготный кредит в $1 лярд. До лета хватит...
08:48  Салям, Мактум! КазПолуПрез Токаев улетел за кредитами в ОАЭ
08:40  Почему Казахстан дрейфует в сторону России? - Д.Ашимбаев
08:33  120 за доллар: Паника вокруг китайского коронавируса бьет экономику России
08:27  КПК нарастила ВПК. Китай обогнал Россию по производству вооружений
08:02  Нарушена система жизнеобеспечения... В заваленном снегом Нурс-Султане введен режим ЧС
07:56  Что, если бы Трамп отдал Путину Аляску? - New York Times
06:50  Диверсия? Казахский нефтепровод и "Дружбу" вывели из строя одним приемом, - О.Самофалова
05:18  Известный амер-баскетболист Коби Брайант сгорел вместе с дочкой в жуткой вертолетной катастрофе
00:56  О том, как русские ПВО в 1970-ом прикрыли египетское небо (история)
00:53  "Люди - мутанты": России и Туркестану угрожают жены и дети боевиков ИГИЛ*
00:50  Ближневосточный хаос. Кто кого? - Денис Юрганов
00:47  Иран в преддверии Апокалипсиса, - В.Ераносян
00:29  Турцию обвиняют в зависимости от Кремля, - И.Субботин
00:02  Начать с Пескова. В России пытаются лишить гос-чиновников ино-собственности
Воскресенье, 26.01.2020
21:30  Баальбек построили инопланетяне или великаны?
21:27  Откуда взялась эпидемия коронавируса, и как Китай ей противостоит? - В.Павленко
21:19  Три поросенка. Как Парнас, Трамп и Фруман решали судьбу Украины
21:16  Китайский вирус мутировал и начал распространяться быстрее. Вот теперь точно пипец!
20:22  Коррупция стала атрибутом власти в США, - В.Никифорова
18:32  "Охота на ведьм": западные спецслужбы жестко зачищают Черногорию
15:59  Кашкадарьинский хоким Мирзаев обещает больше не безобразничать и не загонять дехкан стоять в арык
14:49  Нуриджан/Наровчат - могущественная Столица Золотой Орды времен хана Узбека находилась под Пензой
12:52  Степной генерал-губернатор Евгений Шмит. Забытые солдаты Империи-12
12:42  Лю всем покажет... Что обещает смена спецпредставителя Китая по Афганистану
11:32  Жээнбеков и Рахмон лично пытаются урегулировать границу
00:53  Foreign Policy: как предотвратить взрыв демографической бомбы в ЕС?
00:08  Казахи активно участвуют в крещенских купаниях: что говорят имамы?
00:06  Strategist: что мешает США полноценно бороться с КНР?
00:01  Усадьба Миловка и прочие заповедные "колыбы" экс-рос-премьера Медведева
Суббота, 25.01.2020
23:56  Исчезнувшие памятники советской эпохи в Душанбе
22:10  Россия дала рекорд на Чемпионате Европы по фигурному катанию - 10 медалей из 12-ти и все "золото"
20:38  Туркмения (с помощью Турции) будет строить транс-афганскую ЛЭП в Пакистан. Проект "TAPP-500"
18:35  В прошлом году почти 45 тыс. таджикистанцев получили рос-гражданство
17:48  Главарь правящей КазПартии "Нур-Отан" Байбек, - Мы напишем отдельную программу партии для каждого района! Пошла писать губерния...
17:05  Опубликовано фото нового коронавируса - 5 ножек, 7 ручек, 2 рта, ужас...
16:58  Чистюля и веган Грета Тунберг должна обратить свой "священный" взор на Китай, – Н. Даутбек-кызы
16:56  В Ташкенте построят башни-близнецы в 50 этажей. На крыше одной будет вращаться шняга в виде луны, на второй - солнце
16:55  "Куратором" СНГ в администрации Путина стал Козак. Засланный
16:50  Тайные активы сестры нового рос-премьера Мишустина тянут на 1 лярд рублей. Кто ж ей дал..?
11:53  Мирзиеев объявил 2020-й "Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики"
11:05  Вмешательство в дела других стран становится официальной политикой США, - В.Малышев
11:02  КазПрез Токаев объяснил, почему в Казахстане дорогое строительство - смета виновата
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вирус на вырост. Опасная болезнь из Китая распространяется по миру, - "Къ"
09:24 27.01.2020

Китайский коронавирус, появившийся в городе Ухань, становится все более опасным - по заявлениям властей КНР, болезнь теперь легче передается от человека к человеку. От нового вируса погибли более 50 человек, заражены более 2 тыс. Китайские власти уже назвали ситуацию "крайне серьезной", медики ждут более тысячи новых пациентов и жалуются на нехватку ресурсов. Случаи заражения зарегистрированы более чем в десяти странах, из-за распространения заболевания отменяются массовые мероприятия и закрываются границы. Глава ВОЗ сообщил в воскресенье, что направляется в КНР в связи со вспышкой вируса. Папа римский призвал молиться за пострадавших. Роспотребнадзор в воскресенье распространил предупреждение о профилактике коронавируса, а также рекомендовал "заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации".
"По последним клиническим данным, способность вируса распространяться становится в некоем роде более сильной",- рассказал министр здравоохранения Китая Ма Сяовэй на встрече с журналистами в воскресенье, 26 января. По его словам, инкубационный период вируса - от одного дня до двух недель.

Господин Ма подчеркнул, что, в отличие от атипичной пневмонии, которая унесла 775 жизней в 2002–2003 годах, новый коронавирус способен передаваться от человека к человеку до появления видимых симптомов.
В связи с этим Ма Сяовэй пообещал, что власти страны расширят меры по предотвращению распространения вируса, вроде ограничений на передвижение населения и отмены крупных общественных мероприятий. Среди объявленных мер - временный общенациональный запрет на продажу дичи на рынках, в ресторанах и на торговых интернет-площадках. Именно трупы диких животных, которые часто сваливают вместе в антисанитарных условиях на китайских рынках, некоторые исследователи считают своего рода инкубаторами для новых вирусов. Крокодилы, павлины, змеи и другие животные свободно продаются для употребления в пищу на крупной торговой интернет-площадке Taobao.
В 25 китайских провинциях с населением 1,2 млрд человек объявлен наивысший уровень ЧС.
Несколько городов закрыли, чтобы не допустить распространения болезни. Губернатор провинции Хубэй (где расположен город Ухань) Ван Сяодун заявил, что "измучен" и винит себя в распространении болезни, а также пожаловался на нехватку медицинских принадлежностей. Мэр Уханя, в свою очередь, предрек рост числа инфицированных еще на 1000 человек.
Что известно о новом коронавирусе
Читать далее

Ситуацией также публично озаботились в высших эшелонах китайской власти. В субботу, 25 января, в Пекине прошло заседание постоянного комитета политбюро ЦК КПК под руководством председателя КНР Си Цзиньпина. "Жизни людей чрезвычайно важны. Когда начинается эпидемия, отдаются соответствующие приказы. Наша задача - предотвратить и контролировать ее (эпидемию.- "Ъ")",- заявил Си Цзиньпин, назвав ситуацию "крайне серьезной". Он поручил властям на всех уровнях сделать борьбу с вирусом основной задачей: для этих целей ЦК КПК создал специальную группу по борьбе с эпидемией. "Руководящие отряды" будут направлены в наиболее пострадавшие от эпидемии провинции, в том числе в провинцию Хубэй.
Туроператоры вынуждены отказаться от туров в Китай
На фоне сообщений об эпидемии американский Госдепартамент объявил о планах вывезти работников консульства в Ухане. Ограниченному числу частных лиц также будут предложены места на особом рейсе до Сан-Франциско. По словам российских дипломатов, они также прорабатывают вопрос о вывозе граждан РФ. "Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан из Уханя и провинции Хубэй",- заявил пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров. О желании эвакуировать соотечественников заявили и в Токио.
Последствия вспышки коронавируса в Китае ощущаются по региону и всему миру: власти Гонконга запретили въезд в город всем жителям провинции Хубэй. Тайвань также закрыл въезд почти всем путешественникам с материка, за исключением особых случаев и въезжающих по работе бизнесменов. Прекращена работа части пограничных пунктов между Китаем и Казахстаном. В Париже власти вынуждены были отменить праздничное шествие в честь китайского Нового года. Правительства ряда стран, в том числе Казахстана и Украины, объявили о создании рабочих групп для противодействия распространению коронавируса. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в воскресенье, что направляется в Китай в связи со вспышкой заболевания. Молиться за пострадавших, их семьи и весь китайский народ призвал папа римский Франциск. Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в более чем десяти странах, в том числе в США, Франции и Австралии, однако смертельных случаев за пределами КНР не зафиксировано.
Вирус атаковал нефть и предметы роскоши
"Сравнение генома вируса с уже известными показывает, что это близкий родственник той самой SARS, то есть атипичной пневмонии, от которой в 2002–2003 годах умерло больше 700 человек (смертность около 9%),- отмечает молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко.- Так-то вроде немного, но тренд несколько пугает, особенно учитывая, что это вирус, а разработать эффективное лекарство от вируса - чрезвычайно tricky-fucky-задача. Вирусы жутко быстро мутируют, и особенно это относится к РНК-вирусам, у которых наследственная информация записана в молекулах не дезоксирибо-, а рибонуклеиновых кислот, к которым относятся и коронавирусы". Тест-системы для определения нового коронавируса уже разработаны, отмечает эксперт, но применение тепловизоров и измерение температуры в аэропортах - "мероприятия бесполезные, так как у этой пневмонии инкубационный период, когда симптомы еще не проявляются, но человек уже заразился, составляет пять-шесть дней". Ирина Якутенко отмечает, что оценить заразность вируса можно будет спустя несколько дней по мере его распространения за пределами Уханя.
По состоянию на вечер воскресенья на территории России не было подтвержденных случаев заболевания.
Роспотребнадзор опубликовал в воскресенье рекомендации для граждан по профилактике коронавируса. Ведомство просит россиян соблюдать меры предосторожности в поездках за рубеж: уточнять эпидемиологическую обстановку при их планировании, использовать маски для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду и термически обработанную пишу, мыть руки перед едой и избегать многолюдных мест. При первых признаках заболевания Роспотребнадзор рекомендует обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения, а при обращении к врачу в России информировать его о времени и месте своего пребывания в Китае. Ведомство отдельно рекомендует планировать свои поездки при посещении КНР и "воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации".
Какие меры принимаются в российских регионах, чтобы не допустить распространения эпидемии
Роспотребнадзор заявляет, что все его диагностические лаборатории обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных "после появления информации о структуре генов нового коронавируса" средств диагностики. 25 января Роспотребнадзор также напомнил, что "сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала путешествия, является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной им по договору суммы". Соответствующее сообщение Ростуризм опубликовал в пятницу, 24 января.
Алексей Наумов, Иван Тяжлов
№13 от 27.01.2020, стр. 1

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580106240
Новости Казахстана
- Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросу защиты населения от коронавируса
- Дарига Назарбаева: "Мы теряем свою конкурентоспособность. Нам сегодня нужна скорость, а цифровизация это позволяет сделать"
- Б. Сапарбаев провел заседание рабочей группы по модернизации пенсионной системы
- Минздрав РК: Коронавирусная инфекция в Казахстане не зарегистрирована
- Проверка Bek Air вскрыла факты, ужаснувшие авиационную администрацию
- Коррупция стала атрибутом власти в США
- Накросбытчики пытались наладить поставки "синтетики" в Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  