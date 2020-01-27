Вирус на вырост. Опасная болезнь из Китая распространяется по миру, - "Къ"

09:24 27.01.2020

Китайский коронавирус, появившийся в городе Ухань, становится все более опасным - по заявлениям властей КНР, болезнь теперь легче передается от человека к человеку. От нового вируса погибли более 50 человек, заражены более 2 тыс. Китайские власти уже назвали ситуацию "крайне серьезной", медики ждут более тысячи новых пациентов и жалуются на нехватку ресурсов. Случаи заражения зарегистрированы более чем в десяти странах, из-за распространения заболевания отменяются массовые мероприятия и закрываются границы. Глава ВОЗ сообщил в воскресенье, что направляется в КНР в связи со вспышкой вируса. Папа римский призвал молиться за пострадавших. Роспотребнадзор в воскресенье распространил предупреждение о профилактике коронавируса, а также рекомендовал "заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации".

"По последним клиническим данным, способность вируса распространяться становится в некоем роде более сильной",- рассказал министр здравоохранения Китая Ма Сяовэй на встрече с журналистами в воскресенье, 26 января. По его словам, инкубационный период вируса - от одного дня до двух недель.



Господин Ма подчеркнул, что, в отличие от атипичной пневмонии, которая унесла 775 жизней в 2002–2003 годах, новый коронавирус способен передаваться от человека к человеку до появления видимых симптомов.

В связи с этим Ма Сяовэй пообещал, что власти страны расширят меры по предотвращению распространения вируса, вроде ограничений на передвижение населения и отмены крупных общественных мероприятий. Среди объявленных мер - временный общенациональный запрет на продажу дичи на рынках, в ресторанах и на торговых интернет-площадках. Именно трупы диких животных, которые часто сваливают вместе в антисанитарных условиях на китайских рынках, некоторые исследователи считают своего рода инкубаторами для новых вирусов. Крокодилы, павлины, змеи и другие животные свободно продаются для употребления в пищу на крупной торговой интернет-площадке Taobao.

В 25 китайских провинциях с населением 1,2 млрд человек объявлен наивысший уровень ЧС.

Несколько городов закрыли, чтобы не допустить распространения болезни. Губернатор провинции Хубэй (где расположен город Ухань) Ван Сяодун заявил, что "измучен" и винит себя в распространении болезни, а также пожаловался на нехватку медицинских принадлежностей. Мэр Уханя, в свою очередь, предрек рост числа инфицированных еще на 1000 человек.

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Ситуацией также публично озаботились в высших эшелонах китайской власти. В субботу, 25 января, в Пекине прошло заседание постоянного комитета политбюро ЦК КПК под руководством председателя КНР Си Цзиньпина. "Жизни людей чрезвычайно важны. Когда начинается эпидемия, отдаются соответствующие приказы. Наша задача - предотвратить и контролировать ее (эпидемию.- "Ъ")",- заявил Си Цзиньпин, назвав ситуацию "крайне серьезной". Он поручил властям на всех уровнях сделать борьбу с вирусом основной задачей: для этих целей ЦК КПК создал специальную группу по борьбе с эпидемией. "Руководящие отряды" будут направлены в наиболее пострадавшие от эпидемии провинции, в том числе в провинцию Хубэй.

Туроператоры вынуждены отказаться от туров в Китай

На фоне сообщений об эпидемии американский Госдепартамент объявил о планах вывезти работников консульства в Ухане. Ограниченному числу частных лиц также будут предложены места на особом рейсе до Сан-Франциско. По словам российских дипломатов, они также прорабатывают вопрос о вывозе граждан РФ. "Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан из Уханя и провинции Хубэй",- заявил пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров. О желании эвакуировать соотечественников заявили и в Токио.

Последствия вспышки коронавируса в Китае ощущаются по региону и всему миру: власти Гонконга запретили въезд в город всем жителям провинции Хубэй. Тайвань также закрыл въезд почти всем путешественникам с материка, за исключением особых случаев и въезжающих по работе бизнесменов. Прекращена работа части пограничных пунктов между Китаем и Казахстаном. В Париже власти вынуждены были отменить праздничное шествие в честь китайского Нового года. Правительства ряда стран, в том числе Казахстана и Украины, объявили о создании рабочих групп для противодействия распространению коронавируса. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил в воскресенье, что направляется в Китай в связи со вспышкой заболевания. Молиться за пострадавших, их семьи и весь китайский народ призвал папа римский Франциск. Случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в более чем десяти странах, в том числе в США, Франции и Австралии, однако смертельных случаев за пределами КНР не зафиксировано.

Вирус атаковал нефть и предметы роскоши

"Сравнение генома вируса с уже известными показывает, что это близкий родственник той самой SARS, то есть атипичной пневмонии, от которой в 2002–2003 годах умерло больше 700 человек (смертность около 9%),- отмечает молекулярный биолог и научный журналист Ирина Якутенко.- Так-то вроде немного, но тренд несколько пугает, особенно учитывая, что это вирус, а разработать эффективное лекарство от вируса - чрезвычайно tricky-fucky-задача. Вирусы жутко быстро мутируют, и особенно это относится к РНК-вирусам, у которых наследственная информация записана в молекулах не дезоксирибо-, а рибонуклеиновых кислот, к которым относятся и коронавирусы". Тест-системы для определения нового коронавируса уже разработаны, отмечает эксперт, но применение тепловизоров и измерение температуры в аэропортах - "мероприятия бесполезные, так как у этой пневмонии инкубационный период, когда симптомы еще не проявляются, но человек уже заразился, составляет пять-шесть дней". Ирина Якутенко отмечает, что оценить заразность вируса можно будет спустя несколько дней по мере его распространения за пределами Уханя.

По состоянию на вечер воскресенья на территории России не было подтвержденных случаев заболевания.

Роспотребнадзор опубликовал в воскресенье рекомендации для граждан по профилактике коронавируса. Ведомство просит россиян соблюдать меры предосторожности в поездках за рубеж: уточнять эпидемиологическую обстановку при их планировании, использовать маски для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду и термически обработанную пишу, мыть руки перед едой и избегать многолюдных мест. При первых признаках заболевания Роспотребнадзор рекомендует обращаться за медицинской помощью и не допускать самолечения, а при обращении к врачу в России информировать его о времени и месте своего пребывания в Китае. Ведомство отдельно рекомендует планировать свои поездки при посещении КНР и "воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации".

Какие меры принимаются в российских регионах, чтобы не допустить распространения эпидемии

Роспотребнадзор заявляет, что все его диагностические лаборатории обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных "после появления информации о структуре генов нового коронавируса" средств диагностики. 25 января Роспотребнадзор также напомнил, что "сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала путешествия, является основанием для расторжения договора о реализации туристического продукта и возврате туристу уплаченной им по договору суммы". Соответствующее сообщение Ростуризм опубликовал в пятницу, 24 января.

Алексей Наумов, Иван Тяжлов

№13 от 27.01.2020, стр. 1