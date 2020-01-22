Западная Азия - "могильник" для США, - Ханийе Масджуди

09:28 27.01.2020 Интересы Ирана и большей части арабских стран Западной Азии во многом совпали после убийства командующего спецподразделения КСИР генерал-лейтенанта Касема Сулеймани: почему - в этом разбиралось иранское издание "Ресалят".

Resalat (Иран): Западная Азия - "могильник" для США

Убийство Сулеймани и его последствия



Последние дни к нам со всего мира поступает множество новостей и информационных сообщений, и большинство из них так или иначе связаны с гибелью командующего Сулеймани или с последствиями этого трагического инцидента. В регионе Персидского Залива все, даже цены на нефть и доверие к фондовым рынкам находящихся здесь стран - союзников США попали в зависимость от этого не просто террористического акта, но и попросту чрезвычайно глупого поступка, столь сильно повлиявшего, тем не менее, на всю мировую политику. Страны же Дальнего Востока, в том числе Южная Корея, Китай и даже Япония - все они осудили печальный инцидент, произошедший с командующим подразделением КСИР и крайне болезненно на него отреагировали.



Посол КНР в Иране, опубликовав на своей страничке в Твиттере несколько фотографий, отозвался резко негативными комментариями в отношении угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Джанг Хуа, посол Китая в Тегеране прокомментировал угрозы Дональда Трампа нанести удары по "объектам", имеющим большую значимость для Ирана. Дипломат в своем аккаунте разместил несколько фото с туристическими достопримечательностями и всемирно известными древними памятниками, находящимися на территории Ирана, и оставил комментарий, в котором, в частности, сказал, что то, что Трамп назвал "объектами", является наследием мировой культуры и принадлежит, таким образом, всему человечеству, но не является собственностью президента США.



С другой стороны, резко осудила убийство Сулеймани на территории Ирака и государственная северо-корейская телерадиокомпания, а один из известных в КНДР вэб-сайтов написал: "Авторитетные военные эксперты и специалисты со всего мира, анализируя возникшую в регионе ситуацию, подчеркивают, что Америка уже ввязалась в Западной Азии в такую войну, в которой она не просто проиграет, но и которая может иметь гибельные последствия для США". Даже традиционные региональные союзники США, как из-за внутриполитической ситуации, так и из-за своих экономических проблем резко негативно отозвались о намерениях США послать в регион свои дополнительные военные силы. Бывшие союзники не желают больше видеть на своих территориях американские войска, а в Вашингтоне немедленно выразили по данному поводу обеспокоенность, поведал северо-корейский сайт. "Регион может стать подлинным могильником США", - подчеркивалось на сайте. Не остался в стороне и сам лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который не только пригрозил США заморозить все переговоры по корейской ракетной программе, но и пообещал в скором времени представить миру новые технологические достижения северо-корейского ВПК. […> Многие эксперты предсказывают, что после инцидента с Сулеймани США будет куда сложнее находить общий язык с КНДР, даже если они этого и пожелают.



Министры иностранных дел России и КНР после гибели Сулеймани провели между собой телефонный разговор, в котором осудили произошедшее и назвали действия США в регионе "нетерпимыми". Руководители дипломатических ведомств России и Китая напомнили, что провокационные и незаконные с точки зрения международного права действия США уже давно дестабилизируют обстановку в регионе. Вместе с тем, Китай и Россия выразили заинтересованность в мирном решении проблемы и готовность предпринять с целью урегулирования конфликта необходимые совместный действия. […>



Министр иностранных дел КНР Ван И также провел телефонные консультации с главой дипломатического ведомства Ирана Мухамммадом Джавадом Зарифом, в которых стороны проанализировали обстановку, сложившуюся в регионе после убийства Касэма Сулеймани. А по сообщению ИА "Франс-пресс", премьер-министр Японии Синдзо Абэ также выразил озабоченность растущей в регионе напряженностью: он запланировал целый ряд визитов в регион, в частности, глава японского правительства выразил намерение посетить королевство Саудовскую Аравию, Оман и ОАЭ.

Вопрос, который возникает после появления столь негативных отзывов относительно убийства Касэма Сулеймани, как в странах Западной, так и Восточной Азии, заключается в следующем: может ли инициированное США убийство генерала Касэма Сулеймани и главы шиитского ополчения Абу Махди Аль-Мухандиса в Багдаде привести к единению всех этих стран, нередко расходящихся в оценках происходящего в Иране и имеющих разные отношения с Исламской Республикой, в пользу немедленного вывода из региона незаконно и в нарушение международного права находящихся здесь американских войск? "Ресалят" попыталась разобраться в вопросе, собрав воедино мнения разных авторитетных экспертов и специалистов по региону.

Вывод американских войск из региона неизбежен и категорически необходим



Сейид Реза Садр-аль-Хусейни, специалист по проблемам Западной Азии, в беседе с "Ресалят" высказался следующим образом: "Взглянув на военное присутствие США в целом ряде стран мира, насчитывающее свыше миллиона военнослужащих за пределами американского континента (включая не только собственно военных, но и работников и обслуживающий персонал военных баз) и подчас имеющее не только незаконный, но и открыто агрессивный характер, мы неизбежно обратим внимание не просто на агрессивное поведение, но и на явное нарушение американскими военными даже элементарных прав населения страны, в которой они пребывают".

Характеризуя военное присутствие американцев в регионе в разное время после Второй мировой войны, имеющее нередко характер военного вторжения и оккупации, он подчеркнул: "США после завершения Второй мировой войны имеют военное присутствие в целом ряде стран мира. По сути, они учредили новую форму военной агрессии, навязывая странам военное присутствие и размещая свои военные базы, причем даже в тех странах, которые не несут никакой военной угрозы. По этой причине, местное население обеспокоено и попросту обозлено присутствием, а главное - агрессивным поведением иностранных войск, находящихся на чужой территории: люди в течение многих лет регулярно выходят на акции протеста и демонстрации, выступающие за вывод из страны американских войск".

Отдельно остановился эксперт на положении в Ираке, где американские войска находятся уже свыше десяти лет. Он подчеркнул, что американские военные не только нарушают суверенные права страны, но и попросту тормозят, прямо или косвенно, ее экономическое развитие, считая себя хозяевами на чужой земле. Однако парламент Ирака, предприняв за последние два месяца целый ряд законодательных процедур, в итоге пришел к революционному решению о необходимости вывода американских войск с территории страны.

Говоря о немедленно последовавших, вслед за решением иракского парламента, угрозах Дональда Трампа в отношении Ирака, Садр-аль-Хусейни отметил, что президент США, однако, не желает считаться с парламентариями страны, на которой пребывают американские войска - он пригрозил санкциями не только представителям иракского парламента, но и руководителям страны, надеясь запугать их, чтобы принятый парламентом закон не вступил в силу. Однако сделать это ему не удалось - президент США получил немедленный и решительный отпор. Кроме того, решение иракского парламента встретило поддержку и Китая и КНДР, которым весьма близка данная проблема - американские войска уже десятилетия находятся возле их собственных границ. […>



Иракские события могут означать конец военного присутствия США и в других странах мира

Реальность такова, продолжил Садр-аль-Хусейни, что нынешняя атмосфера неприятия американской оккупационной политики может перекинуться из Ирака и на другие страны мира, которые в свое время, согласившись с вопиющим нарушением международного права, демонстрируемым американцами, допустили введение американских войск на свою территорию. События в Ираке, связанные гибелью командующего Сулеймани и предводителя шиитского ополчения, которые многие годы поддерживали Движение арабского сопротивления, могут стать тем толчком, который повлечет за собой триумфальный исход американских оккупантов и из многих других стран. Тех стран, в которых недовольство присутствием американских военных уже достигло критической массы. […>

Сближение Китая и Ирана в регионе набирает обороты

Бывший посол Ирана в КНР и эксперт-международник Джавад Мансури рассказал изданию "Ресалят" о небывало жесткой конкуренции между Китаем и США, которая уже давно началась в Восточной Азии и в нынешней ситуации может перекинуться и на Западную Азию. […>



В регионе Восточной Азии мы давно наблюдаем подлинную холодную войну, которая развернулась по всем фронтам между Китаем и США, где первый поддерживает Северную Корею, а второй - Южную. В период президентства Трампа эти противоречия спроецировались на Западную Азию, где США пытаются выступать сторонником арабского мира, а Китай последовательно поддерживает Иран. Вместе с тем Китай давно ведет в регионе мощную экономическую экспансию, и уже давно в состоянии вытеснить США с тех рынков, которые американцы там традиционно занимали. Однако убийство Сулеймани, которое подстегнуло массовое недовольство арабами уже десятилетиями продолжающимся американским военным присутствием, может в перспективе привести и к политическому сближению Китая и арабского мира. Собственно, такое сближение уже началось, если мы вспомним о таких странах, как Сирия или Йемен, продолжает Мансури. Вместе с тем, эти страны активно поддерживаются Ираном.



В результате Иран и Китай смогут как экономически, так и политически полностью вытеснить США из региона. Потому американцы так отчаянно сопротивляются выводу своих войск из Ирака - ведь по сути, сегодня только американские военные базы составляют некоторый заслон на пути китайской экономической экспансии в Западной Азии. Весьма вероятно, подытоживает Мансури, что американцы все же выведут большую часть своих войск из Ирака, чтобы создать видимость сокращения здесь своего военного присутствия. Параллельно они попытаются, наоборот, увеличить свое военное присутствие на севере Сирии и, возможно, учредят свою военную базу в какой-либо из стран Персидского Залива. Однако в любом случае, придется уходить и оттуда, заключает Джавад Мансури.

Китай, наращивая присутствие в регионе, пытается оказывать давление на США



Ноузар Шафэи, специалист по международным отношениям, в беседе с "Ресалят" начал с рассуждений о теории "агрессивного реализма", которая характеризуют современные международные отношения. Суть теории в том, что современные международные отношения определяются противостоянием крупных держав, каждая из которых стремится быть гегемоном, сначала экономическим, затем и политическим. […>



Если одна из держав отступит откуда-либо, этот вакуум тут же пытается заполнить другая. Вместе с тем, каждая из крупных держав пытается оказывать давление на державу-конкурента в том регионе, в котором первая изначально считает себя хозяином. Так, на Дальнем Востоке на Китай пытаются оказывать давление США вместе со странами-союзниками - Японией, Южной Кореей, Австралией, Тайванем, отчасти Индией. Параллельно, Китай, в свою очередь, пытается подвергнуть давлению позиции США в Западной Азии, также при помощи союзников - Ирана, Сирии, России.



В свете вышесказанного Шафэи предлагает рассмотреть ситуацию, возникшую в регионе после убийства Касэма Сулеймани. С одной стороны, говорит Шафэи, трагический инцидент приводит к решению иракского правительства вывести, с одобрения парламента, со своей территории американские войска, с другой - это приводит к напряженности между США и Ираком, поскольку Ираку теперь грозит введение американских санкций. Пекин не замедлит воспользоваться уходом США из Ирака, предложив последнему свою поддержку и заполнив, таким образом, вакуум, создавшийся после ухода американцев. В итоге Ирак сможет, при поддержке Пекина и Москвы, а также Ирана, успешно противостоять американской политике санкций. И после этого американцам уже непросто будет вернуть себе господство над Ираком без большой войны.

Таким образом, подытоживая все, сказанное специалистами, можно заключить, что неизбежно окончательное поражение США в той войне, которую они затеяли, вступив в борьбу за мировое господство. И поражение это начнется именно с уходом США сначала из Ирака, затем из всего ближневосточного региона.

(Перевод публикации приводится с сокращениями).



Ханийе Масджуди

Resalat, Иран



Оригинал публикации: غربآسیا، گورستان آمریکا

Опубликовано 22/01/2020 Источник - inosmi.ru

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