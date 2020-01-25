Не родись счастливым... Как казаху стать "кандасом"

09:46 27.01.2020

Как в Казахстане возможно получить статус "қандас"

Министр Абаев рассказал о мерах дальнейшей поддержки казахов-репатриантов.



Услуга выдачи статуса "қандас" по принципу одного окна запустят в Казахстане, сообщил на заседании коллегии министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.



В целях дальнейшей поддержки казахов-репатриантов в этом году необходимо подготовить концепцию конкретных мер по социально-экономической поддержки, - сообщил министр.



Во-первых, по его словам, в планах на высшем уровне проведение форума соотечественников и малый курултай казахов за рубежом.



Во-вторых, в 12 странах необходимо открыть 31 онлайн-классов по изучению казахского языка и как минимум в 7 странах открыть казахские культурно-деловые дома. В-третьих, запустить услугу выдачи статуса "қандас" по принципу одного окна, - сообщил Абаев.



Он поручил вице-министру Марату Азилханову в этом году обеспечить должное исполнение всех поставленных задач в сфере межконфессиональных отношений.

В конце 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от слова "оралман". Вместо это следует использовать слово "қандас". С казахского языка "қандас" переводится как единокровный.



Айша Тулеубекова, Нур-Султан