Русская жительница Китая об обстановке из-за нового вируса: "Паника неимоверная, в магазинах драки"

15:00 27.01.2020

Русская жительница закрытого из-за коронавируса китайского города Ухань Кристина Бочарина рассказала в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 24" об апокалиптичной обстановке, которая сейчас царит в городе.



"Паника неимоверная, всем очень страшно. Выходить без какой-то нужды запрещают. В супермаркетах вчера забирали все, были драки. В аптеках забирали все лекарства. Ничего невозможно купить. Когда в 10 утра объявили, что нельзя будет выехать из города и въехать в него тоже нельзя, тогда уже люди действительно поверили, что это все на самом деле и страшно.



Я нахожусь недалеко от центра. Раньше здесь были пробки, а сейчас несколько машин, и на этом все. Людей очень мало на улицах. Из магазинов работает процентов 10 - и то только до 5 часов, а потом закрываются.









Китайцы знают какие-то свои тропы, и еще вчера они как-то пытались ускользнуть из города. Но военные очень хорошо работают, теперь это уже просто невозможно. Как бы ты ни хотел уехать отсюда, уже просто никак", - сказала Бочарина.